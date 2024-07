Airvance renforce sa position sur le marché britannique

Airvance, leader dans le domaine de la ventilation et de la qualité de l'air intérieur, a récemment annoncé l'acquisition de la société britannique Mechanical Air Supplies Ltd (MAS). Cette acquisition stratégique vise à solidifier la position du groupe sur le marché britannique.

Fondée en 1993, Mechanical Air Supplies Ltd (MAS) est spécialisée dans la distribution de systèmes de ventilation et de traitement de l'air, ainsi que dans la fabrication de gaines circulaires. Avec un chiffre d'affaires de 10,5 millions d'euros et 39 employés répartis sur trois sites près de Londres, MAS est reconnu pour son service client de qualité, sa fiabilité et son expertise.

Steve Cox et Ric Sochacz, propriétaires de MAS, ont signé un accord pour céder la majorité du capital à Airvance Group. Les dirigeants actuels, Kevin Miller, directeur général, Mark Doherty, directeur Achats & IT, et George Ferrar, directeur finance et manager de site, continueront à superviser le développement de l'entreprise sous la direction de Lee Morgan, directeur général d'Airvance Group Royaume-Uni.

« En rejoignant Airvance UK, nous passons à la vitesse supérieure. Nous sommes ravis de passer le flambeau à une entreprise innovante et éthique. Nous sommes très heureux de savoir que nos clients et notre personnel continueront à bénéficier du même niveau de service à l'avenir », se réjouit Steve Cox, propriétaire de MAS.

Une acquisition stratégique

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance externe d'Airvance, amorcée en 2020. Elle permet au groupe de renforcer sa présence au Royaume-Uni et de créer des synergies avec sa filiale SK Sales, déjà déployée dans le pays.

« L'acquisition de Mechanical Air Supplies Ltd s'inscrit dans notre stratégie de croissance externe et notre volonté de renforcer notre position sur le marché britannique. Cette opportunité nous permet d'étendre notre offre de produits et de services grâce à un emplacement stratégique autour de Londres, et d'affirmer notre capacité de production de gaines circulaires », déclare Laurent Dolbeau, PDG d'Airvance Group.

Basé à Lyon, le groupe spécialisé en ventilation et qualité de l'air intérieur pour les bâtiments a réalisé un chiffre d'affaires de 582 millions d'euros en 2023. Présent dans 14 pays avec un réseau de 24 filiales, Airvance touche plus de 50 pays grâce à ses activités d'export.

Marie Gérald

Photo de Une : Laurent Dolbeau