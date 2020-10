Alors que le site internet est souvent une porte d'entrée et un premier point de contact pour les clients, notamment en ces temps d'épidémie où tout se fait à distance, Lorénove a décidé de refondre l'interface de son site pour le rendre plus clair et plus visible, en améliorant l'ergonomie et le référencement.

Mis en ligne début 2020, le nouveau site de Lorénove a été optimisé pour le parcours client, avec une meilleure visibilité des produits. Il facilite la prise de contact avec les agences, et les demandes de devis. Une nette augmentation du taux de conversion Parmi les objectifs de Lorénove : optimiser le taux de transformation de ses visiteurs en prospects. Et c'est une réussite puisque le taux de conversion est passé de 2,9 % en 2019, à 5,5 % en 2020. Les campagnes menées les six premiers mois de l'année 2020 via Facebook Ads, Google Ads et Bing Ads, ont également permis à la marque d'augmenter de 94 % le taux de conversion de ses contacts par rapport à l'année précédente. La visibilité des pages a également beaucoup progressé, avec +13 % de visites. Les pages sur les réalisations des concessionnaires enregistrent notamment une croissance exponentielle de +147 %, et les pages produits une plus modeste hausse de +34 %. Grâce à un travail sur la vitesse de chargement des pages, les pages vues par session ont aussi augmenté de +104 %. Un site responsive et ergonomique qui remet le client au centre des priorités Le site a également été rendu responsive sur smartphone, avec une meilleure ergonomie à la clef. Les points de prises contact, tels que « Trouver une agence », « Demande de devis », ou « Être rappelé », ont notamment été rendus visibles au premier coup d'oeil. A noter que 10 % des visites se concentre sur la page d'accueil, et 8,2 % sur la page « Demande de devis ». Un travail a aussi été réalisé autour des éléments de réassurance, et notamment la proximité et l'humain, avec la mise en place d'avis clients externalisés via Avis Vérifiés. Les clients peuvent de cette façon noter chaque concessionnaire et rendre compte de leur expérience suite au travail réalisé chez eux. Tous les concessionnaires et agences disposent par ailleurs de leur propre espace, où ils peuvent indiquer leurs informations pratiques, poster leurs actualités, et le résultats de leurs chantiers en photos. C.L. Photo de une : Lorénove

Redacteur