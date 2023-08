Le syndicat de l'éclairage élit son nouveau conseil d'administration

Le Syndicat de l’éclairage a réuni son assemblée générale pour élire les 12 membres qui siégeront au nouveau conseil d’administration pour le prochain mandat de trois ans.

Les 12 membres qui siégeront pour trois ans au nouveau Conseil d’Administration du Syndicat de l’éclairage sont désormais connus. Julien Arnal, Antoine Bonneville, Emmanuel Gagnez, Hervé le Guédard, Agnès Jullian, Marcel Masson, Alain Minet, Stéphane Ragni, Isabelle Tribotté, Jean-Marc Vogel, Lionel Witkowski et Tristan de Witte ont été élus par suffrage universel par les adhérents.

Leur mission : soutenir l’industrie de l’éclairage et favoriser l’adoption de technologies durables et responsables, en multipliant les rencontres politiques à tous les niveaux.

Ce nouveau conseil d’administration, une fois constitué, a élu le Président et les deux vice-présidents pour composer un nouveau Bureau chargé de la gouvernance du Syndicat de l’éclairage. Julien Arnal a été reconduit en tant que président pour un troisième mandat, et Emmanuel Gagnez et Marcel Masson le seconderont en tant que vice-présidents.

« Nous sommes ravis de cette nouvelle étape dans l’histoire du Syndicat de l’éclairage. L’élection de notre nouveau Conseil d'Administration et le changement de gouvernance témoignent de notre détermination à continuer les actions politiques entamées et poursuivre la refonte de notre Syndicat », a déclaré Julien Arnal.

Jérémy Leduc

