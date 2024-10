L'année 2024 a été marquée par une certaine prudence et une baisse des volumes de transactions sur le marché de l'immobilier de bureaux francilien, selon JLL. La fin d'année pourrait toutefois connaître un regain d'activité, tant sur le plan locatif que sur l'investissement.

À la fin du troisième trimestre 2024, l'immobilier de bureaux francilien montre des signaux contrastés. La demande locative en bureaux continue de faiblir, avec une baisse notable de 9 % par rapport à l'année précédente et de 17 % par rapport à la moyenne décennale.

Sur les neuf premiers mois de l’année, 1,3 million de m2 ont été commercialisés. Un chiffre principalement soutenu par les surfaces intermédiaires (entre 1 000 et 5 000 m2) qui ont relativement bien résisté, avec une diminution de seulement 3 % par rapport à l'année précédente. En revanche, les grandes surfaces (plus de 5 000 m2) ont enregistré une chute de 13 %, avec une demande très faible en août et septembre.

Paris reste le cœur du marché, représentant 50 % des transactions en volume, mais des quartiers comme le QCA (Quartier Central des Affaires) continuent de souffrir d’un stock limité et de loyers élevés. À La Défense, bien que les grandes transactions se fassent rares, les surfaces inférieures à 5 000 m2 attirent de plus en plus de PME et ETI.

Malgré une hausse de 5 % du stock vacant en Île-de-France, qui atteint désormais plus de 5 millions de m2, le marché parisien montre une dynamique positive, avec des loyers qui continuent de grimper, notamment dans le QCA, où le loyer prime dépasse les 1 000 €/m2/an pour le deuxième trimestre consécutif.

Plus d'un milliard d’euros investis au T3 2024

Du côté de l'investissement, les premiers signes de reprise sont observés, avec 1,1 milliard d’euros investis ce trimestre en Île-de-France, soit une légère hausse par rapport aux trimestres précédents. Toutefois, ce montant reste bien en-deçà des niveaux observés en 2023. Les bureaux dominent toujours les transactions, représentant 66 % du volume total des investissements, mais les investisseurs commencent à se tourner de plus en plus vers la logistique.

La confiance semble également revenir parmi les investisseurs internationaux, qui ont contribué à 36 % des volumes investis, contre 22,5 % au trimestre précédent.

Le marché attend notamment un regain d’activité avec la livraison prévue de 620 000 m2 supplémentaires d'ici la fin de l'année, ainsi qu’une possible accélération des prises de décision des entreprises.

Marie Gérald

Photo de une : Adobe Stock