Depuis la fin du confinement, les entreprises retrouvent leur activité mais laissent, pour une grande majorité, leurs employés en télétravail. Pour les artisans du BTP, leur profession ne leur permet pas d’exercer de chez eux. En conséquence, malgré les mesures prises pour se protéger, la plupart sont inquiets concernant la reprise du travail et les conditions sanitaires, mais reste confiants quant à l’avenir de leur entreprise.

Entre inquiétude et confiance, c’est tout le dilemme qu’impose la crise du coronavirus aux professionnels obligés de se rendre sur leur lieu de travail, et ces sentiments sont particulièrement partagés chez les artisans du BTP qui travaillent chez les particuliers. La reprise peut être à l'origine d'une atmosphère anxiogène selon le constat dressé par PrimesEnergie.fr et OpinionWay, à l'origine d'une enquête sur la reprise des artisans du BTP.

Alors que 70 % des artisans du BTP travaillent avec des particuliers, ces professionnels doivent faire preuve d’organisation et parfois même d’imagination pour mettre en place les mesures barrières, une liste de mesures qui ne cesse d’ailleurs de s’allonger avec les mises à jour du guide de l’OPPBTP. Si on ajoute à cela les surcoûts liés à la commande de masques, de visières et autres protections, et la pression d’une reprise rapide imposée par le risque de faillite, l’inquiétude est bien là.

1 patron sur 2 craindrait d’envoyer ses salariés sur les chantiers, car si le déconfinement est prononcé, le coronavirus lui, n’a pas entamé sa période de confinement. Cette menace qui plâne au-dessus de la têtes des entreprises partagent l'avis des artisans. La moitié seulement « estime que les conditions sont réunies pour que le secteur du BTP poursuive son activité ». Malgré cette inquiétude, 91 % des artisans estiment mettre en oeuvre les mesures sanitaires nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de leurs salariés.

Activité partielle, reprise du travail…

Selon PrimesEnergie.fr, plus de la moitié des entreprises ont repris une activité de manière quasi-normale (54 %), quand seulement 23 % restent au chômage partiel, et 23 % on cessé toute activité pour préserver les salariés et profiter des aides du gouvernement. Mais le secteur du BTP s’interroge, car si les professionnels ont pu reprendre rapidement le travail, le bâtiment n’est pas la seule profession à soutenir. Lla restauration, le tourisme et l’événementiel étant plus touchés, le gouvernement pourra t-il continuer à soutenir le BTP ? C’est la question que se posent 59 % des professionnels.

La dynamique de travaux va t-elle reprendre rapidement ? Les artisans et les particuliers souhaitant réaliser des travaux émettent des doutes. La première crainte exprimée par les artisans est la « capacité des particuliers à financer leur travaux » (63 %), cette crainte est également partagée par les particuliers qui s’interrogent sur le maintien des aides à la rénovation (68 %). Ces inquiétudes similaires sont légitimes car l’épidémie du coronavirus a fortement impacté l’économie de la France, et le pouvoir d’achat des particuliers diminue, notamment avec les mesures de chômage partiel. Le maintien des aides à la rénovation est donc indispensable pour que les artisans reprennent leur travail. Enfin, un peu moins de la moitié des artisans (46 %) s’inquiète de la « volonté des Français de réaliser les travaux », car les projets d’hier ne sont peut-être plus les priorités d’aujourdhui.

Les craintes des professionnels et particuliers ©Étude Opinion Way pour PrimesEnergie.fr

Cela amène les professionnels à envisager un niveau d’activité normal dès le mois de septembre (26 %), ou une reprise au 3/4 de l’activité habituelle (35 %), voire une reprise inférieure à 50 % de l’activité pour 15 % d’entre eux.

Estimation des reprises en septembre ©Étude OpinionWay pour PrimesEnergie.fr

Une confiance dans la reprise

Malgré une situation tendue pour certaines entreprises, les artisans du bâtiment se montrent optimistes « sur les perspectives économiques d’une façon générale et le marché du bâtiment en particulier (52 %) ». De plus 7 artisans sur 10 sont confiants dans la capacité de leur entreprise à surmonter cette épreuve (69 %) et à maintenir les emplois (68 %).

Nicolas Moulin, le président de PrimesEnergie.fr que nous avons interrogé il y a quelques temps explique la situation : « L'étude que nous avons réalisée avec OpinionWay démontre avec force que les Français ne veulent plus choisir entre l’économie et l’environnement et que les aides à la rénovation énergétiques et les certificats d'économie d'énergie en particulier seront une des pierres angulaires de la reprise ».

J.B

Photo de une ©Adobe Stock