Les métiers du BTP sont en tension et peinent à attirer et retenir les talents féminins. D'après les derniers chiffres du Ministère du Travail, au troisième trimestre 2023, on dénombrait 26 908 postes vacants pour ce secteur. Une sous-représentation qui se fait d'autant plus sentir dans des métiers comme celui de conducteur de travaux, où la féminisation ne dépasse pas les 2 %.

À l’occasion de la Journée de la Femme, qui a eu lieu le 8 mars dernier, Headhunting Factory, le cabinet de chasseurs de têtes spécialisé dans les postes pénuriques cadres et non cadres, a publié son rapport sur leur situation dans le secteur du BTP. Selon le document, seulement 12 % des candidats approchés sont des femmes entre 2021 et 2023. Le métier de conducteur de travaux, l’un des plus pénuriques et opérationnels du secteur, ne compte que 5 % de femmes selon l’Observatoire du BTP en 2018, et ce chiffre est encore plus bas selon l'étude d’Headhunting Factory, avec seulement 2 % de candidates. Les cheffes de chantier se font également rares, ne représentant que 1 % des salariés approchés sur ce métier. Pourtant, des candidates potentielles existent, notamment parmi les diplômées des écoles d’ingénieurs de la construction où, à l’École Supérieure des Travaux Publics (ESTP), par exemple, 30 % des étudiants étaient des femmes en 2023. Cependant, ce vivier de recrutement reste sous-exploité en raison d’une faible promotion des métiers du BTP auprès des femmes et d’une image parfois négative associée à ces professions. Des méthodes de recrutement à redessiner Malgré les avancées technologiques et mécaniques ayant permis la mécanisation des tâches les plus physiques, l'image de pénibilité des métiers du BTP persiste, alimentée par des stéréotypes et une méconnaissance générale du secteur. Une perception négative qui décourage souvent les femmes d'envisager une carrière dans ce domaine, malgré les opportunités professionnelles qu'il offre. Le manque d’intérêt et de reconnaissance des femmes dans le secteur apparaît comme un obstacle supplémentaire à leur recrutement, particulièrement sur les postes de terrain. Dans son analyse, Headhunting Factory souligne qu’elles sont davantage considérées pour des rôles administratifs, dans lesquels elles représentent 57 % des candidatures. Face à ces défis, il est impératif de revoir les méthodes de recrutement et de communication pour attirer davantage de femmes dans le secteur du BTP. Headhunting Factory souligne l'importance de faire appel à des cabinets spécialisés « capables de cibler des quotas de mixité », notamment lors de forums d'orientation ou d'emploi. Des campagnes de sensibilisation interne sont également préconisées pour lutter contre les stéréotypes et les discriminations à l'embauche. « La féminisation est une solution décisive pour résoudre les tensions sur les métiers pénuriques du BTP. Sur les postes de techniciens et d’ingénieurs, il n’y a aucune barrière réelle empêchant l’accès des femmes à ces métiers. L’inclusion des femmes doit être une priorité pour tous les employeurs, pour que le BTP se conjugue aussi au féminin », déclare Godefroy Jordon, directeur général de Headhunting Factory. Marie Gérald Photo de une : ©Adobe Stock