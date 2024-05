Au premier trimestre 2024, le groupe Eiffage a enregistré une hausse de 4,9 % de son chiffre d’affaires, toutes activités confondues, et ce malgré la crise de l’immobilier neuf en France et en Europe. Toutes les autres activités s’en sortent mieux, et notamment ses activités liées à l’énergie et aux infrastructures.

Malgré la crise de la construction en France et en Europe, et une baisse de 23,6 % de son chiffre d’affaires lié à l’immobilier, et de 13,6 % de son activité construction, le groupe Eiffage annonce une hausse de 4,9 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2024, toutes activités confondues. Les activités immobilier et construction pénalisées par la crise Dans le détail, le chiffre d’affaires de son activité construction est tombé à 943 millions d’euros, contre 1,091 milliard un an plus tôt. Le chiffre d’affaires de son activité immobilière a quant à lui chuté à 146 millions d’euros, impacté par le ralentissement des réservations de logements neufs. Toutefois, le carnet de commandes lié à cette activité est en augmentation de 3 % sur un an, à 5,1 milliards d’euros. Eiffage précise que ce chiffre n’intègre que « très partiellement » l’activité générée par le contrat conclu avec le ministère des Armées concernant la rénovation du parc de logements militaires. Chiffre d’affaires en hausse pour les autres activités Les autres activités du groupe se portent plutôt bien. Ses activités liées à l’énergie ont notamment grimpé de 15,2 %, à 1,6 milliard d’euros.Le chiffre d’affaires de l’activité infrastructures a également augmenté de 8,2 % (à 1,7 milliard d’euros), celui des concessions de 5,4 % (à 880 millions d’euros), et celui des réseaux autoroutiers APRR et AREA hors construction de 2,3 % (à 701 millions d’euros) Le carnet de commandes du groupe a par ailleurs augmenté de 40 % sur un an, notamment grâce à deux contrats majeurs dans les infrastructures remportés fin 2023, à savoir les travaux de génie civil des deux premiers réacteurs de type EPR2 à Penly, et la conception-réalisation d’un tronçon de la ligne 15 Est du métro Grand Paris Express. Pour 2024, le groupe a confirmé ses prévisions financières, avec un bénéfice net qui devrait être « du même ordre » que celui de 2023, et un bénéfice opérationnel courant en hausse dans les travaux « grâce à une nouvelle progression de la marge opérationnelle » d’Eiffage Energie Sytèmes. Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock