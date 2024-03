Après un bref regain en décembre, le mois de janvier révèle une chute brutale de l'activité des matériaux de construction, avec des baisses notables dans la production de granulats et de béton prêt à l'emploi (BPE). Des signes précurseurs d'une crise imminente pour l'année 2024, selon l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM).

Après un mois de décembre marqué par un rebond de la production des matériaux de construction, le mois de janvier dessinent une tendance inquiétante.

L'activité se replie de 18,8 % sur un an en janvier

Selon les derniers chiffres de l'UNICEM, l’activité des granulats enregistre une baisse de 5,5 %, par rapport à décembre, et de plus de 7 % sur un an. Sur les trois derniers mois, la production de granulats est en recul de 3 % par rapport au trimestre précédent.

Du côté du béton prêt à l’emploi (BPE), la tendance à la baisse s’accentue davantage au cours des derniers mois. En janvier, les livraisons ont chuté de plus de 11 % par rapport à décembre, portant le niveau à 16,4 % en dessous de celui de janvier 2023. L'activité perd encore plus de 3 % par rapport aux trois mois précédents. En cumul sur douze mois, la tendance baissière atteint 7,1 % à fin janvier, soit près d'un point de moins que trois mois plus tôt.

Des données confirmées par l'indicateur matériaux, qui suit une tendance similaire. Après une année 2023 en repli de 9,5 %, l'activité du panier représentatif enregistre une chute de 18,8 % sur un an en janvier.

« La crise immobilière a contaminé l’ensemble de la filière : bâtiment, matériaux, promoteurs, agences, notaires… entrainant dans son sillage un rebond des défaillances d’entreprises et des réductions d’effectifs. Côté matériaux, le début de l’année s’annonce mal. La production de BPE dévisse et l’évolution des permis de construire ne laisse pas augurer de redressement à court terme », commente l'UNICEM dans sa note de conjoncture.

À fin janvier, la baisse des mises en chantier sur trois mois n'est plus que de 2,1 %, mais la tendance reste très négative sur douze mois, avec une chute de 23,4 %. Cette diminution moins marquée des permis de construire risque toutefois de ne pas perdurer compte tenu de l'état du marché immobilier, où les réservations continuent de baisser, avec une diminution de près de 9 % au T4 2023, par rapport au trimestre précédent.

Les travaux publics se dépatouillent

Dans le secteur des travaux publics, après une année 2023 plutôt dynamique avec une croissance de 4 % en volume, le mois de janvier marque un coup d'arrêt avec un repli du volume des travaux réalisés de 3,4 % par rapport à décembre et d'1,9 % sur un an.

La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) attribue cette baisse à des intempéries importantes dans certaines régions, avec un nombre d'heures chômées 1,5 fois supérieur à la normale pour un mois de janvier. « Soutenue par le cycle électoral et les chantiers des grandes métropoles, l’activité des TP se porte mieux même si le début de l’année semble marquer une pause… une meilleure orientation qui n’a cependant guère profité au secteur des granulats ! », souligne le syndicat.

Malgré le maintien d'un bon niveau des carnets de commandes et l'optimisme des professionnels quant à leur activité, des annonces d'économies budgétaires potentielles ainsi que le risque de retombées de la crise immobilière sur les investissements privés pourraient peser sur la dynamique d'activité du secteur à moyen terme.

Marie Gérald

Photo de une : Adobe Stock