Vol d'engins de chantiers : un fléau croissant

Près de 200 000 euros d'engins de chantiers ont été volés et récupérés en moins de 24 heures par les équipes du spécialiste Coyote Secure dans le département du Rhône. Ce récent incident qui a eu lien à Vaulx-en-Velin met en lumière les défis complexes auxquels les entreprises du secteur du BTP sont confrontées.

« Il est 16h46 ce lundi 22 avril lorsque le vol d'un engin appartenant à un acteur majeur du secteur de la location est déclaré auprès des services Coyote Secure et des forces de l'ordre », explique Coyote Secure.

Le simple fait que ces actes criminels surviennent en plein jour souligne l'urgence de la situation. Mais ce qui est plus préoccupant encore, c'est la fréquence croissante de ces incidents.

« En 2023, le taux de sinistralité des moteurs de BTP a encore augmenté de 13 % par rapport à 2022 », précise le spécialiste des services connectés d’aide aux conducteurs. « Ces réseaux criminels très bien organisés qui opèrent sur l'ensemble du territoire français disposent de moyens considérables pour alimenter les marchés parallèles », poursuit-il.

Des vols qui peuvent mettre en péril tout un projet

La découverte récente à Vaulx-en-Velin illustre cette réalité. L'intervention coordonnée des forces de l'ordre et de Coyote Secure a permis de localiser et de récupérer plusieurs moteurs volés, d'une valeur totale de près de 200 000 euros.

« Au-delà de la perte directe d'exploitation, les conséquences d'un vol pour les entreprises du secteur sont multiples et importantes », souligne Coyote Secure, qui déclare que les répercussions économiques et opérationnelles d'un vol d'engin vont bien au-delà de la simple valeur de l'équipement perdu.

Les retards de projets, les coûts supplémentaires et l'insatisfaction client sont autant de conséquences néfastes qui peuvent mettre en péril la viabilité même d'une entreprise.

Face à cette menace croissante, de plus en plus d'entreprises se tournent vers des solutions de sécurité comme Coyote Secure. « Autant de facteurs qui ont poussé l'an dernier 900 nouvelles entreprises à s'équiper de Coyote Secure », se rejouit la société, qui a pour ambition de lutter contre le vol d'engins de chantiers en fournissant les outils nécessaires pour protéger les entreprises du BTP et maintenir leurs activités en toute sécurité.

Marie Gérald

Photo de une : Adobe Stock