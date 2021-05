Maintenir le Gazole Non Routier Dans un communiqué paru le 6 mai dernier, la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) renouvelle son appel en faveur du maintien du Gazole Non Routier (GNR) dont la suppression est prévue au 1er juillet 2021. Une suppression qui aurait un impact de 300 millions d'euros cette année pour les seules entreprises de TP, selon le syndicat. « Le maintien du Gazole Non Routier est une mesure efficace de soutien à nos entreprises, alors que le plan de relance tarde à porter ses fruits dans les territoires, en raison notamment de la difficulté à engager des projets d’infrastructures sur une courte période. Dans le contexte actuel de flambée des coûts des matières premières, sa suppression constituerait une aberration économique en contradiction totale avec la volonté du Gouvernement de soutenir coûte que coûte les entreprises pour face à la crise économique liée à la Covid-19 », déclare Bruno Cavagné, président de la FNTP. La FNTP rappelle que le secteur a été fortement touché par la crise sanitaire avec « une baisse historique » de son activité de 12,5 % en 2020. Alors que le Gouvernement s'était engagé, en 2019, à mettre en place un carburant non routier spécifique au BTP, après la suppression de l'accès au GNR, tout porte à croire qu'il n'en sera rien. « Les dernières hypothèses présentées par le Ministère de la Transition écologique font état d’un délai nécessaire à sa mise en place de près de 24 mois », pointe la FNTP.