Transition écologique : la FNTP publie un rapport Développement durable | 24.01.22

Partager sur :

La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) a dévoilé, le 21 janvier, un rapport réalisé avec Carbone 4 sur les investissements dans les infrastructures nécessaires pour réussir la transition écologique et atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Ce rapport présente notamment deux scénarios prospectifs, qui nécessiteraient plus de 20 milliards d'euros d'investissements supplémentaires par an.

Dans le cadre de son forum « Investir la transition écologique » qui se tiendra le 24 février prochain au Grand Palais Éphémère, la FNTP dévoile les résultats d'une étude menée avec le cabinet de conseil Carbone 4. Deux scénarios prospectifs Pour lutter contre le réchauffement climatique et réussir la transition écologique, cette étude présente deux scénarios possibles. Le premier scénario « pro-techno » reposerait sur les innovations technologiques qui permettraient d'augmenter la croissance tout en diminuant les impacts environnementaux. Ce scénario nécessiterait 26,8 milliards d'euros par an jusqu'en 2030. L'autre scénario, intitulé « sobriété », miserait quant à lui sur les mobilités douces, les circuits-courts, et l'économie circulaire, et impliquerait donc un changement des modes de vie. Pour ce scénario, l'effort budgétaire serait légèrement moindre, estimé à 22 milliards d'euros par an. Selon Carbone 4, ces deux scénarios placeraient la France sur une trajectoire de réchauffement climatique inférieure à 2 degré d'ici la fin du 21ème siècle. Ils présenteraient par ailleurs l'avantage de créer entre 240 000 et 400 000 emplois d'ici 2030. Les 9 propositions de la FNTP À l'issue des résultats de cette étude, la FNTP propose 9 actions prioritaires pour le prochain quinquennat, afin de faire réfléchir les candidats à la présidentielle : Établir et lancer un plan d'investissements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment en décarbonant les infrastructures et leurs usages ;

Adapter le mix énergétique pour poursuivre la décarbonation de la production énergétique ;

Restaurer la biodiversité pour favoriser la captation de CO2 ;

Lancer un programme national d'anticipation des risques climatiques (sécheresse, inondations...) ;

Assouplir le cadre européen pour faciliter les investissements dans les projets de transition écologique ;

Définir une programmation des investissements au niveau national et leurs déclinaisons locales ;

Déterminer les sources de financement nécessaires et les outils mis à disposition des acteurs locaux ;

Faire de la commande publique un levier de la transition écologique ;

Accélérer les procédures et rationaliser les voies de recours des projets à utilité environnementale. Les candidats à la présidentielle pourront s'exprimer sur ces sujets et leur plan pour les infrastructures et le climat à l'occasion du forum « Investir la transition écologique », le 24 février prochain. Claire Lemonnier Photo de une : Adobe Stock

Claire.lemonnier