Le groupe français de construction et de concessions d’infrastructures Vinci continue de bien se porter. L'entreprise a publié ses résultats pour le premier trimestre 2023, annonçant ainsi que son chiffre d'affaires a augmenté de 17 % pour atteindre 15 milliards d’euros. Un chiffre porté par la transition énergétique et la reprise de l'activité dans les aéroports.

+13 % dans l'activité construction



L’activité construction, pôle traditionnel de Vinci, reste « soutenue » avec un chiffre d’affaires de plus de 6 milliards d’euros, en hausse de 13 %.

De leurs côtés, les concessions d’infrastructures de transports ont gonflé de 24 %, porté par Vinci Aéroports, qui affiche une hausse de 89 % pour atteindre 767 millions d’euros. Plusieurs aéroports gérés par l’entreprise ont même enregistré des taux de fréquentation « historiques, supérieurs à leur niveau de 2019 », précise le groupe.

Enfin, les branches Vinci Énergies et Cobra IS ont montré des prises de commandes en forte hausse, avec une augmentation de plus de 21 % pour chacune d’entre elles. Cobra IS, qui a été intégré au groupe Vinci l'an dernier, doit permettre à l'entreprise de se développer dans plusieurs domaines, tels que l'éolien offshore ou l'installation de lignes à haute tension.

Le groupe de construction a également confirmé ses perspectives pour 2023, avec une nouvelle progression de son chiffre d’affaires et un résultat net légèrement supérieur au niveau de 2022, hors évènements exceptionnels. L’année dernière, Vinci avait réalisé un bénéfice de plus de 4 milliards d’euros (+64 %), en partie grâce aux concessions d’autoroutes, mais également à la construction et aux énergies.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de une : ©Adobe Stock