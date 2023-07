Le BTP (Bâtiment et Travaux Publics) recrute des profils variés, diplômés ou non, qui peuvent exercer leur métier aussi bien sur le terrain que dans les bureaux d’étude. Que vous soyez déjà du secteur ou que vous envisagiez de vous lancer dans une carrière dans le BTP, cet article vous fournira des informations précieuses sur les métiers les plus recherchés et les opportunités professionnelles disponibles, selon Pôle Emploi.

Les 20 métiers du BTP qui recrutent le plus

Le secteur du BTP (Bâtiment et Travaux Publics) connaît actuellement une forte demande sur le marché de l'emploi et offre de nombreuses opportunités de carrière. En effet, selon le rapport de la DARES « Prospective des métiers et qualifications », près de 190 000 nouveaux emplois seront créés dans le BTP d’ici 2030. Cela concerne tous les secteurs : les métiers d’encadrement, de conception, de gestion et de réalisation des travaux.

Les 20 métiers du BTP qui recrutent le plus 1. Menuisier 6. Charpentier bois 11. Carreleur 16. Canalisateur 2. Conducteur de Travaux 7.Chef de chantier 12. Grutier 17. Responsable QHSE 3. Plombier 8. Soudeur 13. Serrurier-métallier 18. Façadier 4. Maçon 9. Couvreur 14. Electricien installateur 19. Conducteur d’engins de travaux publics 5. Plâtrier 10. Peintre en bâtiment 15. Charpentier 20. Géomètre-topographe

Top 10 des métiers du BTP qui recrutent le plus

Menuisier

Acteur central du BTP, le menuisier dispose de trois principales missions : fabriquer sur mesure, poser du préfabriqué et enfin isoler / insonoriser. Il travaille directement à partir de ses propres relevés ou selon les plans d’un architecte ou d’un dessinateur afin de fabriquer des placards, des portes ou encore des fenêtres.

Le menuisier intervient en second œuvre sur un chantier BTP. Il doit se coordonner avec d’autres corps de métier. Environ 90 % des jeunes menuisiers sont embauchés par des entreprises artisanales, dont l’activité principale concerne l’agencement et la rénovation.

Le métier de menuisier peut s’apprendre en deux ans via un CAP, directement après la 3ème.

Conducteur de travaux

Dans le secteur du BTP, le conducteur de travaux a pour mission d’organiser et de suivre l’ensemble des moyens financiers, humains et techniques afin de mener à bien un chantier. Il est présent dès les débuts du projet jusqu’à sa réalisation et doit veiller au respect des délais ainsi qu’aux normes de sécurité.

Les qualités requises pour être conducteur de travaux sont nombreuses. Il faut être à la fois méthodique mais disposer de suffisamment de flexibilité et de réactivité pour s’adapter aux imprévus. Diplomatie et charisme sont également indispensables pour faire le lien entre les différents corps de métiers présents sur le chantier.

Rouage essentiel du secteur du BTP, le métier de conducteur de travaux peut s’exercer aussi bien dans le privé que dans le secteur public.

Il est nécessaire d’obtenir un diplôme d’ingénieur (bac +5) orienté vers les travaux publics ou vers le bâtiment afin d’exercer le métier de conducteur de travaux.

Plombier

Si un plombier chauffagiste est souvent appelé pour des dépannages en urgence, il réalise également des travaux sur le long terme (mise en conformité d’une installation, installations sanitaires, pose de canalisations…).

Dans son travail, il peut soit s’inspirer des plans de l’architecte soit réaliser lui-même les schémas d’installation. Au-delà du façonnage et de la pose des conduites, il est le garant de l’étanchéité et de l’isolation de ces installations.

Le plombier chauffagiste peut être à son compte comme artisan indépendant ou bien être salarié d’une entreprise du bâtiment. Avec l’apparition de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques, le métier a connu, à l’image de l’ensemble du secteur du BTP, des changements ces dernières années. Réflexion et réactivité sont nécessaires pour pouvoir s’adapter à toutes les situations, notamment celles où le plombier est amené à intervenir en urgence.

Un CAP, un bac professionnel, un brevet professionnel ou encore un titre professionnel est nécessaire pour effectuer le métier de plombier chauffagiste.

Maçon

Dans le BTP, le maçon est le premier à intervenir sur une construction, que cela soit une maison individuelle, un immeuble ou un bâtiment industriel. Après avoir mis en place les fondations, le maçon monte les éléments porteurs, autrement dit les murs, les poutrelles et les planchers.

Un maçon travaille aussi bien avec des outils à main que des équipements mécaniques comme les matériels électroportatifs ou pneumatiques. Il est également habitué à travailler avec de nombreux matériaux : brique, béton, moellons, pierre, bois, liants…

Un CAP ou un Bac professionnel permet d’apprendre le métier de maçon.

Plâtrier

Une fois le gros œuvre effectué, le plâtrier a pour missions d’aménager, d’isoler de décorer les espaces intérieurs. Son champ d’intervention est multiple : sol, plafond, murs et cloisons.

Métier incontournable du BTP, le plâtrier commence par enduire les murs et les plafonds. Puis il pose les isolants thermiques et acoustiques. Pour réaliser ce métier, il est primordial de connaître les normes d’isolation.

Enfin, le plâtrier peut se spécialiser pour devenir :

Plaquiste : pose des cloisons sèches

: pose des cloisons sèches Staffeur ornemaniste : façonne des éléments décoratifs

: façonne des éléments décoratifs Stucateur : réalise des décors

Un CAP ou un Bac professionnel permet d’apprendre le métier de plâtrier.

Charpentier bois

Un charpentier bois conçoit, fabrique et pose des charpentes et ossatures en bois. Elles servent de structures à tous types de constructions, dont des maisons. Concrètement, il choisit le bois, le trace, et le taille afin de respecter les plans fournis par l’architecte. Accompagné de ses collègues, il vient ensuite monter, lever et poser la charpente. Un charpentier peut être amené à travailler sur d’autres parties de la construction également en bois comme les planchers ou les sous-pentes.

Il existe de nombreux cursus, allant du CAP à la licence professionnel mention métiers du bois, pour apprendre le métier de charpentier bois et ainsi exercer dans ce secteur du BTP.

Chef de chantier

Le chef de chantier est un acteur pivot dans les entreprises du BTP. Son rôle est multiple, il doit diriger et coordonner les équipes ainsi que planifier et contrôler les travaux. Concrètement, le chef de chantier assure l’organisation générale d’un ou plusieurs chantiers.

Présent dans les réunions préparatoires, le chef de chantier s’assure que toutes les contraintes sont gérées. Il gère également l’approvisionnement en matériaux et s’assure du bon suivi du planning.

Il existe différents cursus pour devenir chef de chantier dans le BTP :

• BTS bâtiment ou travaux publics en 2 ans

• Licence professionnelle mention métiers du BTP en 3 ans

• BUT génie civil-construction en 3 ans.

Soudeur

Dans le BTP, le soudeur assemble des pièces métalliques d'objets de toute taille et de toute nature. Selon les entreprises, le soudeur peut être amené à fabriquer les différentes pièces du produit à réaliser. Il utilise alors des techniques de découpe des métaux.

Des études allant du CAP au Bac professionnel permettent d’apprendre le métier de soudeur.

Couvreur

Le couvreur est l’expert de la construction et de la réfection des toits. Après avoir préparé le chantier et conformément aux indications du plan, le couvreur a pour mission de poser les différents matériaux : couverture, accessoires pour évacuer l’eau de pluie, lucarnes… Chaque couverture de toiture (tuile, zinc, ardoise, bois…) implique une technique de pose particulière. La précision est de rigueur afin d’assurer l’étanchéité du toit et l’isolation thermique.

Le couvreur intervient également régulièrement afin d’entretenir et de réparer les toits. Il peut également intervenir sur des monuments classés. Le couvreur est l’une des professions les plus concernées par les travaux de rénovation énergétique, puisque le toit est la cause principale des déperditions de chaleur. Ce métier du BTP est donc en constante évolution.

Il est nécessaire d’obtenir au minimum un CAP afin d’effectuer la profession de couvreur dans le BTP.

Peintre en bâtiment

Dans le BTP, le peintre en bâtiment est généralement le dernier ouvrier à intervenir sur un chantier de construction ou lors de travaux de rénovation. Sa mission est d’apporter la touche finale, c’est à dire peindre les murs et les plafonds. Dans le cas où il interviendrait chez des particuliers, le peintre peut également jouer un rôle de conseiller.

Son métier s’exerce aussi bien en intérieur que sur les faces extérieures. Par ailleurs, un peintre peut être amené à poser des revêtements muraux comme du papier peint.

Pinceaux, rouleaux, pistolets, peinture vernis, mates ou satinées… le peintre doit être capable de s’adapter en fonction des chantiers. Une partie de son travail consiste à la préparation du chantier : échafaudage, préparation du support (décapage des vieilles peintures, colmatage, ponçage, enduit…)

Une formation en CAP, ou équivalent, permet de se former au métier de peintre en bâtiment.

Alexandre Masson