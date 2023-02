Salaires dans le BTP : la tendance est à la hausse

En 2022, le secteur du bâtiment et des travaux publics a dû faire face à différentes difficultés conjoncturelles, comme l’augmentation du prix des matériaux et la hausse des prix de l’énergie depuis le début du conflit russo-ukrainien.

Un marché fragilisé mais stimulé par la rénovation énergétique, qui a permis aux entreprises de bien résister et de retrouver une dynamique avec des carnets de commande allant jusqu’à 6 mois de visibilité en moyenne.

Chef de projet, un profil recherché

Mais dans un contexte encore délicat, avec de fortes incertitudes économiques et géopolitiques, « les entreprises doivent maintenir un certain degré de compétitivité pour leur permettre d’attirer des talents toujours aussi rares », observe Hays, spécialiste du recrutement, dans sa dernière étude de rémunération.

Dans le top 3 des profils les plus recherchés établi par Hays, les chefs de projet arrivent en premiers, gagnant une place au classement par rapport à l’année dernière. Les recherches de chefs de projet sont suivies par celles d'ingénieurs travaux principal, et d'ingénieurs études de prix. Ces derniers figurent d’ailleurs en tête des métiers faisant face aux plus fortes tensions de recrutement, devant les postes de conducteurs de travaux principal et de chefs de secteur.

Des salaires en hausse

Pour garder les talents et attirer de nouveaux, la rémunération et les avantages proposés par les entreprises restent les leviers les plus efficaces. Une tendance « à la hausse », selon le rapport, « pas simplement pour recruter, mais surtout pour fidéliser des collaborateurs toujours plus exigeants quant à leur qualité de vie au travail ».

Le poste d’ingénieur travaux principal témoigne de cette tendance. Le salaire annuel brut moyen passe de 43 000 euros pour les débutants (0 à 3 ans d’expérience) en 2021, à 45 000 euros en 2022. Même constat pour les profils débutants de chef de chantier, d’ingénieur étude de prix, ou encore d'ingénieur commercial, qui voient leur rémunération annuelle augmentée.

Globalement, le secteur du BTP « reste fortement pourvoyeur d’emplois », note le cabinet de recrutement, notamment en Île-de-France, grâce aux chantiers des Jeux Olympiques de Paris 2024 et du Grand Paris Express, et ce « malgré une pénurie de compétences toujours aussi marquée ».

« Le déséquilibre entre l’offre et la demande engendre une hausse des salaires et des contre-propositions de plus en plus nombreuses », conclut-il.