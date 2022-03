Rénovation énergétique : une campagne pour recruter 150 000 personnes Vie des sociétés | 08.03.22

Le bâtiment est un levier important pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment grâce à la rénovation énergétique. Pour atteindre les objectifs fixés en matière de réduction de CO2, 800 000 rénovations par an seraient nécessaires. Mais le secteur fait actuellement face à un déficit d'attractivité et à une pénurie de main d'oeuvre. Le ministère déléguée au Logement et l'Ademe lancent donc une campagne de communication pour redorer l'image du secteur et susciter de nouvelles vocations.

En 2019, les recrutements dans le secteur de la construction ont baissé de 10 %, alors que parallèlement les entreprises du BTP manquent cruellement de main d'oeuvre et cherchent à recruter. En tout, 150 000 recrutements seraient nécessaires pour répondre aux besoins du marché de la rénovation d'ici 2023, et 300 000 pour l'ensemble du secteur du BTP. Dans ce contexte, le ministère de la Transition écologique et l'Ademe lancent une campagne de communication pour attirer, former et recruter de nouveaux entrants « à un rythme deux fois supérieur au rythme actuel ». Pour faire d'une pierre deux coups, cette campagne de communication sera sous la bannière de « France Rénov' », nouveau guichet unique pour les aides à la rénovation énergétique, lancé au mois de janvier. L'occasion de communiquer à la fois sur les métiers du bâtiment et sur le lancement de cette nouvelle plateforme. La campagne reviendra notamment sur les préjugés les plus courants qui ternissent injustement l'image du secteur, comme « le BTP est un choix par défaut ». Le secteur est en effet encore trop souvent considéré comme une voie d'échec, alors qu'il offre pourtant de formidables opportunités d'évolution. Presse, radio, réseaux sociaux, salons.... une opération multi-canaux Cette campagne multi-médias se déclinera autour d'annonces dans la presse professionnelle et la presse quotidienne régionale (PQR), de deux spots radio, mais aussi sur les réseaux sociaux, avec notamment un filtre TikTok créé pour l'occasion, et une activation Minecraft sur la plateforme Twitch. La campagne comprend également une websérie « Les Reconstructeurs », en partenariat avec le CCCA-BTP, pour recruter 50 000 nouveaux apprentis dans la rénovation énergétique, un MOOC, ou encore la participation à des salons professionnels (BePositive, Jeunes d'Avenir, Mondial du Bâtiment). Cette opération s'adresse à un large public : aussi bien les jeunes à la recherche d'une orientation, que les publics en reconversion professionnelle, et même les artisans du bâtiment, afin de les inciter à se former à la rénovation énergétique. Rappelons à ce sujet que le ministère de la Transition écologique a récemment sélectionné deux nouveaux programmes, dans le cadre du dispositif des Certificats d'Économies d'Énergie (CEE), avec le lancement du programme « OSCAR », visant à former les artisans du bâtiment aux aides à la rénovation énergétique, et le prolongement du programme « PROFEEL ». Claire Lemonnier Photo de une : Adobe Stock

