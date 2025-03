REP : la CAPEB appelle à suspendre la hausse des éco-contributions

Après la FFB, c’est au tour de la CAPEB de dénoncer la hausse des éco-contributions annoncée par Valobat. La confédération demande à la ministre de la Transition écologique de « suspendre l’évolution des barèmes » avant la concertation sur la REP prévue en avril.

Dans la foulée de la Fédération Française du Bâtiment (FFB), la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) a réagi à la hausse des barèmes annoncée par l’éco-organisme Valobat, s’inquiétant de l’impact sur les artisans du bâtiment.

Des hausses importantes sur des produits liés à la rénovation énergétique ?

En effet, selon la confédération, ces hausses concerneraient de nombreux matériaux et produits liés à la rénovation énergétique. D’après elle, avec ces nouveaux barèmes, les éco-contributions augmenteraient notamment de 58 % pour les fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit, de 73 % pour les revêtements de sol en lino, de 82 % pour les revêtements de sol en PVC, et de 30 à 74 % pour certains isolants.

« Nous ne pouvons accepter qu’un éco-organisme comme Valobat continue de faire cavalier seul, portant ainsi préjudice à l’idée même de ce dialogue avec les parties prenantes. Dans ce cadre, nous appelons la ministre à suspendre immédiatement l’évolution des barèmes le temps de la concertation », déclare Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB.

Transport, reprise sans frais... d’autres mesures qui inquiètent

La confédération s’inquiète également d’une potentielle remise en cause de certaines mesures telles que la prise en charge du transport et du traitement des déchets depuis les entrepôts des éco-organismes, « mesure pourtant validée par modificatif du 3 juillet 2024 », selon la CAPEB.

Elle regrette aussi l’absence de reprise sans frais de bennes de certains déchets résiduels (isolants en polystyrène ou polyuréthane, isolants biosourcés...) alors que les entreprises du bâtiment auraient déjà payé « des éco-contributions correspondantes ».

En vue de la concertation annoncée par la ministre de la Transition écologique, la CAPEB réclame «une réforme en profondeur du dispositif afin de le rendre pleinement opérationnel et véritablement adapté aux réalités des artisans », conclut-elle.

