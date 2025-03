La FFB et la CAPEB, les deux principales fédérations du bâtiment, se sont insurgées contre la hausse des éco-contributions de Valobat. Elles dénoncent le passage en force d’une telle mesure, que s’est empressé de réfuter l’éco-organisme, comme nous l’explique Rami Jabbour, directeur marketing et communication de Valobat.

À quelques semaines d’une concertation visant à réviser certaines dispositions de la REP PMCB, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) et la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) reprochent à l'éco-organisme Valobat d'augmenter ses éco-contributions. Elles dénoncent un passage en force de ce nouveau barème, ce que réfute l’éco-organisme, nous fait savoir Rami Jabbour, directeur marketing et communication de Valobat. Explications.

La FFB et la CAPEB vous reprochent la hausse de prix des éco-contributions et un manque de transparence sur les affectations des dépenses. Que leur répondez-vous ?

Rami Jabbour : À Valobat, nous comprenons les réactions et les incompréhensions des acteurs du secteur. Mais dans cette évolution de barème, il faut tout simplement y voir le respect par nos adhérents et nos actionnaires, des obligations réglementaires qui sont les leurs. À savoir, le financement de la gestion des déchets.

On a un service de reprise des déchets qui se déploie très vite, et des déchets qui rentrent de plus en plus. Pour 2025, l’objectif est de collecter deux fois plus de déchets qu’en 2024. Plus de déchets à financer signifie logiquement une hausse des éco-contributions.

Pour ce qui est du manque de transparence, nous ne sommes pas d’accord avec les acteurs du secteur. Pour le barème par exemple, celui-ci est travaillé au sein de nos comités de secteur, qui sont chacun composés d’adhérents et d’actionnaires de Valobat qui travaillent sur ces barèmes. À la fin, c’est plus d’une centaine d'adhérents qui se sont penchés sur le sujet. Ces barèmes sont ensuite soumis à un comité des parties pour avis, lui-même composé de représentants de tous les acteurs qui nous entourent. Ce comité de parties prenantes a voté favorablement à ces barèmes. Il se trouve également que les représentants des entreprises étaient conviés à cette réunion-là. Voilà pourquoi, à aucun moment, on ne peut parler d’un travail en chambre au sein de Valobat.

Tous les types de matériaux sont-ils concernés par ces hausses ?

R. J. : Nous avons fait attention à un certain nombre de choses pour ces augmentations. Pour ce qui est de la filière minérale, tous les bétons, granulats, tuiles, briques etc, les tarifs restent les mêmes qu’avant. C’est la même chose pour le bois. Concernant les produits métalliques, il y a une augmentation symbolique, qui est assez faible.

C’est pour les autres produits que les prix augmentent un peu plus, mais tout en faisant attention à la soutenabilité par rapport au prix de vente. On a essayé d’épargner le gros de la construction neuve, c’est-à-dire le bois, le métal, les inertes, qui représentent un peu les plus gros coûts et postes de dépenses au niveau des chantiers de construction neuve, ou même de rénovation.

Comprenez-vous le mécontentement des fédérations du bâtiment ?

R. J. : Bien sûr que nous comprenons ce mécontentement, et nous sommes là pour expliquer les choses et pourquoi cette hausse est nécessaire. Croyez bien que si nous avions pu éviter de mettre en place ces hausses, nous l’aurions fait. Et quelque part, nous avons été obligés de le faire, puisqu’il faut pouvoir financer cette collecte des déchets, qui sont de plus en plus nombreux à nous parvenir.

Il faut avoir en tête que toutes ces éco-contributions ont pour but d’apporter un service aux entreprises du bâtiment. Et notre unique volonté au sein de Valobat, c’est d’apporter des services à ces entreprises.

Propos recueillis par Jérémy Leduc

Photo de une : Valobat - Rami Jabbour