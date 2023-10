Avec 18,3 milliards d'euros de CA au T3 2023, Vinci voit son activité progresser de 9 % par rapport à la même période en 2022. Le major du BTP a pu notamment se reposer sur ses activités Énergies et Construction.

Le groupe Vinci continue de performer en cette année 2023. Après un bénéfice net en hausse au 1er semestre, le major du BTP enregistre ce troisième trimestre à 18,3 milliards d'euros de chiffre d’affaires, soit une progression de 9 % par rapport à la même période en 2022.

Ainsi, son activité s’élève à 50,6 milliards d'euros sur les neuf premiers mois (+12 %, comparé à 2022). La croissance est encore plus forte à l’international, estimée à +18 % (57 % des ventes, à 28,7 milliards). À l’échelle française, le CA grimpe de 5 %.

Un chiffre porté par les branches Énergies et Construction

Vinci note également un « niveau record du carnet de commandes », avec 63,3 milliards d'euros au 30 septembre.

« En augmentation de 10 % sur un an, il représente près de 14 mois d’activité moyenne des branches énergie et construction, conférant au groupe une bonne visibilité sur son activité prévisionnelle tout en continuant à faire preuve de sélectivité », commente le géant du BTP, dans sa note de conjoncture.

Dans le détail, la branche Énergies concentre 13,9 milliards sur neuf mois dans son chiffre d’affaires. Il faut dire que l’activité a été soutenue par la transition énergétique et digitale. Tout particulièrement en Norvège, où le groupe a réalisé de récentes acquisitions (Otera AS en Norvège, début 2023).

La branche Construction n’est pas non plus en reste (23,4 milliards). L’activité a été généralement portée par le génie civil et les travaux publics. C’est le cas en France, où Vinci a remporté un contrat pour le prolongement de la ligne 15 du métro du Grand Paris Express, en juillet dernier. Le groupe mène également dans le pays des projets de réhabilitation et de construction de bâtiments publics, en particulier dans le secteur hospitalier.

L’immobilier en berne sur les neufs mois de 2023

Coup de fatigue cependant pour Vinci Immobilier, qui observe seulement 836 millions d'euros de CA sur neuf mois (-24 % par rapport à 2022).

Un repli qui s’explique « par une conjoncture très difficile du secteur de la promotion immobilière en France, pénalisé notamment par un environnement de taux d’intérêt élevés. Les réservations de logements en France baissent de 46 % sur un an (2 520 lots à fin septembre 2023) », selon le groupe.

L’activité infrastructures en forme

Au niveau des infrastructures, l’activité de Vinci est dans le vert. Vinci Autoroutes atteint les 4,9 milliards de chiffre d’affaires sur neuf mois (+5 %). La branche tire profit de la progression du trafic, tous véhicules confondus (+2,2 % en septembre 2023 par rapport à septembre 2022), « bénéficiant en fin de mois d’une météo exceptionnelle, quasi-estivale sur l’ensemble du territoire », lit-on dans les résultats trimestriels du major.

Du côté des aéroports, Vinci Airports se développe avec l’acquisition, à 29,99 %, d'OMA4, société concessionnaire exploitant 13 aéroports au Mexique, fin 2022.

Au 30 septembre dernier, l’endettement financier net consolidé de Vinci est évalué à 18,6 milliards d’euros. Soit une quasi-stabilité comparé au 31 décembre 2022, « malgré l’impact des acquisitions finalisées sur la période et le paiement du solde du dividende au titre de 2022 », remarque le groupe.

Chose qui conforte les perspectives du major pour 2023, prévoyant une augmentation de son chiffre d’affaires et de son résultat opérationnel, bien que plus modeste que celle observée en 2022.



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock