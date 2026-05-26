Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

REP PMCB : le SPREC réclame des ajustements

Partager l'article
Législation
Publié le 26 mai 2026 à 14h55, mis à jour le 26 mai 2026 à 16h55, par Raphaël Barrou
Le SPREC réclame plusieurs ajustements de la REP PMCB pour soutenir le réemploi des matériaux de construction et structurer la filière du bâtiment.
©Adobe Stock - Batiweb
©Adobe Stock

Pour le Syndicat professionnel du réemploi dans la construction (SPREC), la publication de la responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de construction bâtiment (REP PMCB) et son contenu sont une première victoire. L'organisation estime avoir été entendue sur certaines directions évoquées lors de ses deux premières contributions à la concertation sur ce sujet. 

Mais le 22 mai, le SPREC a communiqué sur ses revendications concernant des « obstacles qui fragilisent encore le texte »

Dans son communiqué, le syndicat s'attribue une partie des mérites des négociations ayant conduit au maintien de l'objectif de 5 % de réemploi, à la différenciation des objectifs par macro-catégorie, à la trajectoire progressive et à l'intégration des acteurs du réemploi à la gouvernance. 

Cinq « ajustements ciblés » proposés par le SPREC

 

Il propose désormais cinq « ajustements ciblés [...] sans surcoût pour la puissance publique »

  • Préciser les objectifs de réemploi par macro-catégorie tout en conservant un gisement de référence correspondant à la quantité totale de déchets produite annuellement par le secteur du BTP. 
  • Flécher une part minimum des écocontributions vers le réemploi, avec des soutiens planchers explicites par catégorie, dont le montant et l’unité correspondent à la réalité économique de la filière. Le budget dédié à la sensibilisation doit être réintroduit.
  • Aligner les mécanismes de suivi et de sanction sur ceux prévus pour le recyclage, afin de donner aux objectifs de réemploi la même portée
  • Repenser le mécanisme de reprise sans frais des déchets pour recyclage en généralisant les soutiens à la dépose soignée.
  • Soutenir concrètement le maillage territorial autour des structures existantes et émergentes : les investissements sur le foncier, la logistique, la traçabilité et l’exploitation des centres de reconditionnement. 

Pour rappel, la nouvelle REP PMCB doit entrer en vigueur début 2027. 

 

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.