REP PMCB : le SPREC réclame des ajustements

Le SPREC réclame plusieurs ajustements de la REP PMCB pour soutenir le réemploi des matériaux de construction et structurer la filière du bâtiment.

Pour le Syndicat professionnel du réemploi dans la construction (SPREC), la publication de la responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de construction bâtiment (REP PMCB) et son contenu sont une première victoire. L'organisation estime avoir été entendue sur certaines directions évoquées lors de ses deux premières contributions à la concertation sur ce sujet.

Mais le 22 mai, le SPREC a communiqué sur ses revendications concernant des « obstacles qui fragilisent encore le texte ».

Dans son communiqué, le syndicat s'attribue une partie des mérites des négociations ayant conduit au maintien de l'objectif de 5 % de réemploi, à la différenciation des objectifs par macro-catégorie, à la trajectoire progressive et à l'intégration des acteurs du réemploi à la gouvernance.

Cinq « ajustements ciblés » proposés par le SPREC

Il propose désormais cinq « ajustements ciblés [...] sans surcoût pour la puissance publique » :

Préciser les objectifs de réemploi par macro-catégorie tout en conservant un gisement de référence correspondant à la quantité totale de déchets produite annuellement par le secteur du BTP.

tout en conservant un gisement de référence correspondant à la quantité totale de déchets produite annuellement par le secteur du BTP. Flécher une part minimum des écocontributions vers le réemploi , avec des soutiens planchers explicites par catégorie, dont le montant et l’unité correspondent à la réalité économique de la filière. Le budget dédié à la sensibilisation doit être réintroduit.

, avec des soutiens planchers explicites par catégorie, dont le montant et l’unité correspondent à la réalité économique de la filière. Le budget dédié à la sensibilisation doit être réintroduit. Aligner les mécanismes de suivi et de sanction sur ceux prévus pour le recyclage, afin de donner aux objectifs de réemploi la même portée

sur ceux prévus pour le recyclage, afin de donner aux objectifs de réemploi la même portée Repenser le mécanisme de reprise sans frais des déchets pour recyclage en généralisant les soutiens à la dépose soignée.

pour recyclage en généralisant les soutiens à la dépose soignée. Soutenir concrètement le maillage territorial autour des structures existantes et émergentes : les investissements sur le foncier, la logistique, la traçabilité et l’exploitation des centres de reconditionnement.

Pour rappel, la nouvelle REP PMCB doit entrer en vigueur début 2027.