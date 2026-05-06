TREMPLIN et SEMIN inaugurent Impact, leur centre de tri du Grand Lyon
Avec la création d’IMPACT, nous maîtrisons toute la chaîne de valeur de fabrication en circuit court de nos isolants en fibres textiles recyclés : de la collecte (via le réseau de points d’apport volontaires de TREMPLIN), au tri (IMPACT), jusqu’au recyclage en un isolant performant, durable et écologique (SEMIN). Ces isolants, ce sont Style, Cotonwool et Par Son 43dB.
Mais c’est aussi une aventure humaine avec un impact social fort. Grâce à des emplois en réinsertion, nous créons de l’emploi local et donnons une nouvelle chance à celles et ceux qui en ont besoin, ce qui leur permet une montée en compétence et des opportunités d’intégrer durablement le marché du travail sur un territoire où la demande est forte. À ce jour, 8 personnes sont déjà engagées dans un parcours de réinsertion professionnelle grâce à IMPACT.
En résumé, c’est un projet ancré dans une logique de circuit court, responsable et solidaire, qui offre une solution concrète pour réemployer des milliers de tonnes de vêtements jetés chaque année, qui trouvent ainsi une nouvelle utilité.
Le centre de tri IMPACT, situé dans la Métropole du Grand Lyon, 141 rue Bataille, 69 008 Lyon, a été inauguré jeudi 30 avril 2026 en présence notamment de Miguel Pelaez, directeur de Tremplin, Christophe Lafoux, directeur de l’insertion et de l’emploi de la métropole de Lyon et de Refashion.
« Chez SEMIN, notre ambition est donc claire : grandir de manière responsable, en privilégiant les circuits courts et en maîtrisant au maximum notre impact environnemental. » a déclaré Caroline Semin lors de l’inauguration.
Vous triez, vous déposez, nous réemployons !
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