Le fabricant de colles, mortiers et produits d'étanchéité pour le bâtiment Sika, a annoncé prendre une participation de 30 % chez Concria Oy, start-up spécialisée dans les sols en béton, sans préciser le montant de la transaction.

La jeune pousse finlandaise se concentre sur le développement d'une technologie pour les sols en béton, des durcisseurs de surface à saupoudrer au polissage des sols en béton.

« Avec notre participation dans Concria, nous investissons dans une technologie intéressante et innovante pour la fabrication de revêtements de sol », s’est félicité Ivo Schaedler directeur de la construction chez Sika, précisant que le groupe « va faciliter la production et la commercialisation » de cette nouvelle technologie, qui pourra compter sur les capacités de production et de distribution mondiale du chimiste suisse.

L'autorité de la concurrence vigiliante

Cette décision stratégique intervient alors que Sika assimile encore la plus grande acquisition de son histoire avec le rachat de MBCC, conclue pour une somme de 5,5 milliards de francs suisse en mai dernier.

Cependant, malgré cette acquisition majeure, le groupe suisse ne se repose pas sur ses lauriers, et multiplie les petites opérations ciblées. Depuis 2019, Sika a réalisé plusieurs mouvements notables, dont l'acquisition de Parex en France, doublant ainsi ses activités dans le domaine des mortiers.

Pour l'analyste de chez Vontobel, Bernd Pomrehn, Sika « doit adopter une approche plus prudente concernant les acquisitions afin de ne pas susciter d'inquiétudes supplémentaires auprès des autorités de la concurrence ».

Néanmoins, le message est clair : avec des acquisitions ciblées dans un marché de la chimie pour la construction, ces opérations « sont un levier de croissance rentable », souligne-t-il dans un commentaire boursier. Compte tenu de son poids grandissant en Europe sur certains produits utilisés dans le bâtiment, le groupe avait dû s'engager à vendre une partie des activités de MBCC dans les adjuvants pour obtenir le feu vert des autorités de la concurrence.

En bourse, Sika semble naviguer dans un contexte mitigé, avec une légère baisse de son titre dans un marché mondial, selon les dernières données à 8h08 GMT.

Marie Gérald (Avec l'AFP)

