Soucieux d'apporter des connaissances techniques aux entreprises et de valoriser leur savoir-faire, le FCBA, institut technologique des filières bois-forêt et ameublement, annonce lancer une charte de bonnes pratiques concernant le traitement des différents bois. L'objectif : valoriser les professionnels mettant en œuvre les meilleures pratiques.

Alors que le bois est de plus en plus plébiscité, notamment dans la construction et l'ameublement, l'institut FCBA propose aux professionnels du bois traité mettant en œuvre les meilleures pratiques en termes de préservation et de traitement des bois de se distinguer sur un marché toujours plus dense.

FCBA rappelle en effet que le bois est un matériau biosourcé mais aussi biodégradable, et qu'il faut de fait lui apporter le bon traitement pour s'assurer de ses performances et de sa longévité.

Permettre aux professionnels de se distinguer

Dans le cadre de cette charte de bonnes pratiques, le FCBA propose de délivrer une formation personnalisée alliant théorie, normes réglementaires et mise en pratique aux professionnels commercialisant du bois traité (scieurs, charpentiers, négoce, menuiserie...).

L'entreprise adhérente s'engage de son côté à acquérir et maintenir les compétences techniques et réglementaires de ses salariés, et à respecter toutes les modalités de la charte.

En échange, l'entreprise gagne le droit d'apposer le logo de la charte sur ses documents commerciaux et généraux et sur son site internet, ce qui lui permet ainsi de se démarquer auprès des acheteurs et prescripteurs.

Le FCBA précise que ce droit d'usage est délivré pour une durée de deux ans renouvelable.

Cette charte de bonnes pratiques garantit ainsi la traçabilité du bois traité, l'utilisation de produits de traitement certifiés CTB-P+ ou disposant d'une autorisation de mise sur la marché (AMM) pour répondre aux exigences liées à la santé et à l'environnement, et le traitement des différents bois selon la bonne méthodologie.

Elle concerne les techniques de traitement des bois par aspersion (cabine, tunnel, flow, coating) et par trempage court.

Claire Lemonnier