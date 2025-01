Travaux en hauteur : le groupe Jarnias ouvre une agence à Bordeaux

Avec l’ouverture de Jarnias Atlantique à Bordeaux, le groupe ambitionne de faire de cette nouvelle agence un acteur incontournable des travaux en hauteur en Nouvelle-Aquitaine, d’ici trois ans.

Le groupe Jarnias, spécialiste des travaux en hauteur et d'accès difficile, franchit une nouvelle étape dans son développement avec l’ouverture de son agence à Bordeaux, située au carrefour stratégique des axes Nantes-Toulouse-Bayonne.

La région Nouvelle-Aquitaine représente une zone stratégique pour le développement de Jarnias Atlantique. Avec des projets d’envergure dans les ouvrages d’art, l’industrie et la rénovation urbaine, l’ouverture de cette agence répond à une demande croissante en solutions innovantes pour les travaux en hauteur.

Christophe Laguerre, natif de la région et fort de 25 années d’expérience dans le secteur du bâtiment, a été nommé à la tête de cette nouvelle entité. « Notre objectif est ambitieux : devenir un acteur incontournable en Nouvelle-Aquitaine, avec une équipe d’une trentaine d’experts. Nous porterons les standards de qualité et de sécurité du groupe Jarnias pour accompagner efficacement nos clients », a-t-il déclaré.

Un groupe en pleine expansion

L’année 2024 a été marquée par la réalisation de six acquisitions stratégiques par le groupe Jarnias, dont l'entreprise Tan, spécialisée dans les interventions sur sites difficiles d’accès.

Ses récentes opérations de croissance externe ont élargi ses compétences dans des secteurs variés comme l'énergie, l'industrie, la protection et la dépollution sonore.

Forte de l’expérience du groupe, Jarnias Atlantique pourra s’appuyer sur des projets emblématiques réalisés par l’entreprise : la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris, les Jeux Olympiques, le Stade de France, ou encore le Mont Blanc.

Créé il y a plus de 30 ans, Jarnias a connu une véritable accélération depuis 2018. Grâce à une croissance organique de 25 % par an, 13 acquisitions en trois ans et un effectif passé de 150 à plus de 500 collaborateurs, le groupe affiche désormais un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros, avec l’objectif ambitieux d’atteindre 100 millions d’euros d’ici trois ans.

Marie Gérald

Photo de Une : © Jarnias