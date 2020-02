Delta Dore annonce l’arrivée d’une Responsable marketing stratégique en transition énergétique. Après avoir travaillé de nombreuses années pour la transition énergétique des bâtiments à Dubai, Sandrine Le Biavant, 45 ans, prend en charge cette nouvelle fonction.

Impliquée dans la transition énergétique, l’entreprise Delta Dore annonce avoir nommé Sandrine Le Biavant au poste de Responsable marketing stratégique spécialisée en transition énergétique.

Une carrière entre l’Europe et le Moyen-Orient

Diplômée d’un Bachelor of Business Administration à l’Institut Européen de Management International à Paris, Sandrine Le Biavant commence sa carrière au sein du groupe Hilton, entre la Côte d’Azur et les Emirats Arabes Unis. Elle devient alors l’une des plus jeunes directrices commerciales.

Elle travaille ensuite au sein de Farnek Services LLC, pour apporter des solutions concrètes visant à réduire la consommation énergétique des hôtels, l’un des secteurs du bâtiment les plus énergivores.

A la direction d’un pôle dédié au conseil en développement durable et en efficacité énergétique, elle met en place des solutions telles que des logiciels de performance environnementale, des audits énergétiques, et de gestion des déchets, et des certifications Green Globe. Elle travaille notamment pour les hôtels Moëvenpick, Kempinski, Jumeirah, ou encore la tour Burj Khalifa et le centre commercial Dubai Mall.

A 45 ans, elle rejoint désormais Delta Dore, qui entend répondre au défi de la transition énergétique et aider les individus dans une gestion plus intelligente et économe de leurs énergies.

La nouvelle Responsable marketing stratégique en transition énergétique occupe un poste qui touche à la fois à la recherche, à l’innovation et au marketing. A travers ce rôle, elle détecte notamment de nouveaux besoins et marchés en Europe.

« Les législations environnementales des pays européens, l’évolution du digital ou encore la libéralisation du marché de l’énergie sont autant de nouvelles opportunités pour réduire l’empreinte carbone des logements et des bâtiments. Ainsi pour devenir un acteur majeur de la transition énergétique, Delta Dore doit accompagner ceux qui font un choix environnemental (panneaux solaires, véhicule électrique, nouvelle chaudière…) à optimiser leurs consommations grâce à des solutions intelligentes de pilotage », explique Sandrine Le Biavant.

Et d’ajouter : « Au sein du groupe Delta Dore, j’apprécie particulièrement la simplicité que l’on retrouve aussi bien dans la conception des solutions que dans les relations humaines. J’adhère pleinement à l’idée d’une technologie utile et accessible à tous, œuvrant pour la transition énergétique » conclut-elle.

C.L.