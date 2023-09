Vaillant renforce son chiffre d'affaires grâce aux pompes à chaleur

Le spécialiste du chauffage Vaillant annonce une croissance de ses ventes (+75 %) sur l'année 2022, lui permettant d'atteindre un CA de 3,7 milliards d'euros, soit 11 % de plus que l'année passée.

Les pompes à chaleur (PAC) ont le vent en poupe. Et le groupe Vaillant en a bénéficié. Le fabricant de système de chauffage annonce avoir enregistré une croissance de plus de 75 % de ses ventes de pompes à chaleur. Une performance qui a propulsé l'entreprise parmi les trois plus grands fabricants de pompes à chaleur en Europe.

Malgré un contexte de marchés européens en déclin, l'entreprise a également enregistré une augmentation de ses ventes de chaudières à gaz (+6 %), qui lui a permis de gagner des parts de marché en Europe et en Chine.

Une conjoncture favorable pour le spécialiste du chauffage, qui a enregistré un chiffre d'affaires record (3,7 milliards d'euros), et a augmenté son nombre de collaborateurs, passant de 16 000 à 17 000 employés.

Contribuer à la promotion de solutions durables

Depuis 2016, le groupe Vaillant a mis l'accent sur l'expansion de ses activités liées aux pompes à chaleur, investissant près de deux millards d'euros. Des investissements aujourd'hui consacrés à l'augmentation des capacités de production et au développement de produits et de services de pointe.

« Les efforts se sont tournés vers l’augmentation des capacités de production et le développement de produits et services. Le groupe peut désormais offrir à ses clients un portefeuille complet de pompes à chaleur destinées à la fois aux constructions neuves et à la rénovation », a déclaré son PDG, Norbert Schiedeck.

« Nous prévoyons une continuité du développement de nos activités pour 2023 », a-t-il souligné, expliquant que le groupe se concentrerait, à partir de 2025, exclusivement sur la commercialisation de produits respectueux de l’environnement.

Des nouveaux sites de production

Pour soutenir sa croissance, Vaillant prévoit des investissements supplémentaires d'un milliard d'euros d'ici 2030, notamment sur l'augmentation de ses capacités de production, et le développement de gammes de produits et de services pour les installateurs.

En automne 2023, la production commencera dans la méga-usine de Senica, en Slovaquie, qui se consacrera exclusivement à la fabrication de pompes à chaleur. Cette expansion permettra au groupe de doubler sa capacité de production, atteignant ainsi plus de 500 000 unités par an.

D'importants investissements vont également être réalisés à Remscheid, au siège social de l'entreprise, avec la construction d'une usine ultramoderne de 12 000 m², qui produira des composants électroniques destinés à être utilisés dans la fabrication de pompes à chaleur et de systèmes de régulation. Dès 2024, tous les sites de Vaillant Group seront approvisionnés en composants électroniques en provenance de cette nouvelle installation.

Marie Gérald

Photo de une : ©Vaillant