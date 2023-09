Hellio Académie va former les professionnels à la transition énergétique

Le spécialiste de l'efficacité énergétique Hellio, annonce lancer "Hellio Académie", son organisme de formation à la rentrée 2023. L'objectif : former les professionnels à la transition énergétique, alors que le gouvernement a dévoilé son intention d'accélérer les rénovations énergétiques globales dès 2024.

Afin de répondre aux besoins en formation et accompagnement des professionnels du bâtiment dans la transition énergétique, le groupe Hellio lance dès septembre 2023 son propre organisme de formation : Hellio Académie. Son ambition : accompagner plus de 500 professionnels.

Pour Guillaume Loizeaud, directeur général du pôle résidentiel individuel chez Hellio, « la formation et l'adaptation des compétences des professionnels aux nouveaux enjeux est la pierre angulaire de notre projet collectif de décarbonation. C'est de notre responsabilité collective d'investir dans la formation : c'est le sens de la création de Hellio Académie, faire en sorte que l'expertise soit partagée et transmise et que les professionnels puissent saisir les nouvelles opportunités, en étant formés ».

Des formations sur mesure

Les programmes de formation ont été élaborés par une équipe de formateurs expérimentés, et ont été conçus pour s'adapter aux profils et aux enjeux de chaque participant, en combinant des modules théoriques et pratiques.

Hellio Académie propose plusieurs formats de formation, y compris des modules en ligne, ainsi que des formations en présentiel organisées dans les locaux de l'académie. Pour les entreprises comptant au moins sept apprenants, l'organisme propose de se déplacer au sein de l'entreprise participante, facilitant ainsi la formation entre collègues au sein d'une même structure.

Devenir MonAccompagnateurRénov'

En juin 2023, le gouvernement français a annoncé sa volonté d'accélérer les rénovations énergétiques globales dès janvier 2024 et de réformer le dispositif MaPrimeRénov'. À partir de cette date, les ménages devront être accompagnés par un professionnel certifié pour bénéficier des aides destinées à financer une rénovation globale et performante.

C'est dans ce contexte que la Hellio Académie propose une formation pour les architectes et les bureaux d'études, les rendant éligibles au statut d'Accompagnateur Rénov'. Une formation de plus de 30 heures couvrira l'ensemble des aspects du dispositif, des enjeux aux compétences requises, en passant par les connaissances des dispositifs d'aides, et le montage d'un plan de financement.

Laura Déjeans, responsable de l'offre et de la qualité des formations chez Hellio Académie, souligne : « Nous développons chaque formation en prenant soin d'étudier les besoins et les spécificités de chaque public. Nous veillons à leur proposer les modalités et contenus pédagogiques répondant au mieux à leurs enjeux. »

Par ailleurs, dès janvier 2024, Hellio organisera des formations pour devenir installateur de pompes à chaleur en habitat individuel, et un accompagnement sera prévu pour aider les participants dans leurs démarches de qualification « RGE PAC » (Reconnu Garant de l'Environnement pour l'installation d'une Pompe à chaleur).

Marie Gérald

Photo de une : ©Hellio