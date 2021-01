Le réseau des Compagnons du Tour de France ouvre ses portes virtuellement et sur rendez-vous les 22 et 23 janvier prochains. Les compagnons forment et accompagnent toute l’année, jeunes ou adultes, en recherche d’une formation professionnelle alliant gestes traditionnels et modernité des pratiques.

Proposant des formations aux métiers du bâtiment et de l’ameublement, en alternance et/ou en formation continue, la fédération nationale des Compagnons du tour de France est un réseau qui compte 16 centres de formations répartis sur le territoire national et plus de 7 000 apprenants par an.

La fédération, reconnue au patrimoine culturel immatériel de l’Humanité par l’Unesco comme « réseau de transmission des savoirs et des identités par le métier », dispense de formations professionnelles diplômantes et qualifiantes en format court (7-8 mois) ou long (4 à 8 ans pour le Tour de France).

Le « compagnonnage » se constitue autour de trois principaux réseaux : la Fédération nationale des Compagnons du Tour de France, l’Union Compagnonnique et l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir.

Des formations-métiers adaptées

L’existence des Compagnons du tour de France remonte à l’origine des métiers du secteur. Ce savoir leur permet de participer, aujourd’hui, aux plus grands chantiers contemporains, aux réalisations les plus modernes et aux restaurations d’ouvrages prestigieux.

Désignant par « Tour de France » le parcours qui va permettre à un jeune professionnel de devenir Compagnon, ces derniers sont reconnus pour la qualité de leurs pratiques dans les métiers du bâtiment. Grâce à une méthode d’enseignement fondée sur l’excellence et la transmission des savoirs, le but de la fédération est de former autant les jeunes que les professionnels qualifiés dans 10 familles de métiers distinctes (Construction bois, maçonnerie, carrelage, menuiserie, plomberie, peintre, travaux publics....).

Cette année, le contexte sanitaire actuel lié au covid-19 rend les journées portes ouvertes exclusivement virtuelles et sur rendez-vous, les 22 et 23 janvier. Pour le centre de Lyon : vendredi 22 janvier à 16 heures ou samedi 23 janvier à 9 h 30. Pour celui d'Annecy : samedi 23 janvier à 10 heures.

Tout au long de l’année, des dates de rentrées sont également proposées aux futurs apprentis, salariés, demandeurs d’emploi mais aussi aux personnes en reconversion professionnelle afin de concrétiser leurs projets professionnels. Une fois la première phase de formation finie, jeunes ou adultes peuvent rejoindre, s'ils le souhaitent, le parcours du Tour de France.

Inscriptions disponibles sur www.compagnonsdutourdefrance.org.

Marie Gérald

Photo de Une : ©AdobeStock.