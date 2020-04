Le gouvernement avait récemment sollicité les organismes de logements pour aider les personnes vulnérables et le personnel soignant à se loger durant la période de confinement. Depuis le lancement du site « Appart Solidaire » par Airbnb, plus de 5 000 logements ont déjà été mis à disposition gratuitement.

Le 24 mars dernier, Airbnb, site de location de logements, avait mis en place une plateforme de « mise à disposition gratuite de logements » pour le personnel médical et les travailleurs sociaux des centres d’hébergements, à la demande du Ministère du Logement.

Le Ministre du Logement Julien Denormandie avait en effet sollicité Airbnb au début du confinement pour que la plateforme mette à disposition du personnel soignant, des travailleurs sociaux, des bénévoles et sans-abris, des hébergements temporaires.

Le site de locations de logements s'organise face à cette épidémie. Airbnb va ainsi fournir « jusqu'à 100 000 logements gratuits » aux soignants mobilisés, dans les pays touchés par le coronavirus. De plus, même si les hôtes qui participent à cette action n'ont pas les moyens financiers de mettre à disposition leur maison gratuitement, Airbnb « retirera quand même tous les frais de séjour ». L'entreprise, qui souhaite maximiser cette participation solidaire propose également de dédommager les hôtes - une compensation pour les frais de ménage -, à hauteur de 50€ par réservation.

En France, une semaine après son lancement, la plateforme « Appart Solidaire » connait un véritable succès, surement dû à une volonté d’entraide nationale. Ce sont déjà 5 000 logements qui ont été proposés comme hébergements temporaires, et 11 000 nuitées sont d’ores et déjà réservées. L’enjeu est également d’aider les personnes continant à travailler de se rapprocher de leurs bureaux, limitant ainsi les déplacements, et par la même occasion les risques de contagion.

Avec ces milliers de logements mis à disposition gratuitement, Julien Denormandie souhaite remercier les Français solidaires : « Déjà 5 000 logements ont été mis à disposition gratuitement. Ils montrent la solidarité des Français en ce temps de crise et les honorent ».



Une aide insuffisante ?

Bien que cette aide soit un véritable acte solidaire, le gouvernement appelle d’autres Français à rejoindre cette action : « C’est un nouvel appel à la solidarité que je lance aujourd’hui, notamment en région parisienne, à Lyon, Marseille, Lille : si vous avez un logement disponible et que vous souhaitez aider les soignants et travailleurs sociaux, votre aide peut faire beaucoup pour alléger leur quotidien » déclarait Julien Denormandie.

En effet, les soignants souhaitant être logés dans ces appartements sont de plus en plus nombreux, notamment par peur de contaminer leur famille. Le gouvernement précise que cette demande « sera bientôt plus forte que l’offre de logement proposée dans certains territoires », principalement à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, dans les Yvelines, mais aussi dans plusieurs départements du Rhône.

Pour mettre à disposition un maximum de logements gratuitement, la plateforme travaille en collaboration avec la Croix-Rouge et l'International Rescue Committee. Les deux associations ont fait appel à leurs réseaux pour répondre à cette crise et soutenir Airbnb dans sa démarche. De plus, le site recommande, pour des raisons sanitaires liées à l'épidémie, de laisser les maisons et appartements vacants pendant au minimum 72 heures.

D’autres plateformes voient également le jour pour aider les personnes « en premières lignes », comme sur le site pap.fr, où 1 200 offres ont été déposées.

J.B

Photo de une ©Adobe Stock