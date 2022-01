Formation : les FFB franciliennes se lient avec Constructys

Ce mercredi 26 janvier, la convention de partenariat conclue entre les FFB franciliennes et Constructys – opérateur de compétences de la construction – a été officialisée. L'objectif ? Encourager l’emploi au sein des entreprises du bâtiment en manque de main d’œuvre, à travers un guide d’accès à la formation et à l'alternance.

Elle a été officialisée ce mercredi. La convention de partenariat signée en juin entre Constructys et les différentes FFB franciliennes (Grand Paris Ile-de-France, région IDF (78, 91, 95) et Île-de-France Est) tend à répondre à un besoin des entreprises du bâtiment, et pas des moindres : l’emploi.

La pénurie de main d’œuvre n’est pas un secret dans le secteur. Le problème a été par ailleurs évoqué lors de la dernière conjoncture des entreprises franciliennes, présentée en décembre par la FFB Grand Paris Île-de-France. D’autant que dans le BTP, le recrutement est un parcours du combattant, entre habitudes et manque de moyens, selon l’Observatoire des métiers du BTP.

Un guide pour faciliter l’accès à la formation



Par cette collaboration, les FFB franciliennes et Constructys envisagent des réunions pour impulser des projets opérationnels communs. Les grands thèmes de ces rencontres : « la préparation opérationnelle à l'emploi collective, l’attractivité des métiers, l’accompagnement RSE, le Lean Construction... »

A travers ces échanges, la FFB Grand Paris Île-de-France propose notamment la réalisation d’un guide d’information sur les dispositifs de formation et d’accompagnement de Constructys.

Favoriser la voie de l’alternance

Les fédérations et Constructys tiennent également à mettre l’alternance au cœur de leur stratégie

« Le recours à l’apprentissage est fortement plébiscité par les chefs d’entreprises du bâtiment qui s’investissent pour la continuité du savoir-faire de leur métier, et par les apprentis, pour qui cette voie représente un vrai saut vers l’emploi. Les métiers du bâtiment sont des métiers techniques qui requièrent des connaissances et spécialisations précises », développe la FFB Grand Paris Île-de-France.

A savoir que les entreprises du bâtiment sont à la recherche de profils tournés vers l’environnement (recyclage des déchets, isolation thermique et acoustique, rénovation énergétique...), et de transition numérique (intelligence artificielle, maquettes 3D, domotique...) Des thèmes dans l’air du temps, alors que les réglementations environnementales se renforcent en France à travers la RE2020 ou la REP bâtiment, et que la conquête du numérique motivent des initiatives de sensibilisation, comme celle lancée fin 2021 par Elcia.

Virginie Kroun

