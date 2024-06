Avec le confort d’été, la montée en puissance du plancher rafraîchissant

Le confort d’été est aujourd'hui une notion de plus en plus intégrée. Devant la hausse des températures qui peut rendre inconfortable certains bâtiments, tous les paramètres sur lesquels il est possible d’agir pour réduire la surchauffe sont étudiés. En plus des PAC réversibles ou des brise-soleil, les types de sols et les systèmes qui y sont associés peuvent également jouer sur le confort d’été.

En plein été, quand le soleil est à son zénith et que le mercure flirte avec les 40°C, tout le monde s'accorde à dire qu’il est bien plus agréable de se promener pieds nus sur du carrelage que sur de la moquette. Le revêtement de sol choisi dans la conception d’un logement peut donc se révéler déterminant pour le confort de ce dernier, en cas de fortes chaleurs.

Le confort d’été, de plus en plus pris en compte par les architectes et les maîtres d’ouvrage, regroupe un ensemble de paramètres sur lesquels il est possible d’agir pour réduire la surchauffe rendant inconfortable un bâtiment ou un logement. Tous ces paramètres sont liés à la conception et la gestion du bâtiment, et à certains éléments physiologiques.

Pompe à chaleur réversible, brise-soleil ou encore domotique… Autant de paramètres qui peuvent jouer sur le confort thermique d’un bâtiment en cas de fortes chaleurs. Paramètres auxquels on peut donc rajouter le type de sol, et les différents systèmes qui peuvent y être associés.

Une sensation de fraîcheur, mais pas de réelle baisse de température

Un sol, selon la nature de son revêtement, peut apporter une réelle sensation de fraîcheur dans un logement. Le carrelage va se révéler plus rafraîchissant que du parquet par exemple, comme l’explique Christophe Dufour, vice-président de l’UNECP (Union Nationale des Entrepreneurs Carreleurs Chapistes Projeteurs P.U.) : « Contrairement à un sol souple, à un parquet bois ou un stratifié, on sait tous que le carrelage a cet effet de fraîcheur puisque c’est une matière complètement naturelle ».

Une sensation de fraîcheur qui pourrait presque être qualifiée d’illusoire, puisque la nature d’un sol ne participe pas à la baisse de température dans un logement. « Si effectivement le carrelage avait des vertus à faire perdre des degrés ou à en gagner, les carreleurs feraient dans le RGE et dans l’enveloppe énergétique du bâtiment. Or, le carrelage n’est pas pris en considération dans l’enveloppe énergétique d’un bâtiment », souligne M. Dufour.

Pour autant, cette sensation de fraîcheur que peut procurer le carrelage existe bel et bien. Mais il n’est pas l’argument premier des professionnels du secteur pour séduire les Français. Ces derniers lui préfèrent son côté esthétique et sa praticité, notamment pour ce qui est de la facilité d’entretien.

Jusqu’à 3 à 5 degrés de moins qu’à l’extérieur

Concernant le confort d’été, les sols peuvent avoir un intérêt s'ils sont équipés de solutions rafraîchissantes. Pour perdre quelques degrés au sein d'un logement, les planchers chauffants/rafraîchissants apparaissent comme des solutions pertinentes.

Ces systèmes investissent de plus en plus de foyers français, comme l’explique Benoît Smagghe, directeur réglementation et lobbying du groupe HFC : « Historiquement, nous sommes très présents sur la construction individuelle. Aujourd’hui, plus de la moitié des pavillons qui se construisent sont équipés de systèmes mixtes planchers chauffants/rafraîchissants ».

Une bonne dynamique que l’on doit forcément à la hausse des températures. La planète se réchauffe et pour certains Français, passer l’été chez soi peut devenir un véritable calvaire. Voilà pourquoi le confort d’été est désormais pris en compte dans la RE2020.

Autant de points qui ont permis aux planchers chauffants/rafraîchissants de se démocratiser. Les performances sont au rendez-vous, puisque ces systèmes permettent de baisser la température en intérieur de 3 à 5 degrés par rapport à la température extérieure, selon M. Smagghe.

Une solution deux en un

En plus d’installer des planchers chauffants/rafraîchissants dans les nouveaux logements, il est aussi question d’intégrer directement à un système de chauffage, un système de rafraîchissement. Il est tout à fait possible de convertir un système chauffant pour le transformer en solution réversible.

Un véritable atout pour Sylvain Gaudard, responsable communication de Cochebat, qui souligne la pertinence de ces systèmes face à des solutions rafraîchissantes plus communes : « Pendant la mise en place du plancher chauffant, avec le même système, l’usager va pouvoir rafraîchir son logement et gagner en confort d’été. Quand on voit la progression du climat actuel, pouvoir se doter de ce confort-là sans avoir besoin de climatiseurs, qui restent des systèmes rajoutés et très énergivores, peut s’avérer très intéressant pour le particulier ».

Quant à savoir avec quel type de revêtement de sol les planchers chauffants/rafraîchissants sont les plus efficaces, « le sol qui est tout indiqué, c’est le revêtement carrelage », précise Benoît Smagghe. Les revêtements minéraux sont les plus adaptés pour ces systèmes. Il faut cependant veiller à ce que la pierre ne soit pas poreuse. Exit le marbre par exemple.

Le plancher rafraîchissant gagne à être connu

Devant tous les atouts des planchers chauffants/rafraîchissants, qui s’avèrent moins énergivores que des climatiseurs classiques et qui laissent davantage de surfaces habitables, on peut être tenté de savoir pourquoi ces solutions ne sont pas davantage présentes dans les foyers français.

Une partie de la réponse se trouve certainement dans les aides octroyées par l’État. Celles-ci s’avèrent encore insuffisantes selon Sylvain Gaudard : « On aimerait que le plancher chauffant soit un peu plus aidé, directement et volontairement, par les pouvoirs publics. On regrette d’être un peu oubliés dans les scénarios ». « On doit avoir des épaules un peu moins larges », renchérit dans un sourire Benoît Smagghe.

La raison peut également s’expliquer par le fait que ce type de système n’est pas encore très connu. Certains Français, qui ont davantage de connaissances concernant les climatiseurs dits classiques, peuvent paraître un peu timorés à l’idée d’installer de telles solutions, comme le souligne le directeur réglementation et lobbying du groupe HFC.

Pas d’inquiétude pour autant, puisque selon M. Gaudard, « le rafraîchissement avec un plancher ou un plafond chauffant/rafraîchissant, c’est vraiment une question d’expérience. Ça se vit, ça se pratique. On mise donc beaucoup sur le bouche-à-oreille pour que ce type de solutions investissent encore davantage les logements français ».

Propos recueillis par Jérémy Leduc

Photo de une : Adobe Stock