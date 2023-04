Isolation sol de maison ancienne : les meilleures techniques

La règlementation environnementale RE2020 impose aujourd’hui des critères d’isolation pour les nouveaux logements et ce, dès leur conception. Les maisons anciennes, en revanche, n’ont pour la plupart pas été construites en prenant en compte l’isolation. Si les maisons en pierre procurent une bonne isolation au niveau des murs, les sols sont responsables de 7% à 10% des pertes de chaleur. C’est pourquoi il est important de revoir l’isolation du sol des maisons anciennes.

Maison ancienne: qu'est-ce que l'isolation thermique ?

Pourquoi améliorer l'isolation thermique d'une maison ancienne?

Il est tout d’abord important de revoir l’isolation thermique d’une maison ancienne pour limiter les pertes de chaleur ou de fraicheur, en particulier au niveau du sol. En effet, une bonne isolation thermique permet de limiter les pertes d’énergie et donc de faire des économies au niveau de la facture d’énergie. De plus, cela permet aussi de rendre un logement plus écologique en limitant les émissions de gaz à effet de serre.

Au-delà de la consommation d’énergie, l’isolation thermique permet également de faire des économies au niveau de l’entretien de sa maison. En effet, les maisons anciennes peuvent nécessiter de travaux d’entretien dus à la dégradation dans le temps. L’isolation thermique ralentit donc le vieillissement des maisons anciennes en améliorant la qualité de l’air et en évitant ainsi l’apparition de moisissures causées par l’humidité.

Lors de l’achat d’une maison ancienne, des travaux sont souvent nécessaires afin de la remettre au goût du jour. L’amélioration de l’isolation thermique peut donc également être une bonne occasion pour rénover le sol de sa maison. De plus, certains matériaux d’isolation thermique permettent également d’améliorer l’isolation phonique d’un logement, un aspect qui peut aussi faire défaut dans les maisons anciennes.

Toutes ces améliorations permettent ainsi de rendre une maison plus écologique, économique, mais aussi agréable à vivre. En effet, le confort thermique sera globalement amélioré. Cela signifie que les habitants d’une maison ancienne bien isolée ne subiront donc plus les sensations de courants d’air et de sols froids en hiver, ni la forte augmentation des températures pendant les épisodes caniculaires en été.

Comment isoler le sol d’une maison ancienne ?



Il existe plusieurs techniques d’isolation du sol. Le choix de la technique à utiliser dépendra du type de maison et de la manière dont celle-ci a été construite.



L’isolation par le dessous



C’est la technique d’isolation du sol la plus utilisée pour améliorer l'isolation thermique des maisons anciennes. En effet, il s’agit de la technique la plus simple, mais aussi la moins onéreuse. Elle consiste à isoler le plafond d'un vide sanitaire, c’est-à-dire l’espace vide entre la terre et le plancher, ou le plafond d’une pièce non chauffée comme un garage ou une cave. Il suffit ainsi de fixer un isolant sur la face inférieure du plancher en question. Cette technique ne nécessite donc pas de gros travaux.



L’isolation par le dessus



Si la maison en question est construite sur terre-plein et qu’elle ne possède pas de vide sanitaire, l’amélioration de l’isolation se fera plutôt par le dessus. Cette technique consiste à poser un isolant sur le plancher avant de le recouvrir d’un nouveau revêtement. Cette technique implique donc de devoir enlever le revêtement existant. Par ailleurs, il faut aussi faire attention à l’épaisseur de l'isolant utilisé. En effet, cette technique signifie que la hauteur sous plafond de la pièce isolée sera réduite car l’épaisseur du sol augmentera légèrement.



L’isolation entre les éléments du plancher



Cette technique est à privilégier lorsque l’on ne souhaite pas perdre de place en augmentant l’épaisseur du sol de la pièce à isoler ou du plafond d’une pièce non chauffée. Elle consiste à insérer un isolant entre les éléments de structure, à l’intérieur du plancher. Pour ce faire, il faut soulever une partie du plancher et remplir l’espace entre les solives, les pièces de charpente qui soutiennent le plancher, avec un isolant en vrac. Lorsque cette technique est utilisée, il convient de s’assurer que l’isolation est compatible avec le système électrique.

Quelle est la meilleure isolation pour le sol ?



Pour choisir l’isolant à utiliser lors de l’amélioration de l’isolation thermique d’une maison ancienne, plusieurs indicateurs sont à prendre en compte :

Le coefficient de conductivité thermique lambda : il représente la capacité d’un isolant à conduire la chaleur, c’est-à-dire à la laisser passer ou à l’isoler. Ainsi, plus ce coefficient est faible et plus le matériau est isolant.

: il représente la capacité d’un isolant à conduire la chaleur, c’est-à-dire à la laisser passer ou à l’isoler. Ainsi, plus ce coefficient est faible et plus le matériau est isolant. La résistance thermique : elle indique la capacité de l’isolant à résister aux températures aussi bien froides que chaudes. Elle correspond donc à la performance de l’isolant. Plus la résistance est importante et plus le matériau est performant.

Les différents matériaux d’isolation thermique



Il existe une multitude d’isolants thermiques de natures et aux propriétés différentes. Ces derniers sont disponibles sous différentes formes (en vrac, en rouleaux ou encore sous forme de plaques isolantes thermiques) et peuvent être classés en plusieurs catégories en fonction de leurs matériaux :

Les isolants synthétiques comme le polystyrène ou le polyuréthane : souvent vendus sous forme de plaques, ces isolants sont peu coûteux et ont l’avantage d’être très isolants , en particulier contre le froid, tout en conservant une faible épaisseur . En revanche, ces isolants n’apportent pas d’amélioration au niveau de l’isolation phonique.

comme le polystyrène ou le polyuréthane : souvent vendus sous forme de plaques, ces isolants sont et ont l’avantage d’être , en particulier contre le froid, tout en conservant une . En revanche, ces isolants n’apportent pas d’amélioration au niveau de l’isolation phonique. Les isolants minéraux comme la laine de verre ou la laine de roche : à faible coût , ces isolants sont très performants , aussi bien au niveau thermique qu’acoustique. La laine de roche est notamment très utilisée pour l’isolation du sol par le dessous.

comme la laine de verre ou la laine de roche : à , ces isolants sont , aussi bien au niveau thermique qu’acoustique. La est notamment très utilisée pour l’isolation du sol par le dessous. Les isolants naturels comme la laine de bois, le chanvre, la ouate de cellulose ou le liège : vendus en vrac ou sous forme de panneaux ou de plaques, ces isolants sont performants mais également écologiques. La laine de bois est notamment très efficace pour lutter contre l’humidité dans les maisons anciennes. Ces isolants permettent également d’améliorer l’isolation phonique. En revanche, ce type d’isolant est généralement plus onéreux que ceux cités précédemment.

L’isolation du sol d’une maison ancienne est donc un aspect important dans le confort de vie de ses habitants. Toutefois, pour que l’isolation soit efficace, elle doit être associée à une bonne ventilation. En effet, la ventilation des maisons anciennes fait souvent défaut. Toutefois, cette dernière permet d’évacuer l’humidité du logement et améliore ainsi l’efficacité de l’isolation.

Maison ancienne : quelles sont les aides pour l'isolation thermique ?

Les travaux d’isolation thermique contribuent à réduire durablement la consommation d'énergie. De ce fait, l'État et les collectivités locales encouragent les particuliers à effectuer ce type de travaux, pour réduire les passoires thermiques sur le territoire. Voici les aides disponibles pour les travaux d'isolation thermique :

MaPrimeRénov’

MaPrimeRénov’ est une aide accessible aux ménages qui souhaitent améliorer l'efficacité énergétique de leur logement. Cette prime remplace le CITE (crédit d'Impôt pour la transition énergétique).

Les subventions sont accordées sous réserve des ressources du foyer. Chaque catégorie de revenu se voit attribuer une couleur :

MaPrimeRénov' Bleu (revenus très modestes)

(revenus très modestes) MaPrimeRénov' Jaune (revenus modestes)

(revenus modestes) MaPrimeRénov' Violet (revenus intermédiaires)

(revenus intermédiaires) MaPrimeRénov' Rose (revenus élevés)

MaPrimeRénov’ Sérénité

MaPrimeRénov' Sérénité est une aide versée par l’Anah (l’Agence Nationale de l’Habitat). Elle est proposée aux ménages à faibles revenus, qui réalisent plusieurs travaux de rénovation énergétique. Pour en bénéficier, les travaux doivent apporter au logement un gain énergétique d’au moins 35 %.

La Prime CEE

Les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) constituent une aide du secteur privé. Ces primes sont financées par les fournisseurs d’énergie qui doivent remplir des obligations de résultat fixées par l’État.

La TVA à 5.5 %

La TVA à taux réduit à 5,5 % s'applique aux travaux de rénovation énergétique, directement sur le devis.

L'éco-PTZ

Il s’agit d’un prêt sans intérêts pour financer les travaux de rénovation énergétique. Le prêt peut aller jusqu’à 50 000 €.

Le chèque énergie

Cette aide nominative s’adresse aux personnes ayant des ressources modestes. Il est possible de s’en servir pour payer des factures d’énergie, mais également pour financer certains travaux dans le cadre de la rénovation énergétique.

Les aides locales

En fonction du lieu d’habitation, de nombreuses collectivités accordent des aides locales permettant de financer des travaux de rénovation énergétique. Les différentes aides proposées sont recensées sur le site de l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL).

Marianne Albrieux