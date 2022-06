Quelles plaques isolantes thermiques en rénovation ?

Ces deux dernières années les prix de l’énergie ont connu une hausse spectaculaire, qui ne semble pas prête de s’arrêter. La rénovation de l'isolation thermique, qui permet de faire baisser les dépenses énergétiques des foyers, devient donc de plus en plus importante pour les français souffrant du froid chaque hiver.

Ces deux dernières années les prix de l’énergie ont connu une hausse spectaculaire, qui ne semble pas prête de s’arrêter. Ainsi, nombreux sont les foyers qui ont vu leur facture de chauffage augmenter considérablement cet hiver. En 2018, 47% des français souffraient du froid chez eux, soit à peu près 3,5 millions de foyer selon une étude de l’Insee.

Pourquoi l’isolation thermique est-elle importante ?



Pour ceux qui le peuvent, rénover son logement peut donc être une bonne façon de faire des économies sur le long terme et ainsi faire baisser sa facture d’énergie. En effet, une mauvaise isolation thermique peut entrainer de fortes pertes de chaleur en hiver et ainsi augmenter inutilement vos dépenses de chauffage. L’isolation thermique joue également un rôle important en ce qui concerne le confort d’un logement. En effet, une bonne isolation permet également de conserver la fraicheur en été, lorsque les températures augmentent.

Par ailleurs, l’isolation thermique peut aussi avoir des conséquences du point de vuesanitaire. Elle joue notamment un rôle important dans la qualité de l’air des logements. Une mauvaise isolation thermique peut ainsi causer l’apparition de moisissures due à l’humidité. Ces dernières peuvent entrainer de nombreuses maladies respiratoires.

Plus globalement, une bonne isolation thermique a aussi des effets bénéfiques sur l’environnement. En effet, bien isoler son logement permet de diminuer les dépenses en énergie et ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre.

C’est donc pour toutes ces raisons qu’en 2021, plus de 750 000 logements ont été rénovés en France.

Quel est le meilleur isolant thermique ?



Il existe une multitude d’isolants thermiques qui vous permettront de réduire vos dépenses énergétiques. Votre choix dépendra de votre logement, du type de projet de rénovation que vous envisagez, mais également de votre budget.

Lors de rénovations, il est possible d’améliorer l’isolation d’un bien immobilier de deux façons différentes : l’isolation thermique par l’extérieur (ITE) et l’isolation thermique par l’intérieur (ITI).

Les isolants thermiques peuvent être classés en fonctions des matériaux qui les composent :

Les isolants synthétiques comme le polystyrène expansé ou le polyuréthane.

Les isolants minéraux comme la laine de verre, le verre cellulaire, l'argile expansé ou encore la laine de roche.

Les isolants naturels comme le liège, le chanvre, les fibres de bois ou de lin, la laine de mouton ou encore la ouate de cellulose.

Les isolants nouvelles générations comme la peinture isolante, par exemple.



Les avantages des plaques isolantes thermiques



Les plaques isolantes thermiques sont utilisées dans le cadre d’une isolation thermique par l’intérieur. Ce procédé est moins couteux que l’isolation thermique par l’extérieur et permet des travaux de moindre envergure. En effet, les plaques isolantes thermiques sont faciles à poser et prennent assez peu de place. Il en existe d’ailleurs plusieurs types avec des épaisseurs différentes. Vous trouverez donc facilement les plaques isolantes thermiques adaptées à votre logement et à votre projet de rénovation. Ces dernières permettent en effet d’obtenir un fort coefficient d’isolation pour une densité proportionnellement faible.

Les différents types de plaques isolantes thermiques

En liège ou en fibre de bois : ces plaques isolantes thermiques sont aussi écologiques que performantes ! Elles sont réutilisables , faciles à poser et n’ont pas d’effets négatifs sur la santé. De plus, elles offrent également une isolation phonique , qui permettent d’isoler les logements du bruit. Toutefois, ces plaques doivent être traitées , notamment contre le feu et l’humidité, et sont plus couteuses que les autres.

En polystyrène expansé PSE ou extrudé XPS : légères et facilement manipulables, ces plaques isolantes thermiques sont peu couteuses et prennent très peu de place . Elles sont faciles à installer , conviennent à de nombreux types de travaux et résistent très bien à l'humidité, ce qui leur procure une durée de vie importante . Le coefficient d'isolation supérieur des plaques isolantes XPS justifient leur prix plus élevé. En revanche, ces plaques ne sont pas le meilleur choix si vous cherchez également à améliorer votre isolation phonique. De plus, elles résistent très mal en cas d'incendie.

En laine minérale : en plus d'être un bon isolant thermique , les plaques en laine minérale permettent également d'améliorer l' isolation phonique d'un logement. A faible coût et résistantes aussi bien face au feu qu'au froid, ces plaques sont également meilleures pour la santé que les plaques en matière synthétique. En effet, elles contiennent moins de composants chimiques. Cependant elles sont moins durables et résistent moins à l'humidité. Elles doivent donc être traitées afin d'améliorer leur efficacité.

En polyisocyanurate PIR : il s'agit de l'isolant thermique le plus efficace , même sous forme de plaques très fines . Ces plaques résistent très bien à l'humidité, mais également au feu. Cela en fait les meilleures plaques isolantes thermiques en termes de sécurité en cas d'incendie . En revanche, les plaques PIR sont nuisibles pour l'environnement car elles sont composées de matériaux chimiques et donc difficiles à recycler.

En polyuréthane PUR : très faciles à appliquer, ces plaques s'adaptent à tous types de travaux de rénovation.

Comment choisir ses plaques isolantes thermiques ?



Le choix des plaques isolantes thermiques à utiliser dans le cadre de vos travaux de rénovation dépendra donc des caractéristiques et des matériaux cités ci-dessus. Cependant, d’autres critères sont également à prendre en compte. En effet, votre choix dépendra également de l’endroit par lequel vous souhaitez améliorer votre isolation : par l'intérieur ou par l'extérieur.

Comment isoler des murs sans perdre trop de place ?



Pour l’isolation des murs de votre intérieur, il est préférable d’avoir recours à des plaques isolantes thermiques de faible épaisseur. De cette manière, vous pourrez améliorer votre isolation sans perdre trop de place dans votre logement. Ainsi, les plaques en polystyrène PSE sont à privilégier. En effet, ces plaques prennent très peu de place et leur performance thermique est optimale. Les plaques en polyisocyanurate PIR se prêtent également très bien à l’isolation des murs car même fines, elles restent très performantes. Faciles à installer, les plaques PUR conviennent également. Un peu plus couteuses, les plaques isolantes thermiques en liège ou en fibre de bois permettent d’isoler les murs tout en rendant votre logement plus écologique.

Comment isoler plafond et combles de l’intérieur ?



L’isolation du toit par l’intérieur est plus économique et implique des travaux moins importants que l’isolation par l’extérieur. Elle consiste ainsi à ajouter ou remplacer une couche isolante entre le toit et la charpente.

Les plaques isolantes thermiques les plus utilisées pour la rénovation des toitures et des combles sont les plaques en laine minérale. En effet, ces plaques résistent très bien au feu et permettent également de réduire le bruit au sein de vote logement. Les plaques isolantes thermiques en matière synthétique comme les PES ou encore les PIR conviennent également à l’isolation du plafond. En effet, elles résistent très bien à l’humidité et aux intempéries.

Il est donc important de bien choisir ses plaques isolantes thermiques avant d’entamer des travaux de rénovation. En effet, il en existe une grande quantité, possédant des propriétés et des caractéristiques différentes pouvant s’adapter à différents types de projet. Par ailleurs, si vous prévoyez d'effectuer des travaux de rénovation, pensez à vous renseigner sur les aides financières dont vous pourriez bénéficier.