L'isolation thermique joue un rôle crucial dans l'efficacité énergétique des bâtiments. Parmi les différents types d'isolants, les isolants minéraux font partie de ceux les plus utilisés en France pour les travaux d’isolation thermique. Les isolants minéraux sont d’origine naturelle. Ils sont extraits de matières premières minérales comme les roches volcaniques, le verre ou encore le sable ; et sont ensuite transformées par l’homme. Dans cet article, nous verrons les isolants minéraux les plus couramment utilisés et leurs avantages pour améliorer l'efficacité énergétique d’un bâtiment.

Les avantages des isolants minéraux

Économiques, efficaces et polyvalents, les isolants minéraux présentent de nombreux avantages. Ils sont les matériaux les plus utilisés lors des travaux d’isolation, on les retrouve en effet dans plus de deux tiers des habitations françaises.



Les avantages des isolants minéraux Les inconvénients des isolants minéraux Incombustibles, ils peuvent être placés près de point de feu comme les cheminées ou les poêles à granulés.

Imputrescibles : ils ne pourrissent pas.

S’adaptent à toutes les surfaces puisqu’ils existent sous forme de panneaux, de rouleaux ou en vrac. Les laines minérales sont parfois instables et peuvent se tasser avec le temps.

Les laines minérales peuvent nécessiter l’installation d’un pare-vapeur pour augmenter leur résistance à l’humidité.

La laine de roche

La laine de roche est l'un des isolants minéraux les plus répandus. Elle est fabriquée à partir de basalte, une roche volcanique. Sa structure fibreuse permet de piéger l'air et d'offrir une isolation thermique et acoustique efficace.

Dotée d’un fort pouvoir isolant, la laine de roche est ininflammable et offre donc également une excellente résistance au feu. Par ailleurs, cet isolant naturel résiste également très bien à la neige et à la vapeur d’eau. Sa résistance à l’humidité en fait un choix idéal pour les pièces humides comme les salles de bains et les cuisines.

La laine de roche peut également être utilisée lors de l’isolation des combles, des murs et des sols. Elle existe sous forme de rouleaux, de panneaux et de flocons.

Comparable en termes de qualité d’isolation à la laine de verre, la laine de roche dispose néanmoins d’une durée de vie plus importante. En effet, celle-ci est de 15 ans en moyenne.

La laine de verre

Fabriquée à partir de sable et de verre recyclé, la laine de verre est appréciée pour son excellent pouvoir isolant, sa légèreté et son prix abordable.

C’est l’un des isolants naturels les plus utilisés en raison de son efficacité en termes d’isolation thermique, d’isolation phonique et de protection contre les incendies. Par ailleurs, la laine de verre n’absorbe pas l’humidité permettant ainsi à l’eau de sécher naturellement sans abîmer l’isolant et empêchant la formation de moisissures.

Utilisé pour l’isolation des combles, des murs, des sols et de la toiture, la laine de verre existe sous forme de rouleaux, de panneaux et en vrac. Sa durée de vie est généralement de dix ans.

Les avantages des laines minérales

La laine de roche et la laine de verre présentent de nombreux avantages.

Les avantages des laines minérales Les inconvénients des laines minérales Bonne isolation thermique

Bonne isolation phonique

Ininflammables

Existent sous différentes formes

Résiste à la vapeur d’eau

Bon marché Attention, lors de la pause, il est nécessaire de se protéger des possibles rejets de particules

Les rouleaux se tassent dans le temps

Risque de nidification d’insectes



La perlite expansée

La perlite est un isolant minéral moins connu, mais qui gagne en popularité en raison de ses performances remarquables. C'est un matériau naturel, obtenu en chauffant de la perlite brute, une roche volcanique naturelle formée de lave siliceuse ou de cendre. La perlite expansée est légère et incombustible. Elle est souvent utilisée pour isoler les toitures, les murs creux et les systèmes d'isolation par l'extérieur.



Produite sous forme de granulés, la perlite expansée peut également être incorporée dans du béton pour augmenter l’isolation des murs ou des sols ainsi fabriqués.

Attention, la perlite est un isolant naturel dont la résistance à l’eau est faible. Elle ne peut en effet absorber que cinq fois sa masse initiale. Dépassée cette quantité, la perlite perd de son pouvoir isolant.

La vermiculite

La vermiculite est un minéral argileux principalement utilisé pour l’isolation acoustique. Cet isolant minéral provient principalement d’Afrique du Sud et est utilisé pour l’isolation des combles ou des planchers.

Comme la perlite expansée, la vermiculite peut être mélangée à du béton pour augmenter le pouvoir isolant de ce dernier.

La vermiculite est principalement vendue en vrac, mais elle existe également sous forme de panneaux.

Le verre cellulaire

Principalement composé de sable fondu et de poudre de carbone, le verre cellulaire est un matériau recyclable utilisé lors d’isolation thermo-acoustique. Doté d’une excellente performance thermique, le verre cellulaire conserve des propriétés isolantes pendant à peu près 50 ans.

Un autre point positif du verre cellulaire est qu’il fait parti des isolants minéraux qui ne craignent ni les rongeurs ni les insectes. Totalement imperméable, le verre cellulaire est souvent utilisé pour les parois enterrées et les toitures terrasses.

Imputrescible, étanche à la vapeur d’eau et à l’air, le verre cellulaire prend la forme de plaques, de panneaux ou de blocs selon l’application visée.



L’argile expansée

L’argile expansée est presque exclusivement employée pour l’isolation acoustique. En effet, sa structure alvéolée permet de réduire les impacts sonores. Comme d’autres isolants minéraux, l’argile expansée peut être incorporée dans du béton afin d’améliorer l’isolation de ce dernier.

Résistant au feu, à l’eau et aux nuisible, l’argile expansée reste néanmoins très peu efficace en matière d’isolation thermique.

L’efficacité des isolants minéraux

La conductivité thermique est l’un des indicateurs permettant de mesurer l’efficacité d’un isolant. La conductivité thermique d’un matériau caractérise sa capacité à propager de la chaleur par conduction thermique.

Elle s’exprime en Watt par mètre-kelvin (W/m.k). Concrètement, plus la conductivité est faible et plus l’isolant est efficace.

Isolants minéraux Conductivité thermique La laine de roche Entre 0.03 et 0.04 W/m.k La laine de verre Entre 0.03 et 0.04 W/m.k La perlite 0.04 W/m.k La vermiculite Entre 0,06 et 0,08 W/m.k Le verre cellulaire Entre 0.035 W/m.k et 0.050 W/m.k L’argile expansée 0.10 W/m.k

Les isolants minéraux offrent donc des solutions efficaces pour l'isolation thermique des logements. En choisissant l’isolant minéral adapté à vos besoins, vous pouvez améliorer l'efficacité énergétique de votre maison tout en contribuant à la préservation de l'environnement. N'hésitez pas à consulter un professionnel pour obtenir des conseils personnalisés sur le choix de l'isolant minéral le plus adapté à votre projet d'isolation thermique.

Le prix des isolants minéraux

Les prix indiqués dans ce tableau sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction :

De la provenance des isolants minéraux ;

De la qualité des isolants minéraux ;

De l’épaisseur de l’isolant ;

Isolants minéraux Prix La laine de roche Entre 5 et 15 euros le mètre carré La laine de verre Entre 3 et 8 euros le mètre carré La perlite Environ 200 euros le mètre cube La vermiculite Entre 10 et 15 euros le mètre carré Le verre cellulaire Entre 10 et 50 euros le mètre carré L’argile expansée Environ 15 euros les 50 litres

Les aides pour les travaux d’isolation

Il existe de nombreuses aides financières, mises en place par les autorités publiques, pour financer des travaux de rénovation énergétique, permettant ainsi de réduire l’investissement de départ. Pour accéder à certaines de ces subventions, il est nécessaire de faire appel à un professionnel certifié RGE (Reconnu Garant de l'Environnement).

Parmi les subventions existantes, voici une liste non-exhaustive des dispositifs mobilisables pour les travaux d’isolation :

MaPrimeRénov. Cette aide permet de financer des travaux de rénovation énergétique. Son montant est calculé en fonction des ressources du ménage et des dépenses prévues.

Cette aide permet de financer des travaux de rénovation énergétique. Son montant est calculé en fonction des ressources du ménage et des dépenses prévues. Le dispositif Coup de pouce économies d'énergie. Il permet de bénéficier de primes pour financer certains travaux de rénovation énergétique. Son montant dépend du niveau de ressources du ménage.

Deux autres aides favorisent également l’investissement et elles sont sans conditions de ressources :

La TVA à taux réduit 5,5 % . Lors de la rénovation d’un logement, certains travaux peuvent bénéficier d’une TVA à taux réduit à 5,5 %. Attention, cette réduction ne s’applique pas si vous achetez votre isolant pour réaliser la pose vous-même.

. Lors de la rénovation d’un logement, certains travaux peuvent bénéficier d’une TVA à taux réduit à 5,5 %. Attention, cette réduction ne s’applique pas si vous achetez votre isolant pour réaliser la pose vous-même. L’éco-prêt à taux zéro. Il permet de financer la rénovation énergétique du logement sans faire d'avance de trésorerie et sans payer d'intérêts. Ce prêt peut aller jusqu'à 50 000 euros et doit être remboursé sous 20 ans.

