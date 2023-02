Quel est le fonctionnement d’un chauffage au sol ?



Apparu à la fin des années 1960, le chauffage au sol – ou plancher chauffant - peut être aujourd’hui de trois types différents : électrique, hydraulique ou réversible.

Le principe du chauffage au sol électrique



Le chauffage au sol électrique fonctionne à partir d’un réseau de câbles chauffants comme des résistances électriques. Installé sous le plancher, il quadrille toute la pièce. Il faut néanmoins installer une couche de plaque isolante entre les câbles et le sol. Comme tout radiateur électrique, il est directement relié au réseau électrique du logement.

Le principe du chauffage au sol hydraulique



Le chauffage au sol hydraulique est placé entre la chape de béton et des panneaux isolants que l’on vient placer sous le sol, qu’il s’agisse de carrelage ou de parquet. Concrètement, il s’agit d’un circuit de tubes à travers lesquelles l’eau chaude circule. Cette fois, le circuit est directement relié à une pompe à chaleur, à une chaudière à gaz ou au fioul, ou à un poêle à granules.

Hydraulique ou électrique : quel chauffage au sol choisir ?



Que vous choisissiez un chauffage au sol électrique ou hydraulique, l’un n’est pas forcément meilleur que l’autre. S’il n’y a pas de différence en termes de confort, les deux types de chauffage ne présentent pas des caractéristiques identiques. Il convient d’avoir en tête et d’analyser leurs différentes spécificités avant de prendre une décision.

Pour vous aider à faire un choix, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel. D’autant plus, qu’il est primordial d’avoir une très bonne isolation globale de son logement; pour éviter toute perdition de chaleur lorsque l’on souhaite installer un chauffage au sol.



Ce tableau présente les différents avantages et inconvénient de chacun des deux systèmes de chauffage au sol, avant de vous aider dans votre choix.

Types de chauffage Avantages Inconvénients Chauffage au sol électrique Moins cher à la pose

Ne nécessite pas un entretien régulier

Est très intéressant dans le cas où le logement produit sa propre énergie verte (solaire, éolienne, hydraulique) Moins économique à l’utilisation

Est forcément relié à votre réseau électrique Chauffage au sol hydraulique Plus économique à l’utilisation et même en comptant les coûts d’entretien

Compatible avec tous les types de chaudière Plus cher à la pose

Nécessite un entretien régulier



Opter pour un chauffage au sol réversible



Un plancher chauffant réversible, en étant relié à une pompe à chaleur réversible, permet de chauffer une pièce en hiver et de la rafraîchir en hiver. Moins performant qu’une climatisation, il permet quand même de faire baisser la température de 2 à 3°C de manière douce et sans provoquer de courant d’air frais.

Chauffage au sol réversible Avantages Inconvénients Confort thermique

Economies d’énergie et financière

Invisible

Silencieux Moins performant qu’une climatisation en cas de grosse chaleur

Plus coûteux qu’un chauffage au sol classique

Régler la chaleur du plancher assez proche de celle de l’air pour éviter la condensation qui pourrait endommager la structure du bâtiment

Quelles sont les avantages d’un chauffage au sol ?



Que vous choisissiez un chauffage au sol électrique, hydraulique ou réversible, celui-ci présente de nombreux avantages.

Un chauffage homogène pour un meilleur confort thermique



Le principal avantage d’un chauffage au sol vient du fait qu’il offre un chauffage homogène. La chaleur ainsi diffusée est douce, ce qui permet au sol de rester tiède même en hiver.

Faire des économies d’énergie



Alors qu’un radiateur classique atteint une température qui varie entre 70 et 90° C, un chauffage au sol ne chauffe pas au-dessus de 40°C. De plus, le premier ne chauffe qu’une zone limitée tandis que le second chauffe l’ensemble de la pièce de manière homogène. Ces différences permettent de réaliser des économies d’énergie et donc financières.

Un chauffage invisible et silencieux



De par sa localisation sous le plancher, le chauffage au sol est entièrement invisible. Cela permet de supprimer définitivement les radiateurs et de gagner de l’espace dans les différentes pièces du logement. Par ailleurs, le chauffage au sol est entièrement silencieux. Il n’émet ni vibration, ni bruit.

Un chauffage adapté à tous les types de sol



Les différents modèles de chauffage au sol se sont considérablement améliorés ces dernières années. Ils peuvent aujourd’hui s’adapter à tous les logements, en effet certains systèmes ne font plus que quelques centimètres d’épaisseur. On peut désormais installer un chauffage au sol quel que soit le revêtement : moquette, lino, paquet, carrelage ou encore PVC.

Quels sont les inconvénients d’un chauffage au sol ?

Son utilisation régulière



Dits « à inertie », les chauffages au sol ne sont pas adaptés aux utilisations ponctuelles. En effet, les chauffages au sol doivent être utilisés de manière régulière et continue car ils mettent quelques jours à chauffer.

La complexité de l’entretien et des réparations



En termes d’entretien, un chauffagiste professionnel doit effectuer une purge complète et un nettoyage intégral du système tous les deux à cinq ans. En cas de panne ou de fuite, il est parfois nécessaire d’accéder aux tuyaux et donc de devoir retirer une partie du revêtement du sol.

Une installation difficile dans les logements anciens



Des travaux supplémentaires peuvent être à prévoir lors de l’installation d’un chauffage au sol dans un vieux bâtiment. Il faudra par exemple sûrement rehausser le plancher et donc l’ensemble des portes par la même occasion

Le prix



Nous avons vu précédemment que l’installation d’un chauffage au sol permettait de faire des économies financières sur le long terme. Cependant, son coût d’achat et d’installation est plus important que pour d’autres chauffages.

Quel est le prix d’un chauffage au sol ?

Le prix d’un chauffage au sol est généralement compris entre 40 et 120 euros le mètre carré, fourniture, pose et main d’œuvre comprises. Par ailleurs, la dalle nécessaire au support de l’installation doit être en bon état. Dans le cas contraire, des rénovations peuvent être à prévoir, comme devoir couler une nouvelle chape de béton. Cela peut représenter un surcoût de 20 à 30 € par mètre carré.



Type de chauffage au sol Prix au m2, fourniture et pose comprise Chauffage au sol électrique Entre 40 et 50 euros Chauffage au sol hydraulique Entre 70 et 100 euros Chauffage au sol réversible Entre 100 et 120 euros

Estimer le coût d’entretien d’un chauffage au sol

L’entretien d’un plancher chauffant électrique



Un chauffage au sol électrique ne nécessite aucun entretien spécifique. Tant qu’il fonctionne correctement, aucune intervention n’est à prévoir.

L’entretien d’un plancher chauffant hydraulique



Il est conseillé, lors de l’installation d’un chauffage au sol hydraulique, de souscrire un contrat d’entretien avec un professionnel. En effet, pour en assurer le bon fonctionnement, deux actions d’entretien sont à prévoir :

Tous les ans : une purge de l’eau qui parcourt le système. Changer l’eau permet de retirer les impuretés présentes dans celle-ci et qui pourraient à terme endommager les circuits.

Tous les cinq ans : un désembouage. Ce nettoyage des tuyaux peut être chimique ou mécanique. Il doit être réalisé par un professionnel et coûte entre 300 et 500 euros. En cas de bruits inhabituels ou d’apparition de zones froides, le désembouage doit être réalisé immédiatement.

Désembouage chimique ou mécanique : que choisir ?

Désembouage chimique Désembouage mécanique Emploi d’un réactif liquide

Traitement de 2 à 7 jours

2 à 3 interventions à plusieurs jours d’intervalle si l’installation est fortement embouée (sans interruption du chauffage) Mélange d’air et d’eau pulsé dans les circuits décollant les dépôts

Durée : 1 à 2 jours

L’entretien d’un chauffage au sol réversible

L’entretien de votre chauffage au sol réversible devra être réalisé annuellement simultanément à l’entretien de la pompe à chaleur à laquelle il est relié.

Les économies réalisées grâce à un chauffage au sol



Fonctionnant à basse température, le chauffage au sol consomme moins d’énergie que des radiateurs électriques ou à eau chaude. Les économies réalisées sont de l’ordre de 10 à 15 % comparé à une installation chauffant directement l’air.

Les aides pour l’installation d’un chauffage au sol



Vous pouvez bénéficier de plusieurs aides lors de l’installation d’un système de plancher chauffant dans le cadre des aides liées à la rénovation énergétique :

Le crédit d’impôt transition énergétique . En engageant des dépenses pour des travaux d'économie d'énergie dans son habitation principale, il est possible, sous certaines conditions, de bénéficier d'un avantage sur l’impôt sur le revenu.

. En engageant des dépenses pour des travaux d'économie d'énergie dans son habitation principale, il est possible, sous certaines conditions, de bénéficier d'un avantage sur l’impôt sur le revenu. Les subventions de l’Anah . L'Agence nationale de l'habitat (Anah) peut accorder des aides financières pour la réalisation de travaux dans un logement.

. L'Agence nationale de l'habitat (Anah) peut accorder des aides financières pour la réalisation de travaux dans un logement. La prime énergie . La prime énergie finance des travaux d'économies d'énergie.

. La prime énergie finance des travaux d'économies d'énergie. L’éco prêt à taux zéro. Ce prêt, pouvant aller jusqu'à 50 000 euros, permet de financer la rénovation énergétique d’un logement sans faire d'avance de trésorerie et sans payer d'intérêts.

Alexandre Masson