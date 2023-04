Les principes de l’isolation thermique par l’extérieur (ITE)

Qu'est-ce que l'isolation thermique ?

En quoi coniste l'isolation thermique par l'extérieur ?

L’isolation thermique par l’extérieur, abrégée en ITE, repose sur le même principe que l’isolation par l’intérieur, sauf que cette fois les travaux d’isolation se font sur la façade de la maison. Ce procédé permet, aussi bien en neuf qu’en rénovation, une isolation continue et performante. Il réduit également de manière significative les ponts thermiques. Dans les faits, il s’agit d’installer un isolant puis une couche de revêtement en continu sur tout le bâtiment.

Il existe deux techniques principales : l’isolation sous enduit et l’isolation sous bardage. Une troisième technique peut également parfois être utilisée : le double mur, également appelée le mur à double paroi.

Les avantages et les inconvénients d’une isolation par l’extérieur

Au-delà de l’amélioration notable de l’isolation thermique et acoustique, l’isolation extérieure présente d’autres nombreux avantages pour finalement très peu d’inconvénients.

Avantages d’une isolation par l'extérieur Inconvénients d’une isolation par l'extérieur Supprime des ponts thermiques, autrement dit des points de jonction où l'isolation n'est pas continue

Augmente la capacité du logement à conserver sa température intérieure, augmentant le confort thermique dans la maison

Augmente l’étanchéité à l’air du bâtiment

Travaux sans impact sur le quotidien

Permet de réduire la facture de chauffage

Pas de réduction de la surface habitable du logement Possible modification de l’aspect extérieur du logement

Un coût plus élevé généralement que l’isolation par l’intérieur

Travaux pouvant être compliqués si le logement dispose d’aménagements extérieurs comme une véranda, un balcon ou une pergola

Légère diminution de la lumière

Déclaration de travaux obligatoires auprès de la mairie

Augmente le coefficient d'occupation au sol sur le terrain



Les différentes techniques d’isolation par l’extérieur

En fonction des caractéristiques du logement, différentes techniques sont possibles pour réaliser une isolation par l’extérieur.

Isolation thermique par l’extérieur sous enduit

L’isolation sous enduit est la technique la plus répandue. Cela s’explique par trois raisons. Tout d’abord, elle est relativement simple à mettre en œuvre. Elle bénéficie en plus du meilleur rapport qualité-prix. Enfin, cette technique permet de personnaliser esthétiquement le bâtiment puisque le propriétaire peut choisir la texture et la teinte à sa convenance.

L’isolation sous enduit consiste à fixer des panneaux isolants rigides, souvent en polystyrène expansé (PSE), sur les murs extérieurs. Vous pouvez également utiliser des isolants minéraux ou des isolants naturels. Les types de matériaux utilisés peuvent varier, ce qui en fait une solution flexible et adaptable.

Une couche de sous-enduit hydraulique est ensuite appliquée pour apporter l’étanchéité à la façade ainsi que pour renforcer les murs et prévenir des fissures. Enfin, une couche d’enduit de finition permet de donner l’aspect et la couleur désirés.

Pour une maison une pierre, on privilégiera les isolants ouverts, comme la laine de roche et ou la fibre de bois ainsi que l’application d’un enduit minéral respirant, composé essentiellement de chaux, de liants et de granulats.

Attention, il est primordial que la façade soit en bon état et saine avant de réaliser une isolation sous enduit.

Les trois techniques de l’isolation sous enduit

Le choix de l’isolant et de la technique d’isolation dépend de la nature des murs. Une étude initiale est primordiale afin que l’isolation finale ne bloque pas les transferts de vapeurs d’eau. Dans le cas contraire, l’isolation sous enduit se détériorera rapidement avec pour conséquences possibles : un décollement de l’enduit, la formation de moisissure ou encore la dégradation de l’isolant…

Les trois techniques existantes sont :

La posé collée : les panneaux isolants rigides sont collés sur les murs au préalablement décapé.

: les panneaux isolants rigides sont collés sur les murs au préalablement décapé. La pose calée chevillée avec collage du panneau isolant sur la paroi avec du mortier, puis fixation par des chevilles traversantes. Cette technique est universelle, elle convient à tous les murs et tous les isolants.

avec collage du panneau isolant sur la paroi avec du mortier, puis fixation par des chevilles traversantes. Cette technique est universelle, elle convient à tous les murs et tous les isolants. La fixation mécanique par profilés : des rails de maintien en PVC encadrent des plaques de polystyrène expansé blanc.

Isolation thermique par l'extérieur sous bardage

L’ITE sous bardage est préconisée pour les habitations dont les façades sont humides ou détériorées. Cette technique, bien que plus coûteuse que l’isolation extérieure sous enduit, présente l’avantage de rattraper les défauts des murs.

Concrètement, une isolation thermique sous bardage consiste à apposer sur la surface de la maison une ossature métallique, à laquelle est fixée des panneaux isolants. Il s’agit ensuite de recouvrir l’ensemble d’un bardage, autrement dit, d’un revêtement extérieur installé sur la structure même de la maison. Présenté sous forme de protection en planches, ce bardage peut être de matières et de formes diverses. Selon l’esthétique choisie, il peut être en ardoise, en bois, en métal ou encore en béton.

Afin d’éviter les risques d’humidité, une lame d’air respirante sépare le bardage de l’isolant. En matière d’isolant, tous les isolants existants peuvent être employés avec cette technique. De manière générale, la laine de verre reste l’isolant le plus souvent utilisé en raison de ses très bonnes performances isolantes, sa résistance au feu et à l’humidité ainsi que de son coût peu élevé. Pour une isolation plus respectueuse de l’environnement, on peut cependant privilégier le lin, le chanvre, le liège, le coton ou encore la laine de mouton.

Avantages et inconvénients de l’isolation sous bardage



Avantages de l’isolation sous bardage Inconvénients de l’isolation sous bardage Protège le bâti de l’usure

Très bonne isolation thermique et phonique

Très nombreuses possibilités esthétiques Plus onéreuse que l’isolation sous enduit

Change l’allure de la façade

Le double mur

Le double mur, aussi appelé mur à double paroi, est à l’heure actuelle la technique la moins courante. Elle consiste à poser un isolant sur le mur existant, puis de dresser un nouveau mur. Complexe à mettre en œuvre, cette technique d’isolation ne permet pas à l’humidité naturelle de s’échapper. Pour éviter les problèmes liés à une trop forte condensation, il est nécessaire d’intégrer des fines ouvertures d’aération en bas du second mur.

Combien coûte une isolation thermique par l’extérieur ?

Au-delà de la simple technique choisie, plusieurs facteurs sont à prendre en compte dans le calcul du coût de la réalisation d’une ITE :

Le choix de l’isolant

Le matériau utilisé pour le parement ou le bardage

L’état de la façade qui peut impliquer quelques travaux de rénovation en amont

qui peut impliquer quelques travaux de rénovation en amont Les spécificités de la façade qui impliquent certaines étapes supplémentaires dans les travaux, comme l’installation d’un échafaudage ou la dépose des fenêtres.

En moyenne, les prix pour la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur sont les suivants :



Technique Prix Isolation thermique par l'extérieur sous bardage Entre 140 et 230 euros par mètre carré Isolation thermique par l'extérieur sous enduit Entre 110 et 180 euros par mètre carré

Les aides possibles pour une isolation thermique par l’extérieur

Il existe de nombreuses aides financières, mises en place par les autorités publiques, pour financer des travaux de rénovation énergétique, permettant ainsi de réduire l’investissement de départ. Pour accéder à certaines de ces subventions, il est nécessaire de faire appel à un professionnel certifié RGE (Reconnu Garant de l'Environnement).

Parmi les subventions existantes, voici une liste non-exhaustive des dispositifs mobilisables :

La prime énergie : le chèque énergie est une aide pour payer des factures d’énergie auprès des fournisseurs ou des travaux de rénovation pour limiter la consommation d'énergie d’un logement

: le chèque énergie est une aide pour payer des factures d’énergie auprès des fournisseurs ou des travaux de rénovation pour limiter la consommation d'énergie d’un logement MaPrimeRénov' : cette aide permet de financer des travaux de rénovation énergétique. Son montant est calculé en fonction des ressources du ménage et des dépenses prévues.

: cette aide permet de financer des travaux de rénovation énergétique. Son montant est calculé en fonction des ressources du ménage et des dépenses prévues. La TVA à taux réduit 5,5 % : lors de la rénovation d’un logement, certains travaux peuvent bénéficier d’une TVA à taux réduit à 5,5%.

: lors de la rénovation d’un logement, certains travaux peuvent bénéficier d’une TVA à taux réduit à 5,5%. L’éco-prêt à taux zéro : il permet de financer la rénovation énergétique du logement sans faire d'avance de trésorerie et sans payer d'intérêts. Ce prêt peut aller jusqu'à 50 000 euros.

: il permet de financer la rénovation énergétique du logement sans faire d'avance de trésorerie et sans payer d'intérêts. Ce prêt peut aller jusqu'à 50 000 euros. Les aides locales : l'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) recense les aides proposées par région et par commune

Alexandre Masson