L’isolation du garage passe régulièrement au second plan, et pourtant, les portes de garage sont souvent responsables d’une perte de chaleur importante. Alors, comment isoler une porte de garage ? La réponse est simple, en y ajoutant un nouveau matériau isolant, qu’il soit sous forme de panneau ou d’un isolant fin. En fonction de la nature de la porte et de son mécanisme, découvrez avec ce dossier les diverses solutions envisageables.

Pourquoi isoler la porte de son garage ?

Souvent oubliée, l’isolation des portes de garage permet de se prévenir des déperditions thermiques. Peu épaisses, les portes de garage protègent mal le logement de l’air l’extérieur et sont responsables de pertes de chaleur. Ce phénomène est généralement accentué du fait de la nature même de la porte du garage. En effet, la tôle est par exemple un matériau particulièrement conducteur disposant donc d’un coefficient d’isolation très faible. À tous ces facteurs, s’ajoute la dimension importante de la paroi, qui est en plus directement soumise aux intempéries via sa face extérieure.

L’isolation d’une porte de garage peut se faire bien après son installation, et ce, quel que soit le type de porte : basculante, sectionnelle, coulissante ou battante. Selon le type de porte de garage et le matériau dans lequel elle est fabriquée, différentes possibilités existent pour l’isoler.

L’isolation par calfeutrage du cadre d’une porte de garage

Cette technique simple est utilisée pour isoler le cadre des portes de garage, autrement dit ses parties latérales et basses. Elle consiste à remplir des parties vides par un isolant afin de limiter les ponts thermiques.

Concrètement, les vides latéraux sont comblés à l’aide d’un joint en mousse tandis qu’un bas de porte en mousse permettra de limiter les fuites thermiques au niveau de la partie inférieure de la porte. Ces bas de porte viennent directement se coller ou se visser contre la porte et permettent également d’éviter les infiltrations d’eau lors de fortes intempéries.

Les prix pour une isolation par calfeutrage



Joint en mousse de porte de garage Entre 10 et 30 euros Bas de porte pour garage Entre 15 et 100 euros

Si cette technique est relativement bon marché et facile à mettre en place, elle n’en demeure pas moins limitée en termes d’isolation thermique. Elle permet de réduire les infiltrations d’air, mais pour une efficacité optimale, il est nécessaire d’isoler également la porte. Nous verrons dans le chapitre suivant les différentes techniques pour isoler directement une porte de garage.

L’isolation par plaque d’isolant thermique

Les qualités isolantes d’une porte de garage dépendent à la fois de son épaisseur et du matériau dans lequel elle est fabriquée. Les modèles en PVC ou métal, souvent anciens, sont généralement responsables d’une perte de chaleur importante. Pour y remédier, il est nécessaire d’ajouter un isolant sur la face intérieure de la porte de garage.

L’isolation d’une porte de garage PVC ou métallique

Il existe trois méthodes pour isoler une porte de garage en PVC ou métallique :

Le collage de panneaux en mousse polyuréthane ou de polystyrène extrudé

ou de polystyrène extrudé La pose d’un isolant fin : le film thermo-réflecteur

: le film thermo-réflecteur La pose de panneaux de fibre de bois

Les avantages et les inconvénients de chaque méthode d’isolation :

Avantages Inconvénients Panneaux en mousse Bonne isolation Ne convient pas à toutes les portes Le film thermo-réflecteur Poids et épaisseur faibles

Facile à installer Moins efficace qu’un isolant classique

Convient à quasiment toutes les configurations de porte Panneaux de fibre de bois Assainit l’atmosphère du garage en régulant l’humidité

Excellent isolant thermique et phonique Ne convient pas à toutes les portes

Matériau très lourd



Les étapes à respecter pour le collage de panneaux en fibre de bois et en mousse (polyuréthane ou polystyrène extrudé) :

Prévoir le bon nombre de panneaux et découper au couteau ou au cutter les espaces pour laisser passer les poignées et tous les autres éléments le nécessitant ;

Bien nettoyer toute la surface intérieure de la porte avec un produit dégraissant ;

Appliquer de la colle spéciale en cartouche sur la porte puis positionner la première plaque en exerçant une forte pression ;

Renouveler l’opération avec les autres plaques en faisant attention de bien les emboîter si elles sont rainurées ;

Faire des joints étanches aux jointures de plaque.

Les étapes à respecter pour installer un film thermo-réflecteur :

Nettoyer la porter avec un produit dégraissant ;

Découper le film en prévoyant l’espace pour faire passer la poignée. Attention, plusieurs bandes seront nécessaires pour recouvrir entièrement la porte ;

Fixer sur la porte des bouts de ruban adhésif double face à intervalles réguliers ;

Appliquer les bandes d’isolants du haut vers le bas et en recouvrant de 5 centimètres minimum la bande précédente afin d’éviter les pertes de chaleur ;

Utiliser du ruban adhésif pour bien fixer les bandes entre elles et pour solidifier le contour.

L’isolation d’une porte de garage en bois



La porte de garage en bois est en elle-même un bon isolant naturel. Vous pouvez néanmoins renforcer son isolation en la calfeutrant, autrement dit en posant des joints d’isolation sur l’entièreté de son cadre. Il est également possible de renforcer encore plus son isolation en posant en plus des panneaux de mousse ou de fibres de bois, à l’image de ce qui peut être fait sur les portes en PVC ou métal.

Quel isolant choisir selon le modèle de sa porte de garage ?



En fonction du type de porte du garage, différentes techniques peuvent être utilisées

Types de porte de garage Caractéristiques Isolant à choisir Porte de garage battante Porte la plus commune, composée de 2 ou 4 vantaux s'ouvrant vers l'extérieur. Recouvrir chaque vantail de la porte avec l’isolant de votre choix qu’il soit lourd ou léger Porte de garage basculante S'ouvre verticalement pour se positionner parallèlement au sol lorsqu'elle s'ouvre. Recouvrir toute la surface de la porte avec l’isolant de votre choix qu’il soit lourd ou léger Porte sectionnelle (verticale ou horizontale) Composée de panneaux articulés pour permettre à la porte de glisser sus ses rails et de se placer en parallèle du plafond du garage. Isolation de l’ensemble de la porte avec un isolant mince

Isolation indépendante de chaque panneau de la porte lors de l’utilisation de panneaux isolants. Porte à enroulement Composé de lames agrafées entre elles, cette porte s’enroule sur elle-même à l’image des volets roulants. Il est conseillé de renoncer à la pose d’un isolant thermique pour ne pas bloquer le système d’enroulement. Porte de garage pliante Composée de 3 à 4 panneaux vantaux reliés ensemble et qui se replient sur eux-mêmes tel un accordéon Recouvrir chaque vantail de la porte avec l’isolant de votre choix qu’il soit lourd ou léger



Combien coûte l’isolation d’une porte de garage ?

Technique d’isolation Prix Film thermo-réflecteur Environ 5 euros par mètre carré Ruban adhésif Entre 5 et 10 euros le rouleau de 25 mètres Panneau en mousse Entre 6 et 30 euros par mètre carré Panneau de fibre de bois À partir de 6 euros le mètre carré Colle pour les panneaux Environ 7 euros le tube

La pose d’un isolant thermique par un professionnel coûte en moyenne entre 100 et 300 euros, pour un chantier réalisé en une demi-journée.

Choisir une porte de garage déjà isolée

En fonction de l’état général de la porte de garage, il est parfois plus simple et plus efficace d’en changer directement et d’opter pour un modèle disposant d’une meilleure capacité d’isolation. Quel que soit le type de portes, les nouveaux modèles intègrent désormais des éléments en mousse isolante et des joints périphériques. Elles sont conçues afin de limiter au maximum le nombre de ponts thermiques.

Les portes de garage composées de panneaux en acier, doublés d’une mousse isolante en polyuréthane d’au moins 40 mm d’épaisseur, sont considérées aujourd’hui comme la solution isolante la plus efficace et apporte un réel confort thermique.

Selon le modèle, le prix de ces portes est compris entre 1 000 et 4 000 euros. La seule aide possible est le taux de TVA réduit à 10% au lieu de 20%.



Alexandre Masson