Une enquête réalisée par BigMat révèle que les Français sont 27 % à prévoir des travaux de rénovation énergétique dans les deux ans à venir, mais qu’ils restent réticents aux bouquets de travaux et préfèrent les rénovations par geste, notamment en raison du coût des rénovations globales.

Alors que les rénovations globales sont considérées comme les plus efficaces pour améliorer le confort thermique et l’étiquette énergétique d’un logement, BigMat a mené une enquête pour mieux cerner l’avis des Français sur ce type de rénovations. Dans ce contexte, le distributeur de matériaux et produits du bâtiment a interrogé plus de 1 000 personnes début mars.

Principal enseignement : 61 % des Français jugent contre-productif l’idée d’imposer des bouquets de travaux ou rénovations globales, mais plus efficace d’encourager les rénovations par geste. Une préférence pouvant s’expliquer par les coûts engendrés par des travaux d’ampleur, notamment dans un contexte d’inflation et de baisse du pouvoir d’achat. D’ailleurs, en 2022, sur les 670 000 rénovations énergétiques réalisées via MaPrimeRénov’, seules 10 % concernaient des rénovations globales.

27 % des Français prévoient des travaux dans les 2 ans

D’après les résultats du sondage, 27 % des Français prévoient par ailleurs de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans les deux ans à venir, soit environ 15 millions de Français, mais seuls 5 % envisagent de réaliser des bouquets de travaux, soit environ 2,6 millions de personnes.

Il faut dire que certains travaux deviennent de plus en plus urgents face à la hausse des prix des énergies, et dans un contexte d’interdiction progressive de location des passoires thermiques depuis le 1er janvier.

Le coût, principal frein à la rénovation énergétique

Toutefois, plusieurs sujets inquiètent les Français lors de la réalisation de tels travaux. Parmi eux : la difficulté à maîtriser les coûts (pour 76 % des Français), la complexité des aides financières (68 %), la difficulté à trouver un artisan (67 %), le manque de financement (64 %), ou encore le manque de stabilité des politiques d’incitation et de financement (62 %).

« Si les intentions semblent se confirmer, les sources d’inquiétude restent importantes, à commencer par l’investissement financier que représente une rénovation énergétique, surtout pour les ménages modestes et a fortiori si l’on se projette sur une approche globale. Dans un contexte où le pouvoir d’achat est au cœur de toutes les préoccupations, il va être essentiel de proposer de vraies solutions de financement aux Français pour que la nécessaire transition énergétique des bâtiments ne soit pas une étincelle qui mette le feu aux poudres », conclut ainsi Fabio Rinaldi, président du directoire de BigMat France.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock