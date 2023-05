En termes de rénovation énergétique, l’isolation des combles est l’un des travaux prioritaires. Une bonne isolation de cet espace permet de réduire sa facture d’énergie. Selon la configuration des combles et de l’isolation déjà existante, plusieurs techniques sont possibles. Ce dossier répond à toutes vos questions : techniques, isolant à choisir, prix !

Pourquoi isoler des combles ?

Lorsque l’on pense économie d’énergie, l’isolation des combles est une priorité. En effet, selon l’Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), 30% des perditions de chaleur d’un logement se font au niveau de la toiture. L’air chaud, plus léger, monte et s’échappe par le toit.

Une bonne isolation des combles permet donc également d’augmenter le confort thermique en retenant la chaleur au sein de l’habitation. Cette isolation présente également un avantage en été. En ralentissant l’entrée de la chaleur, des combles bien isolés permettent aussi de protéger des fortes chaleurs.

Situés sous les pans de la toiture, deux types de combles existent :

Les combles perdus qui sont bas de plafond non chauffés et inhabitables;

qui sont bas de plafond non chauffés et inhabitables; Les combles aménageables qui peuvent devenir après travaux une pièce supplémentaire.

En fonction de la nature des combles, les techniques d’isolation varient.

Comment isoler des combles perdus ?

La technique du soufflage pour isoler des combles

Le soufflage est la technique la plus répandue pour isoler des combles perdus car elle s’adapte à la majorité des configurations et des surfaces. Son principe est simple. Il s’agit de souffler directement sur le plancher un isolant en vrac à l’aide d’une machine, une souffleuse ou une cardeuse, qui aura au préalable broyé l’isolant.

L’isolant ainsi broyé se présente alors sous forme de flocons ou de particules permettant ainsi d’atteindre le moindre recoin de l’espace de manière efficace. La ouate de cellulose, la laine de verre et la laine de roche sont les trois isolants les plus utilisés lors de cette opération d’isolation. Très légers, ces isolants sont adaptés au soufflage et n’apportent qu’une légère charge sur les plafonds.

Pour lutter contre la chaleur en été, il est recommandé d’utiliser la ouate de cellulose. Plus respectueux de l’environnement, les granulés de liège naturel peuvent également être utilisé pour le soufflage.

C’est la technique à privilégier pour supprimer les ponts thermiques, autrement dit les points de jonction où l’isolation n’est pas continue. Ils surviennent généralement à l’intersection de deux parois et provoquent des fuites de chaleur.

Les avantages et les inconvénients de la technique du soufflage

Soufflage : les avantages Soufflage : les inconvénients Simple et rapide : environ 3 heures pour un chantier de 100 mètres carrés

Performante : bonne isolation thermique et phonique

Son prix

Permet d’isoler les espaces difficiles d’accès Condamne les combles : l’isolant ne doit pas être tassé pour préserver son efficacité

Les travaux sont bruyants

La technique de l’épandage

Similaire à la technique du soufflage, l’épandage consiste à poser, manuellement cette fois-ci à l’aide d’un râteau, de l’isolant sous forme de flocons. Puisque cette technique n’implique pas l’utilisation d’une machine, il est nécessaire que les combles soient facilement accessibles. Cette technique est plus particulièrement recommandée pour les petites surfaces et dans le cas de rénovation.

Cette technique présente globalement les mêmes avantages et inconvénients que la technique par soufflage. L’épandage permet en plus un choix de matériaux plus large, allant des plus classiques évoqués précédemment au plus naturel.

Facile à réaliser, l’isolation par épandage peut être effectuée par une unique personne et sans matériel spécifique.

La pose d’isolant sous forme de rouleaux

L’utilisation des isolants à dérouler est recommandée lorsque les combles perdus sont facilement accessibles.

Concrètement, l’isolant est posé en deux couches superposées et croisées dans le but d’augmenter l’épaisseur totale et donc la résistante thermique. Pour éviter l’infiltration de l’humidité, il est recommandé d’installer au préalable sur le plancher un pare-vapeur. L’isolation n’en sera que plus performante dans le temps.

En termes de rapport qualité / prix, les laines minérales (de roche ou de verre) sont les isolants les plus utilisés lors de cette technique dite du déroulage. Cette technique est plus appropriée aux sols des combles qu’aux murs, qui pour lesquels l’utilisation de panneaux plus rigides est à privilégier.

L’utilisation de panneaux rigides

La pose de panneaux rigides, ou semi-rigides, peut aussi être utilisée pour isoler des combles perdus. Cela consiste à fixer des panneaux rigides de polystyrène expansé ou extrudé, de fibres de bois ou de polyuréthane directement sur le plancher et les plafonds des combles.

Même si cette technique est performante, elle est moins la moins utilisée en raison de son coût élevé et de la difficulté des travaux à mettre en œuvre.

Combien coûte l’isolation des combles perdus ?

Les prix donnés dans le tableau ci-dessous sont donnés à titre indicatif. En effet, ils peuvent varier en fonction de l’isolant choisi, du volume et de la configuration des combles à isoler.



Technique Prix par mètre carré en moyenne main-d’œuvre et isolant compris Soufflage Entre 25 et 50 euros Épandage Entre 10 et 40 euros Déroulage À partir de 20 euros Utilisation de panneaux rigides Entre 50 et 200 euros

Comment isoler des combles aménageables ?

L’isolation par l’intérieur

L’isolation des combles aménageables ou aménagés peut être effectuée par l’intérieur en posant des panneaux semi-rigides ou rigides. Deux techniques sont utilisables :

Isoler grâce à une couche de laine isolante simple fixée entre les chevrons de la charpente, c’est-à-dire entre les poutres la constituant

fixée entre les chevrons de la charpente, c’est-à-dire entre les poutres la constituant Isoler grâce à une double couche sous les rampants. Il s’agit de compléter la technique précédente, par l’installation de suspentes et de poser de façon perpendiculaire une deuxième épaisseur d’isolant.

Que l’on utilise l’une ou l’autre technique, un frein pare-vapeur devra être installé avant la pose des plaques de plâtre.

L’isolation par l’extérieur ou sarking

L’isolation par l’extérieur est une solution idéale lorsque les combles sont déjà aménagés. Cela permet en plus de conserver les poutres apparentes et de ne pas réduire la surface habitable.

Le sarking consiste à retirer la couverture de toiture afin d’y poser une ou deux couches d’isolant de type panneaux rigides. Il est nécessaire d’y installer au préalable des panneaux de bois recouverts d’isolant pour éviter la formation de pont thermique.

Plus coûteuse que la méthode précédente, l’isolation par l’extérieur peut être effectuée par exemple lors du changement de toiture afin de limiter les coûts impliqués par le démontage et la remise en place de la toiture.

Isolation thermqiue: quels matériaux utilisés pour isoler des combles ?

Différents matériaux sont disponibles pour isoler des combles. En fonction de l’isolant choisi, les performances énergétiques ainsi que le prix des travaux seront différents.

Il est primordial de prendre en compte la qualité de la performance énergétique dans votre projet. En effet, cela influe à la fois sur le confort, sur le montant des économies réalisées ainsi que sur l’obtention de certaines aides, qui sont conditionnées à l’atteinte d’une résistance thermique de minimum 7 m².K/W.

Les isolants pour une isolation par soufflage ou épandage

Les matériaux et leur quantité à utiliser pour une isolation par soufflage ou par épandage pour atteindre une R de 7 m².K/W

Matériaux Épaisseur Prix Flocons isolants de laine de verre 22 cm Environ 10 euros par mètre carré Flocons isolants en laine de roche 22 cm Environ 10 euros par mètre carré Flocons isolants de laine de bois 29 cm Environ 40 euros par mètre carré Fibres de laine de chanvre 30 cm Environ 34 euros par mètre carré La ouate de cellulose 28 cm Environ 20 euros par mètre carré

Les isolants pour une isolation par rouleaux

Les matériaux et leur quantité à utiliser atteindre une R de 7 m².K/W

Matériaux Épaisseur Prix au mètre carré Laine de roche 24,5 cm 7 à 10 euros Laine de verre 24 cm 6 à 10 euros Fibre de bois 30 cm 40 euros Ouate de cellulose 27,5 cm 28 à 42 euros Polyuréthane (en panneaux) 17,5 cm 15 à 25 euros

Quelles sont les aides pour isoler des combles ?

De nombreuses autres aides permettent de réduire la facture pour des travaux d’isolation :

La Prime CEE (Certificats d'Économie d'Énergie) Subvention proposée par l'État et versée directement par les fournisseurs d'énergie MaPrimeRénov' Prime accordée à l'ensemble des ménages mais dont le montant varie selon les revenus L’éco-prêt à taux zéro (ou éco-PTZ) Crédit sans frais de remboursement dont le montant peut aller jusqu’à 50 000 euros Les aides locales L'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) recense les aides proposées par région et commune Le taux de TVA réduit Le taux de TVA appliqué est seulement de 5,5 %





Dans la majorité des cas, pour bénéficier de ces aides, il est nécessaire de faire réaliser les travaux d’isolation par un artisan ou une entreprise qualifiés RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

Alexandre Masson