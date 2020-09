L’OPPBTP présente la Chaire « Prévention et performance dans le BTP », une initiative visant à rappeler combien les actions de prévention ont une influence positive sur la santé des entreprises. La mise en place de programmes de recherche de haut niveau est notamment prévue tout comme l’organisation de réunions mensuelles pour faire le point sur l’avancée des travaux. Le but étant de faire évoluer les pratiques.

« La prévention est un levier de performance ». C’est le message défendu par l’OPPBTP depuis bien des années. A travers des études de cas, des retours d’expérience, une offre de formation adaptée et même un accélérateur de start-ups, l’organisme tente, tant bien que mal, de faire évoluer les pratiques. Car loin d’être une contrainte, la prévention des risques est source de productivité.

Pour booster plus encore les actions menées, l’OPPBTP, en partenariat avec CentraleSupélec, la Fondation CentraleSupélec, Vinci Construction Terrassement et Eiffage Génie Civil, a lancé la Chaire « Prévention et performance dans le BTP ». Trois objectifs sont visés : approfondir les liens prévention/performance économique, proposer un outil « pertinent » en termes de prévention et comprendre les enjeux sociologiques associés.

L’initiative va permettre la mise en place de programmes de recherche de haut niveau. Les résultats seront diffusés massivement auprès des acteurs du bâtiment et des travaux publics, et ce afin de « prouver scientifiquement le lien » entre prévention et performance.

Les travaux, d’une durée de trois ans, seront réalisés à CentraleSupélec au laboratoire de Génie industriel. Laboratoires, étudiants, représentants de l’OPPBTP et entreprises partenaires y seront associés. Des réunions mensuelles, ainsi que des comités de pilotage, permettront de faire le point sur l’avancée des travaux, qui feront également l’objet de communications, et d’un rapport annuel de synthèse.

Des mises en situation pour sensibiliser les entreprises

Des jeux seront en outre proposés aux entreprises pour qu’elles puissent expérimenter la relation entre prévention et performance. Les joueurs devront prendre des décisions intégrant ou non la prévention, et en constater les conséquences. L’idée est bien sûr qu’ils prennent conscience que la prévention « est créatrice de gains », et qu’ils puissent agir au plus vite.

Ces actions devraient permettre d’accompagner la montée en compétences des acteurs du bâtiment, et de proposer une approche positive de la prévention. Par ailleurs, les entreprises partenaires seront pleinement impliquées puisqu’elles offriront aux chercheurs des terrains d’expérimentations pour des recherches-actions, pourront faire des retours sur leurs propres expériences, et participer financièrement aux différentes étapes des recherches.

Paul Duphil, secrétaire général de l’OPPBTP, explique la Chaire est « l’aboutissement d’une démarche engagée depuis plus de 10 ans par l’OPPBTP ». « Nous estimons qu’il est essentiel en effet que la prévention soit totalement intégrée dans les problématiques business (…). L’innovation devient un facteur structurant de la construction, il est important de développer les relations entre les acteurs de la recherche et les entreprises ; cette Chaire y contribue ».



R.C

Photo de une : ©OPPBTP