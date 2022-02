Le cercle Promodul publie une fiche sur le confort d'été

Le cercle Promodul / INEF4, engagé en faveur de la transition écologique, énergétique et numérique du bâtiment, annonce la publication d'une nouvelle fiche sur son LAB virtuel. Dédiée à la rénovation énergétique et au confort d'été, elle revient notamment sur l'installation de protections solaires, la ventilation, l'isolation, le choix des matériaux, et la végétalisation.

Depuis juin 2020, le LAB virtuel propose des ressources accessibles gratuitement, non seulement pour les acteurs du bâtiment, mais aussi pour les particuliers. La plateforme compte aujourd'hui une vingtaine de fiches sur des grandes thématiques telles que l'économie circulaire ou l'adaptation du bâtiment au changement climatique, et dénombre plus de 12 000 utilisateurs.

Le 3 janvier dernier, le cercle Promodul / INEF4 publiait une fiche dédiée aux équipements de ventilation pour aider les artisans et installateurs à choisir les produits les plus vertueux pour l'environnement.

Adopter la bonne stratégie de rénovation énergétique

Le 9 février, le cercle a annoncé la publication d'une nouvelle fiche intitulée « Confort d'été et rénovation énergétique : quels éléments à prendre en compte ? ».

Dans un contexte de réchauffement climatique, le confort d'été prend en effet de plus en plus d'importance, et peut pousser à réaliser des travaux de rénovation énergétique pour supporter les canicules et limiter le recours à la climatisation durant ces périodes de fortes chaleur.

La fiche conçue par le cercle Promodul / INEF4 est répartie en 4 thèmes : « la rénovation énergétique : pourquoi en parle-t-on autant ? », les principes du rafraîchissement passif, définir la stratégie de rénovation énergétique en intégrant le confort d'été, et les points de vigilance.

Pour maximiser les effets du rafraîchissement passif et limiter le recours à la climatisation, la fiche rappelle qu'il convient de tenir de compte de l'environnement direct du bâtiment (climat, végétation, présence d'eau, organisation de l'espace urbain etc.), mais aussi de la structure du bâtiment (orientation, pièces traversantes, matériaux, isolation, protections solaires), et des systèmes déjà existants (ventilation, automatisation des fermetures...)

La partie concernant la stratégie de rénovation énergétique est la plus étoffée. Elle revient sur les moyens pour limiter les effets du rayonnement direct et la montée en température des parois vitrées et opaques, notamment via l'installation de protections solaires, le recours à l'isolation par l'extérieur et à des matériaux adaptés qui permettent le déphasage, mais aussi sur la bonne ventilation (mécanique et naturelle), et la végétalisation des toitures et façades, qui permet d'humidifier et rafraîchir l'air. La fiche précise notamment que la température d'une paroi végétalisée ne peut pas atteindre plus de 30 °C, contre jusqu'à 80 °C pour un revêtement classique de couleur foncée.

Pour télécharger la fiche, c'est ici.

Claire Lemonnier