Isolation thermique : les isolants d’origine végétale

Les isolants d'origine végétale aident à maintenir une température intérieure confortable et à réduire ses factures d'énergie. Voici les différents types d'isolants d'origine végétale :

Le chanvre

Cette plante est cultivée par l'homme depuis des milliers d'années et se prête aujourd’hui à de nombreux usages industriels. Elle est utilisée dans le textile, la corderie,la papeterie, les bio-carburants, mais aussi l'isolation.

La laine de chanvre est un matériau conditionné en vrac, en rouleaux ou en panneaux, pour être utilisé comme isolant thermique et phonique.

Les panneaux : ils sont utilisés pour les parois ou les plafonds. L'épaisseur est comprise entre 15 cm et 32 cm.

Les rouleaux : ils permettent de couvrir de grandes surfaces sur les murs, les combles ou rampants. L'épaisseur peut aller de 18 à 20 cm.

En vrac : il peut être utilisé pour l'isolation des combles perdus.

La chènevotte

La chènevotte est fabriquée à partir de la partie centrale de la tige de chanvre. Elle est séparée de la fibre par défibrage et mesure entre 0,5 mm et 3 cm de long.

La chènevotte en vrac sert à remplir les cloisons et les combles dans le cadre d’une isolation acoustique ou thermique. Elle peut également être mélangée à la chaux, pour réaliser des enduits et du béton.

Le lin

Le lin est particulièrement connu dans l’industrie textile ou en cuisine, pour ses graines ou son huile. Cependant, il peut être utilisé lors de la construction ou de la rénovation, car ses fibres sont d'excellents isolants.

La laine de lin est produite à partir des fibres courtes du bas de la tige (étoupes), qui ne sont pas exploitées par l’industrie textile. Ces fibres naturelles sont ensuite superposées , puis liées grâce à des fibres polyester ou des polymères de maïs.

L’isolant en laine de lin est ensuite vendu sous forme de :

Vrac

Panneaux

Rouleaux

Feutre (pour l’acoustique)

Il convient pour tout type d’isolation (murs, toitures, planchers, combles).

Le kénaf



Le kénaf est une plante annuelle, qui appartient à la même famille que le chanvre. Elle est cultivée pour l’exploitation de ses fibres d’écorces, qui peuvent être utilisées pour la pâte à papier, les matériaux d’emballage, les cordes etc. C’est aussi un très bon isolant phonique et thermique.

Les fibres de coco et le corkoco



Les fibres de coco sont fabriquées à partir de l’enveloppe du fruit de la noix de coco. C'est une solution idéale pour une isolation efficace et naturelle.

De plus, d'autres isolants peuvent être associés à ces fibres. Par exemple, en y ajoutant du liège, on obtient alors du corkoco, recommandé pour une isolation phonique naturelle.

Les isolants en fibres de coco se présentent sous diverses formes, pour s’adapter à tous les types d’isolation de la maison :

Laine

Feutre (principalement pour l’isolation phonique)

Panneaux souples, semi-rigides ou rigides

Rouleaux

En vrac

Le liège



Le liège est issu de l’écorce du chêne-liège, qui est récolté tous les 9 ans. C'est un matériau léger et efficace, pour l'isolation thermique et acoustique des murs, toitures et planchers. Il se présente sous différentes formes :

Le liège expansé : existe sous forme de plaques, vrac ou granulés.

Le liège aggloméré : existe sous forme de plaques, dalles ou rouleaux.

La laine de coton

La laine de coton est une solution d’isolation respectueuse de l’environnement. Elle est fabriquée à partir de chutes de l’industrie textile ou de vêtements usagés recyclés. La laine de coton permet d’offrir une nouvelle vie à ces matériaux, en se déclinant sous plusieurs formes (panneaux semi-rigides, rouleaux ou feutre). C’est un isolant recommandé pour l’isolation des parois verticales, des sous-toitures rampantes et des planchers.

Le ouate de cellulose



La ouate de cellulose est fabriquée à partir de journaux recyclés et de déchets de coupes de papier. Elle peut être déchiquetée, défibrée ou broyée, pour être transformée en flocons de cellulose. La matière est ensuite malaxée et traitée avec des produits pour résister au feu, aux insectes, aux rongeurs et aux moisissures. La ouate de cellulose est essentiellement utilisée pour l’isolation des combles perdus pour ses qualités thermiques. Elle est venue sous forme de panneaux ou en vrac.

La laine de bois



La laine de bois ou la fibre de bois fait partie des matières isolantes les plus plébiscitées. En effet, celle-ci est très efficace pour l'isolation thermique, mais aussi pour l'isolation phonique. Cet isolant naturel est fabriqué à partir de copeaux de bois, principalement issu de déchets de scieries. La laine de bois peut se présenter sous forme :

De panneaux semi-rigides ;

De panneaux rigides ;

En vrac pour faciliter l’isolation par soufflage.

La paille de lavande



La paille de lavande est un matériau peu utilisé, mais qui possède pourtant d’excellentes caractéristiques, pour une isolation thermique efficace. Cet isolant naturel peut être utilisé pour isoler les murs, les sols, les toits et les cloisons.

La paille de lavande est un isolant végétal obtenu à partir du broyage des gerbes ou du "vert broyé" de la paille de lavande, après distillation. Elle peut être utilisée en vrac, en bloc ou en botte.

Quelles sont les aides pour l’isolation thermique ?

Les travaux d’isolation thermique contribuent à réduire durablement la consommation d'énergie. De ce fait, l'État et les collectivités locales encouragent les particuliers à effectuer ce type de travaux, pour réduire les passoires thermiques sur le territoire. Voici les aides disponibles pour les travaux d'isolation thermique :

MaPrimeRénov’

MaPrimeRénov’ est une aide accessible aux ménages qui souhaitent améliorer l'efficacité énergétique de leur logement. Cette prime remplace le CITE (crédit d'Impôt pour la transition énergétique).

Les subventions sont accordées sous réserve des ressources du foyer. Chaque catégorie de revenu se voit attribuer une couleur :

Bleu (revenus très modestes)

Jaune (revenus modestes)

Violet (revenus intermédiaires)

Rose (revenus élevés)

Équipements et matériaux éligibles MaPrimeRénov’ Bleu MaPrimeRénov’ Jaune MaPrimeRénov’ Violet MaPrimeRénov’ Rose Isolation des murs par l’extérieur (surface de murs limitée à 100 m2) 75 €/m2 60 €/m2 40 €/m2 15 €/m2 Isolation des murs par l’intérieur 25 €/m² 20 €/m² 15 €/m² 7 €/m² Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles 25 €/m² 20 €/m² 15 €/m² 7 €/m² Isolation des toitures terrasses 75 €/m² 60 €/m² 40 €/m² 15 €/m² Isolation thermique des fenêtres et parois vitrées 100 €/ équipement 80 €/ équipement 40 €/ équipement non éligible Protections contre les rayonnements solaires (uniquement pour l’Outre-mer) 25 €/m² 20 €/m² 15 €/m² non éligible

MaPrimeRénov’ Sérénité

MaPrimeRénov' Sérénité est une aide versée par l’Anah (l’Agence Nationale de l’Habitat). Elle est proposée aux ménages à faibles revenus, qui réalisent plusieurs travaux de rénovation énergétique. Pour en bénéficier, les travaux doivent apporter au logement un gain énergétique d’au moins 35 %.

La Prime CEE

Les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) constituent une aide du secteur privé. Ces primes sont financées par les fournisseurs d’énergie qui doivent remplir des obligations de résultat fixées par l’État.

La TVA à 5.5 %

La TVA à taux réduit à 5,5 % s'applique aux travaux de rénovation énergétique, directement sur le devis.

L'éco-PTZ

Il s’agit d’un prêt sans intérêts pour financer les travaux de rénovation énergétique. Le prêt peut aller jusqu’à 50 000 €.

Sabrina Coëzy