Le polystyrène comme matériau d'isolation intérieure

Qu'est-ce que l'isolation thermique ?

Alors qu’il est de plus en plus couteux de se chauffer en hiver et que les épisodes caniculaires s’intensifient en été, l’isolation thermique prend une importance considérable. En effet, elle permet de réguler les températures intérieures en évitant les pertes de chaleur ou de fraicheur. Cela permet ainsi aux habitants de faire des économies sur leurs factures de chauffage, mais également de réduire l’impact environnemental des habitations. C’est pour cette raison que la RE2020 impose des critères d’isolation thermique dès la conception des bâtiments. Cependant, cela n’a pas toujours été le cas et de nombreux logements ont encore besoin d’être rénovés. Découvrez ainsi comment rénover l’isolation thermique d’un logement par l’intérieur grâce au polystyrène.

Quel est le meilleur matériau pour l’isolation intérieure ?



Il existe une multitude de matériaux isolants dont les caractéristiques et les performances varient. Ils peuvent être disponibles sous différentes formes, que ce soit en vrac, en rouleaux ou encore sous forme de plaques isolantes thermiques. Ces isolants peuvent être classés en plusieurs catégories en fonction de leur composition :

Les isolants synthétiques comme le polystyrène ou le polyuréthane : souvent vendus sous forme de plaques, ces isolants sont peu coûteux et ont l’avantage d’être très isolants , en particulier contre le froid.

comme le polystyrène ou le polyuréthane : souvent vendus sous forme de plaques, ces isolants sont et ont l’avantage d’être , en particulier contre le froid. Les isolants minéraux comme la laine de verre ou la laine de roche : à faible coût , ces isolants sont très performants , aussi bien au niveau thermique qu’acoustique, et s’adaptent à la plupart des surfaces. En revanche ils sont moins durables et efficaces contre l’humidité .

comme la laine de verre ou la laine de roche : à , ces isolants sont , aussi bien au niveau thermique qu’acoustique, et s’adaptent à la plupart des surfaces. En revanche ils sont et efficaces contre . Les isolants naturels comme la laine de bois, le chanvre, la ouate de cellulose ou le liège : vendus en vrac ou sous forme de panneaux ou de plaques, ces isolants sont performants mais aussi écologiques. Ils permettent également de lutter contre le bruit en contribuant à l’isolation phonique. Néanmoins, ce type d’isolant est généralement plus onéreux que ceux cités précédemment.

Parmi ces matériaux, plusieurs comme le polystyrène, la laine de verre ou encore le liège se prêtent très bien à l’isolation intérieure. Toutefois, il y a d’autres critères à prendre en compte comme la surface à isoler, mais également la performance de l’isolant. Pour la connaitre, il y a deux indicateurs à prendre en compte :

Le coefficient de conductivité thermique lambda : il représente la capacité d’un isolant à conduire la chaleur, c’est-à-dire à la laisser passer ou à l’isoler. Ainsi, plus ce coefficient est petit et plus le matériau est isolant. Il est compris entre 0,025 et 0,05 W/m.K pour les matériaux courants.

: il représente la capacité d’un isolant à conduire la chaleur, c’est-à-dire à la laisser passer ou à l’isoler. Ainsi, plus ce coefficient est petit et plus le matériau est isolant. Il est compris entre pour les matériaux courants. La résistance thermique R : elle représente la performance de l’isolant en indiquant sa capacité à résister aux températures, aussi bien froides que chaudes. Plus la résistance est grande et plus la paroi est isolante.

Quel polystyrène pour l’isolation intérieure ?



Il existe deux types d’isolants en polystyrène, tous les deux relativement accessibles. Le premier, le polystyrène expansé, aussi appelé polystyrène PSE, est un isolant en plastique rigide contenant des minuscules bulles de gaz. Il peut se trouver aussi bien en vrac que sous la forme de panneaux rigides. Le polystyrène expansé convient à l’isolation de tout type de surfaces, que ce soit par l’extérieur ou par l’intérieur. Il s’agit d’un isolant très performant, en particulier contre le froid, même avec une faible épaisseur. Il permet ainsi de ne pas perdre trop de place en isolant les murs d’un logement par l’intérieur.

Le polystyrène extrudé ou polystyrène XPS est principalement disponible sous forme de panneaux rigides. Tout comme le PSE, il s’adapte à toutes les surfaces et résiste bien à l’humidité. Mais comme la majorité des matériaux synthétiques, son processus de production est polluant et il se recycle difficilement. Ce n’est donc pas le matériau à privilégier pour une isolation écologique.

Quelle épaisseur de polystyrène pour isoler un mur ?



L’isolation des murs intérieurs est importante car ils sont responsables de 20 % à 25 % des pertes de chaleur d’une habitation mal isolée. Les isolants en polystyrène possèdent une conductivité thermique faible. Cela signifie qu’ils offrent de bonnes performances thermiques, même à faible épaisseur. Ils permettent ainsi d’isoler des murs intérieurs sans perdre trop de place.

La résistante thermique d’un isolant varie en fonction de son épaisseur. La résistance thermique minimale pour l’isolation intérieure des murs est de R = 3,7m² K/W. Toutefois, cette valeur correspond à un minimum. Il est donc conseillé de viser une valeur R = 5 m² K/W afin de garantir l’efficacité de l’isolation, mais également d’anticiper les réglementations à venir. En effet, les réglementations environnementales revoient régulièrement ces seuils à la hausse afin de réduire l’impact environnemental des logements. Les organismes qui proposent des aides financières pour l’isolation peuvent également fixer des seuils à respecter afin de pouvoir en bénéficier. Ainsi, pour une résistance thermique de 3,7 m² K/W, l’épaisseur minimum recommandée est de 12 cm, aussi bien pour le polystyrène expansé PSE, que le polystyrène extrudé XPS.

Les isolants en polystyrène sont donc parfaitement adaptés à l’isolation thermique par l’intérieur et conviennent à tous les types de parois. Bon marché et très performants, ce ne sont néanmoins pas les isolants les plus écologiques du marché.

Isolation thermique polystyrène : quelles sont les aides disponibles ?

Pour bénéficier de toutes ces aides, il est indispensable que les travaux soient réalisés par un professionnel certifié RGE (Reconnu Garant de l'Environnement)

MaPrimeRénov’

MaPrimeRénov’est une aide accessible aux ménages qui souhaitent améliorer l'efficacité énergétique de leur logement. Cette prime remplace le CITE (crédit d'impôt pour la transition énergétique). Le montant dépend du niveau de ressources des ménages. À chaque catégorie de revenus est associée une couleur (Bleu , Jaune , Violet , Rose).

MaPrimeRénov’ Sérénité

MaPrimeRénov' Sérénité est une aide versée par l’Anah (l’Agence Nationale de l’Habitat). Elle est proposée aux ménages à faibles revenus, qui réalisent plusieurs travaux de rénovation énergétique. Pour en bénéficier, les travaux doivent apporter au logement un gain énergétique d’au moins 35 %.

La Prime CEE

Les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) constituent une aide du secteur privé. Ces primes sont financées par les fournisseurs d’énergie qui doivent remplir des obligations de résultat fixées par l’État.

La TVA à 5.5 %

La TVA à taux réduit à 5,5 % s'applique aux travaux de rénovation énergétique, directement sur le devis.

L'éco-PTZ

Il s’agit d’un prêt sans intérêts pour financer les travaux de rénovation énergétique. Le prêt peut aller jusqu’à 50 000 €.

Le chèque énergie

Cette aide nominative s’adresse aux personnes ayant des ressources modestes. Il est possible de s’en servir pour payer des factures d’énergie, mais également pour financer certains travaux dans le cadre de la rénovation énergétique.

Les aides locales

En fonction du lieu d’habitation, de nombreuses collectivités accordent des aides locales permettant de financer des travaux de rénovation énergétique. Les différentes aides proposées sont recensées sur le site de l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL).

Marianne Albrieux