Rénovation énergétique : le reste à charge atteint des records pour les ménages précaires

L’inflation a nettement fait augmenter le reste à charge des travaux de rénovation énergétique pour les ménages précaires et modestes, et ce malgré l’augmentation de certaines primes, selon une enquête menée par Hellio.

Dans une nouvelle étude, Hellio s’intéresse à la hausse du reste à charge pour les ménages réalisant des travaux de rénovation énergétique, dans le contexte d’inflation. Pour cette étude, le délégataire de CEE a étudié l’évolution des aides (MaPrimeRénov’ et CEE) et du reste à charge pour les ménages précaires et modestes entre janvier 2021 et avril 2023.

En deux ans, l’inflation sur les travaux d’isolation est notamment estimée à 20 %, et celle sur la rénovation globale et le changement de chauffage à 14 %.

Inflation : une forte hausse du reste à charge

Concernant la rénovation globale, Hellio estime que le reste à charge a augmenté de 12 % pour les ménages précaires, et de 15 % pour les ménages modestes, pour un total de respectivement 39 513 € et 44 013 €.

Le délégataire de CEE concède que l’ouverture de MaPrimeRénov’ Sérénité a permis de faire baisser ces restes à charge à 34 803 € et 39 303 € au 1er juillet 2022, mais souligne que l’inflation s’est ensuite poursuivie les mois suivants.

Côté isolation et installation d’une chaudière gaz, l’augmentation du reste à charge est encore plus importante, représentant jusqu’à +4 773 € pour l’isolation des murs d’un foyer précaire.

Il faut dire que les aides pour l’installation d’une chaudière gaz ont nettement baissé – respectivement de -88 % pour les ménages précaires, et -84 % pour les ménages modestes – avec la fin du coup de pouce chauffage gaz et émetteurs depuis le 30 juin 2021, et la suppression dans MaPrimeRénov’ depuis le 31 décembre 2022.

Même l’installation d’un chauffage fonctionnant grâce aux énergies renouvelables – pourtant encouragé par le gouvernement – enregistre une nette hausse du reste à charge pour les ménages précaires, avec +1 774 € entre janvier 2021 et avril 2023 pour l’installation d’une pompe à chaleur (PAC) air/eau, et +1 688 € pour une chaudière biomasse.

La rénovation globale encouragée, au détriment des mono-gestes

Par ailleurs, Hellio souligne qu’il est aujourd’hui primordial d’encourager la rénovation globale. Dans ce contexte, les primes pour des mono-gestes ont été revues à la baisse. C’est notamment le cas pour l’isolation des murs, pour laquelle la prime est passée de 10 195 € à 8 392 € pour les ménages précaires.

Inversement, les aides pour la rénovation globale ont nettement augmenté, notamment grâce au cumul désormais possible de MaPrimeRénov’ Sérénité et du Coup de pouce rénovation performante en maison individuelle depuis le 1er juillet 2022. Ces primes ont augmenté de +119 % pour les ménages précaires et +88 % pour les ménages modestes, passant de 12 600 € en juin 2022 à respectivement 27 600 € et 23 100 €.

En janvier 2023, le niveau d’obligation de la 5ème période des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) avait été revu à la hausse, passant de 2 500 TWhc à 3 100 TWhc. Pour faire baisser le reste à charge des travaux de rénovation énergétique, Hellio appelle désormais à une nouvelle hausse du niveau d’obligation.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock