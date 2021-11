Linkeo lance « Quote », un outil de chiffrage de devis en ligne

Linkeo, entreprise spécialisée dans les solutions de digitalisation pour les TPE et PME, lance « Quote », un outil dédié aux artisans du bâtiment. Grâce à un formulaire installé sur un site internet, les internautes peuvent renseigner leurs informations pour créer un devis en ligne. L'artisan gagne ainsi un temps précieux, et peut recontacter les particuliers intéressés.

Lancée en 2000 par Ludovic Jaffrès et ses associés, l'entreprise Linkeo propose des solutions aux TPE et PME pour accélérer leur transition digitale et accroître leur visibilité sur internet. Pour cela, Linkeo propose un accompagnement sectorisé et personnalisé, notamment avec la création de sites web, le référencement, le community management, ou encore des dispositifs de click & collect.

Depuis sa création, l'entreprise s'est nettement dévelopée. Elle dispose désormais de 20 agences réparties sur toute la France, et de cinq agences à l'étranger (New York, Miami, Melbourne, Montréal et Toronto).

Alors que le bâtiment fait partie des secteurs les moins digitalisés, Linkeo souligne pourtant que 49 % des artisans français jugent la présence en ligne indispensable pour être visible. Dans ce contexte, l'entreprise leur proprose trois « packs » leur permettant de créer un site, de valoriser leur image grâce à un outil de récolte d'avis clients, et, plus récemment, de générer des devis en ligne.

Faire gagner du temps à l'artisan

L'entreprise annonce en effet lancer « Quote », un outil de chiffrage de devis destiné à accroître l'activité des artisans du bâtiment.

Concrètement, l'outil se présente sous la forme d'un formulaire en ligne, qui permet à l'internaute de réaliser son propre devis directement en quelques clics, en remplissant les travaux souhaités, une fourchette de prix, et ses coordonnées.

Les particuliers obtiennent ainsi une estimation fiable du prix des travaux, et le professionnel gagne de son côté un temps précieux, en évitant d'avoir à traiter des demandes de devis par mail ou par téléphone. Grâce à cet outil, l'artisan peut ensuite contacter les particuliers ayant créé un devis sur « Quote ».

L'outil peut être installé sur tous les sites internet. Il est disponible sous forme d'abonnement, pour une centaine d'euros par mois.

Claire Lemonnier