Le marché du neuf poursuit sa progression. Au premier trimestre 2021, 30 500 logements ont été réservés, soit une hausse de + 16,2% par rapport au premier trimestre 2020. Même tendance pour les mises en vente qui rebondissent de + 12,1%, et s’établissent à 23 400 logements. Les zones A/Abis et B1regroupent une grande partie des mises en vente et des réservations observées sur la période.

Le niveau de réservations de logements neufs est en hausse pour le troisième trimestre consécutif. De janvier à mars, 30 500 logements ont été réservés, soit 4 200 de plus qu’au T1 2020 (+ 16,2%). Les annulations restent stables (+ 0,6%) : leur niveau représente l’équivalent de 12,8% de celui des réservations (- 2 points / T1 2020). Du côté des mises en vente, la progression se confirme également, avec 23 400 logements commercialisés, soit une offre en augmentation de + 12,1%.

A noter que sur douze mois cumulés, le repli reste important : les réservations reculent de – 16,2% et les mises en vente de – 20,6%. La demande est cependant plus forte que l’offre. L’encours de logements proposés à la vente en fin de trimestre continuer de se réduire, précise le ministère de la Transition écologique. Il s’établit à 90 600 unités à la fin du T1 2021, contre 102 300 un an plus tôt (- 11,4%).

Le segment des appartements plus dynamiques

Les réservations et commercialisations d’appartements s’inscrivent à la hausse (+ 16,1% et + 12,5% respectivement). Là encore, le niveau de la demande dépasse celui de l’offre. L’encours des appartements se réduit au premier trimestre (- 10,6%). Quant au prix moyen d’un appartement neuf, il augmente légèrement (+ 0,9% par rapport au premier trimestre 2020). Comptez un peu moins de 4 400 € le mètre carré.

Des mises en vente plus faibles pour les maisons

Si les réservations connaissent une hausse importante (+ 17,4%), les mises en vente de maisons progressent plus modérément (+ 7,5%, soit 100 maisons supplémentaires). En rythme annuel, les ventes réalisées reculent de – 12,5%.

L’encours de maisons disponibles à la vente en fin de trimestre recule, et passe de près de 7 700 logements à la fin du premier trimestre 2020 à un peu plus de 6 000 entre janvier et mars 2021. Le prix moyen atteint 313 800 €, en hausse de + 10,4%. « Cette forte évolution est en partie due à des effets de structure, la part des maisons de plus de quatre pièces dans les réservations ayant augmenté entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021. Elle provient également de la vente de logements individuels de haut standing en Auvergne-Rhône-Alpes », souligne la note de conjoncture du ministère.

+ 68,1% pour les réservations en zone B2

Les zones A/Abis et B1 regroupent respectivement 39% et 42% des mises en vente, ainsi que 39% et 42% des réservations au premier trimestre 2021.

Dans le détail, les zones A et Abis connaissent une augmentation plus faible que dans les autres zones. En rythme annuel, c’est là où les commercialisations (- 26,7%) et les réservations (- 25,1%) se contractent le plus entre avril 2020 et mars 2021.

A contrario, le marché en zone B2 est en forte augmentation : + 15,1% pour les mises en vente et + 68,1% pour les réservations. C’est la seule zone dans laquelle le cumul annuel est en hausse au premier trimestre 2021, tant pour l’offre que pour la demande (+ 16,9% et + 15,3% respectivement).

La zone C connaît également une forte croissance : + 23,1% pour l’offre et + 37% pour la demande. La zone B1 progresse un peu moins avec des mises en vente en hausse de + 4,1% et des réservations en augmentation de + 16,8%.

La région Bourgogne-France-Comté est la seule à s’inscrire à la baisse, tant au niveau de l’offre que de la demande par rapport au T1 2020. Les réservations diminuent en Ile-de-France, et se replient dans les régions Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Normandie et Occitanie. Le prix moyen au mètre carré des appartements neufs recule en Bourgogne-Franche-Comté (- 2,3%) et augmentent en Corse (+ 8,7%).

Rose Colombel

Photo de une : ©Adobe Stock