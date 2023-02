Rénovation : les couvreurs s’inquiètent des tensions sur certaines fournitures

800 artisans-couvreurs ont été interrogés dans le cadre du 4e Observatoire de la rénovation en Couverture. L’enquête revient sur une année 2020 marquée par la crise sanitaire, et sur les perspectives pour le premier semestre 2021.

Les entreprises sondées estiment que leur activité Travaux Couverture Rénovation Tuile a reculé de – 2,1% au terme de l’année 2020 comparée à 2019, un bilan « plutôt meilleur que l’ensemble de l’activité rénovation ».« La nature des travaux en extérieur » peut expliquer cette « bonne tenue », selon Olivier Lafore, en charge de l’étude pour le groupement des tuiliers de la Fédération Française des Tuiles et Briques (FFTB). « La rénovation en toiture est aussi plutôt du ressort de l’artisanat, plus mobile et réactif que les grosses structures », poursuit-il.

« La filière a évidemment été frappée par le confinement et l’arrêt brutal des chantiers et des activités des réseaux de négoce en mars 2020. Les fabricants ont procédé à l’arrêt progressif de la majorité des lignes de production à partir de cette date mais les stocks constitués avant le confinement ont cependant toujours permis de répondre à la demande des négoces et à la reprise progressive des chantiers », souligne Olivier Lafore.

59% des artisans et entreprises déclarent d’ailleurs avoir traversé la crise « sans trop de difficultés », 37% expriment une inquiétude mais poursuivent normalement leur activité. Et une minorité (3%) craignent un arrêt de l’exploitation dans les mois à venir, voire un redressement judiciaire.

L’Observatoire démontre ainsi que les couvreurs envisagent l’avenir plutôt sereinement. Les entreprises interrogées affichent un niveau de préoccupation faible quant à leurs volumes d’activité : 1,9 sur 5 sur une échelle numérique de 1 à 5. Les prévisions pour le premier semestre s’établissent en moyenne à + 1,2% par rapport au second semestre 2020. A noter, que l’Ile-de-France et le Nord-Est sont en décalage avec les autres régions et misent plutôt sur un recul de l’activité. En cause, les annonces de reconfinement de février dernier.

Deux points d’alerte sont en outre mentionnés. Les difficultés de recrutement tout d’abord qui concernent 58% des participants à l’enquête (+ 6 points par rapport à septembre 2020), et qui sont perçues comme « un frein » au développement pour 72% des entreprises. A cela s’ajoutent les tensions sur certaines fournitures, notamment le bois de charpente, les liteaux, les écrans sous toiture… « Nous redoutons que ces difficultés bloquent la reprise dont nous avons besoin », commente enfin Olivier Lafore.

Rose Colombel

Photo de une : ©Adobe Stock