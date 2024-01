L’aide de 6 000 euros maximum attribuée aux entreprises pour la première embauche en alternance, a été reconduite en 2024. Une mesure pour encourager l’apprentissage, qui ne fait que progresser dans le BTP.

Si la baisse des prises en charge pour les contrats d’apprentissage alarmait les artisans en juillet dernier, le gouvernement a confirmé, le 30 décembre dernier, la reconduite de l’aide pour le recrutement des alternants en 2024.

Un moyen de booster l’apprentissage

Pour rappel, cette subvention s’élève à 6 000 euros maximum pour la première année d'embauche d'un apprenti de tout âge ou d'un salarié en contrat de professionnalisation de moins de 30 ans. Elle s’adresse aux employeurs des secteurs privé, public industriel et commercial. Chaque contrat d'apprentissage doit viser un diplôme ou titre de niveau inférieur ou égal au niveau 7 du cadre national de certification professionnelle.

« L’aide est accordée sans condition aux entreprises de moins de 250 salariés. Celles de plus de 250 salariés devront toujours s'engager à atteindre un seuil de contrats d'alternance ou de contrats favorisant l'insertion professionnelle dans leur effectif, d'ici le 31 décembre 2025 pour bénéficier de l'aide (…). Par ailleurs, elle est cumulable avec les aides spécifiques destinées aux apprentis en situation de handicap », est-il détaillé sur le site de l’Organisme de prévention des branches professionnelles du BTP.

Il faut dire que l’apprentissage continue de progresser, en particulier dans le BTP. Plus précisément de 4,3 % sur la période 2022-2023, selon les chiffres du CCCA-BTP.

« Année après année, le développement de l’alternance fait ses preuves, légitimant plus que jamais l’objectif d’un million d’apprentis par an. L’apprentissage constitue une véritable voie d’excellence. Grâce au maintien de cette aide, nous permettons à de nombreux jeunes d’y accéder, et aux entreprises de les recruter et de participer à leurs formations », déclare plus globalement Olivier Dussopt, Ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock