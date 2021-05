Placo® annonce le lancement d’une nouvelle application visant à simplifier le quotidien des professionnels. Téléchargeable gratuitement sur smartphone et tablette, « Le Compagnon Placo® » propose des pas à pas illustrés ainsi que des vidéos pour accompagner les artisans et les bricoleurs sur les chantiers. Parmi les contenus mis à disposition, des guides de choix, des conseils sur des innovations de la marque ou encore des astuces pour une mise en œuvre 100% sereine.

Alors que les pouvoirs publics actionnent de nombreux leviers en faveur de la rénovation énergétique et que la crise sanitaire a poussé de nombreux français à entreprendre des travaux d’amélioration dans leur habitat, Placo® lance une nouvelle application pour accompagner ses clients, professionnels et bricoleurs avertis, dans leur quotidien.

« Le Compagnon Placo® » est téléchargeable gratuitement sur smartphone et tablette via Google Play et l’App Store. L’outil, qui se veut simple d’utilisation, répond aux interrogations des artisans sur les chantiers : « Comment isoler un mur avec le doublage OPTIMAX HABITO® ? » ; « Comment traiter les joints entre les plaques de plâtre ? » ; « Comment monter une cloison sur ossature ? » ; « Comment installer une plaque de plâtre acoustique ? ».

Il guide ainsi les utilisateurs de la mise en œuvre des systèmes de plaques de plâtre à leur finition à travers des pas à pas illustrés ainsi que des vidéos, répondant ainsi aux trois besoins les plus exprimés sur le chantier :

Le choix de solutions adaptées au projet et aux besoins de confort spécifiques ;

La garantie de la qualité de mise en œuvre ;

L’optimisation du temps des travaux.

Le Compagnon Placo® met également à disposition un contenu pédagogique : astuces et points d’attention pour une mise en œuvre « 100% sereine », des guides de choix, des descriptifs de gammes et solutions plafonds, cloisons, murs et finitions, ou encore des conseils Placo® sur des innovations et produits phares.

Pour en savoir plus, rendez-vous ici.

Rose Colombel