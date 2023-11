Précarité énergétique : les zones rurales face à la montée du prix des énergies

La précarité énergétique frappe les habitants des zones rurales en France, constate Hellio dans sa dernière étude réalisée en partenariat avec l'Ifop, l'Association des Maires Ruraux de France (AMRF), et Bouge ton Coq. L'objectif : cerner les attentes des Français concernant les moyens à mettre en œuvre par les maires pour réduire la facture énergétique.

Alors que le Salon des Maires et des Collectivités Locales se tient à Paris, un constat émerge : l'inflation et la hausse des prix des énergies place les habitants des zones rurales en première ligne de cette problématique.

Les résultats de la dernière étude Hellio confirment cette tendance. 54 % des ruraux ont déjà dû renoncer à chauffer leur logement par manque de moyens, dépassant ainsi la moyenne nationale de 42 %. De plus, 91 % des habitants des zones rurales expriment des inquiétudes quant à l'évolution des prix de l'énergie, bien au-dessus de la moyenne nationale établie à 74 %.

Cette situation est alimentée par plusieurs facteurs propres aux zones rurales, tels que l'usage du fioul pour le chauffage, ou des logements moins isolés et plus énergivores.

84 % des ruraux sont favorables au retour du bouclier énergétique sur le gaz

L’étude révèle également un fort soutien des habitants ruraux envers leurs maires, avec 86 % de satisfaction, dépassant la moyenne nationale de 71 %. Toutefois, une majorité (55 %) reste insatisfaite des aides accordées par les collectivités pour faire face à la hausse des coûts de l’énergie.

Dans ce contexte, 84 % des ruraux sont favorables au retour du bouclier énergétique sur le gaz, une mesure appuyée également par 76 % de l’ensemble de la population française.

La transition énergétique est devenue une préoccupation majeure en milieu rural, avec une prise de conscience croissante des défis à relever pour réduire la consommation énergétique. Ainsi, 86 % des habitants des zones rurales ont réduit la température de leur logement au cours des trois dernières années, tandis que 42 % ont entrepris des travaux de rénovation énergétique, dépassant les moyennes nationales respectives de 76 % et 35 %.

Miser sur la rénovation du bâti scolaire

« La hausse des prix de l’énergie pèse considérablement dans le budget des Français, et notamment des ruraux. S’ils sont globalement satisfaits de leur maire, et il faut s’en réjouir, ils attendent des édiles qu’ils s’engagent pleinement dans la transition énergétique. Cela passe par des actions concrètes, comme la rénovation des bâtiments publics et en particulier des écoles », déclare Pierre Maillard, PDG d’Hellio.

En effet, 83 % des habitants des communes rurales souhaitent que leur maire agisse en priorité pour la transition énergétique, avec un accent mis sur la rénovation des écoles (85 %). « La rénovation du bâti scolaire est une réponse forte aux objectifs de décarbonation que souhaite atteindre la France dans les dix prochaines années », ajoute le président du groupe.

Le gouvernement avait d’ailleurs annoncé un plan amibiteux pour la rénovation des écoles, dont l’ambition est de rénover 40 000 établissements d’ici 2034, avec un investissement de 500 millions d’euros provenant du « Fonds Vert ». Dès 2024, les travaux visant à améliorer le confort d’été dans les écoles seront éligibles à ce fond. 2 000 écoles devraient ainsi avoir été rénovées à la fin de cette même année.

Face à ce contexte, « Hellio apporte son expertise au service des collectivités territoriales pour relever le défi de la transition énergétique. Notre rôle est de proposer des solutions concrètes adaptées à chaque commune, dans l’objectif de les aider à réduire leur consommation énergétique, tout en renforçant le dynamisme économique des territoires », analyse Augustin Bouet, directeur du bureau d’études de Hellio, Akéa Énergies.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Adobe Stock