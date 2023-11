Les panneaux solaires sont devenus ces dernières années une solution populaire pour la production d'énergie propre et renouvelable. En effet, depuis 2021, la production solaire représente 3 % de la consommation électrique française annuelle totale. Pour maintenir l’efficacité des panneaux solaires à long terme, il est crucial de les entretenir régulièrement. Dans cet article, nous allons détailler les meilleures techniques pour nettoyer efficacement ses panneaux solaires afin de maximiser leur performance et de prolonger leur durée de vie.

L'importance du nettoyage des panneaux solaires

L'accumulation de saleté, de poussière, de feuilles mortes, de fientes d’oiseau et autres débris sur la surface des panneaux solaires peut réduire considérablement leur capacité à capter la lumière du soleil. Plus un panneau solaire est propre et plus il pourra fonctionner au maximum de sa capacité.

Selon la région où vous habitez, certaines saletés seront plus présentes. Dans les zones urbaines, la pollution est la raison première de la salissure des panneaux solaires. En effet, des particules fines et du dioxyde de carbone viennent se déposer sur les panneaux solaires. En zone rurale, il s’agira plutôt de poussière, notamment lors des périodes de travaux agricoles intenses (moisson, vendange…). Et enfin, le dépôt de sel et de sable aura tendance à obstruer les rayons du soleil dans les zones côtières.

Toutes ces situations se traduisent par une baisse de la production d'électricité et, par conséquent, une diminution de la performance globale de l’installation solaire. La pluie et le vent, couplés à l’inclinaison des panneaux solaires, ne suffisent pas à les nettoyer. Un nettoyage régulier permet de garantir que vos panneaux solaires fonctionnent à leur plein potentiel et vous aident à faire des économies sur vos factures d'électricité.

Selon Engie, des panneaux solaires non nettoyés peuvent vous faire perdre annuellement entre 5 et 15 % de productivité.

En plus de limiter les pertes éventuelles de rendement, l’entretien et le nettoyage des panneaux solaires permettent aussi de réduire les risques de pannes. En effet, l’accumulation de saleté peut à terme endommager le matériel.

Quand nettoyer les panneaux solaires ?

De manière générale, la fréquence de nettoyage des panneaux solaires dépend de la localisation, de l’exposition au vent ou encore de l’environnement. Idéalement, il est tout de même conseillé de nettoyer les panneaux solaires au moins deux fois par an, de préférence au printemps et à l'automne. Cependant, la fréquence de nettoyage peut varier en fonction de l'endroit où vous habitez. Si vous résidez dans une région où il pleut fréquemment, cela peut contribuer au nettoyage naturel des panneaux. En revanche, si vous vivez dans un endroit sec et poussiéreux, un nettoyage plus fréquent pourra être nécessaire.

Quand nettoyer ses panneaux solaires ? Pour quelles raisons principales ? Au printemps Pour préparer l'été, période la plus productive de l'année.

Pour nettoyer les traces de pollen du printemps et les restes de saleté hivernale. À la fin de l'automne Pour retirer l'ensemble des feuilles mortes

Par ailleurs, il est conseillé de nettoyer ses panneaux solaires plutôt le matin que le soir. En effet, après une journée passée à emmagasiner de la chaleur, un panneau solaire peut s’avérer très chaud. Il est alors possible de se brûler si on entreprend ce nettoyage le soir. En privilégiant le matin, vous éviterez également de produire un choc thermique avec l’eau au contact des panneaux solaires.

De manière générale, nous vous recommandons d’effectuer une inspection visuelle mensuelle de votre installation pour vérifier son état. Il est également important de suivre régulièrement la production d’électricité de son installation. En cas de baisse inexpliquée de la productivité, cela pourrait signifier que votre installation a besoin d’être nettoyée.

Les étapes pour nettoyer efficacement des panneaux solaires

Choisir le bon moment : Privilégiez un jour nuageux ou tôt le matin pour éviter que l'eau et le nettoyant ne sèchent trop rapidement à la surface des panneaux solaires.

: Privilégiez un jour nuageux ou tôt le matin pour éviter que l'eau et le nettoyant ne sèchent trop rapidement à la surface des panneaux solaires. Éteindre le système : Avant de commencer le nettoyage, assurez-vous de désactiver votre système solaire pour des raisons de sécurité.

: Avant de commencer le nettoyage, assurez-vous de désactiver votre système solaire pour des raisons de sécurité. Les matériaux nécessaires : Munissez-vous d'une éponge douce, d'une raclette en caoutchouc, d'un seau d'eau pure ou d’eau savonneuse douce (utilisez des produits non abrasifs pour ne pas endommager les panneaux) et d'un tuyau d'arrosage à débit réglable.

: Munissez-vous d'une éponge douce, d'une raclette en caoutchouc, d'un seau d'eau pure ou d’eau savonneuse douce (utilisez des produits non abrasifs pour ne pas endommager les panneaux) et d'un tuyau d'arrosage à débit réglable. Rincer au préalable : Commencez par rincer doucement la surface des panneaux solaires avec le tuyau d'arrosage pour éliminer les particules de saleté.

: Commencez par rincer doucement la surface des panneaux solaires avec le tuyau d'arrosage pour éliminer les particules de saleté. Nettoyer en douceur : Trempez l'éponge dans l'eau savonneuse et nettoyez délicatement la surface des panneaux solaires en effectuant des mouvements circulaires. Évitez les mouvements brusques qui pourraient causer des égratignures.

: Trempez l'éponge dans l'eau savonneuse et nettoyez délicatement la surface des panneaux solaires en effectuant des mouvements circulaires. Évitez les mouvements brusques qui pourraient causer des égratignures. Le rinçage final : Rincez à nouveau les panneaux solaires à l'eau claire pour éliminer tout résidu de savon. Utilisez la raclette en caoutchouc pour enlever l'excès d'eau et accélérer le processus de séchage.

: Rincez à nouveau les panneaux solaires à l'eau claire pour éliminer tout résidu de savon. Utilisez la raclette en caoutchouc pour enlever l'excès d'eau et accélérer le processus de séchage. La vérification de la performance : Une fois les panneaux solaires séchés, vous pouvez réactiver votre système solaire et surveiller la production d'électricité pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Quelques conseils supplémentaires pour nettoyer des panneaux solaires

Il est déconseillé d'utiliser des nettoyeurs haute pression, car ils pourraient endommager les panneaux solaires. De la même manière, l’utilisation de produits ménagers abrasifs ou détergents pourraient considérablement abîmer les panneaux solaires.

En raison de la sensibilité des panneaux solaires aux chocs thermiques, le nettoyage des panneaux solaires doit être opéré avec une eau à température ambiante. Il est également recommandé d’utiliser une eau déminéralisée. En effet, une eau calcaire aura tendance à laisser des traces blanchâtres limitant donc l’efficacité des panneaux solaires.

Attention, il est également préférable de ne pas utiliser le grattoir de l’éponge ainsi que des brosses dures pour nettoyer vos panneaux solaires. Ces deux objets ont en effet tendance à rayer les panneaux solaires avec pour conséquence une baisse de la production d’électricité de ces derniers.

Un dernier petit conseil, faites attention de ne jamais marcher ou de vous appuyer lourdement sur vos panneaux solaires. Cela pourrait engendrer des fissures et réduire drastiquement le rendement des panneaux solaires.

Doit-on faire appel à un professionnel pour nettoyer des panneaux solaires ?

Un particulier est en capacité de nettoyer ses panneaux solaires. Il est nécessaire cependant de disposer d’un balai télescopique afin de faciliter la démarche et de se munir de chaussures avec une semelle antidérapante. Les plus précautionneux peuvent également se doter d’un harnais de sécurité, d’un casque, d’une échelle sécurisée voire d’une nacelle.

Si le toit est inaccessible ou simplement trop haut, il est néanmoins conseillé de faire appel à un professionnel afin de nettoyer les panneaux solaires. Le prix d’un service de nettoyage est généralement d’environ 100 euros. Ce prix peut varier en fonction de la taille de l’installation et de son accessibilité. Il est conseillé de faire appel à plusieurs artisans afin d’obtenir plusieurs devis. Attention, il n’existe aujourd’hui aucune aide financière destinée à l’entretien des panneaux solaires.

Même si vous décidez de nettoyer vos panneaux solaires vous-même, il est tout de même souhaitable d’effectuer un contrôle annuel de l’ensemble de l’installation auprès d’un installateur solaire.

Comment nettoyer l’onduleur de panneaux solaires ?

Les panneaux solaires ne sont pas les seuls éléments à nettoyer dans le cadre d’une installation photovoltaïque. L’onduleur est également un module à entretenir régulièrement. Il se présente généralement sous la forme d’un petit boîtier, et il permet à la fois de transformer le courant continu généré par les panneaux solaires photovoltaïques en courant alternatif et de préserver l’installation contre le risque de fluctuation de tension électrique.

Pièce centrale d’une installation photovoltaïque, l’onduleur doit également être nettoyé de manière récurrente :

Éteignez l'onduleur : Avant de commencer le nettoyage, assurez-vous que l'onduleur est hors tension pour des raisons de sécurité.

: Avant de commencer le nettoyage, assurez-vous que l'onduleur est hors tension pour des raisons de sécurité. Nettoyez la surface externe : Utilisez un chiffon sec et propre pour essuyer doucement la surface extérieure de l'onduleur afin de retirer la saleté et la poussière.

: Utilisez un chiffon sec et propre pour essuyer doucement la surface extérieure de l'onduleur afin de retirer la saleté et la poussière. Évitez l'eau : Évitez d'utiliser de l'eau ou des liquides pour nettoyer l'onduleur, car cela pourrait endommager les composants électriques à l'intérieur. Utilisez uniquement un chiffon sec.

: Évitez d'utiliser de l'eau ou des liquides pour nettoyer l'onduleur, car cela pourrait endommager les composants électriques à l'intérieur. Utilisez uniquement un chiffon sec. Vérifiez les connexions : Profitez de l'occasion pour vérifier visuellement les connexions électriques et assurez-vous qu'elles sont bien fixées.

: Profitez de l'occasion pour vérifier visuellement les connexions électriques et assurez-vous qu'elles sont bien fixées. Vérifiez les ventilateurs : Si votre onduleur dispose de ventilateurs pour le refroidissement, assurez-vous qu'ils ne sont pas obstrués par la saleté. Vous pouvez utiliser de l'air comprimé pour les nettoyer si nécessaire.

: Si votre onduleur dispose de ventilateurs pour le refroidissement, assurez-vous qu'ils ne sont pas obstrués par la saleté. Vous pouvez utiliser de l'air comprimé pour les nettoyer si nécessaire. Faites attention aux aérations : Assurez-vous qu’elles ne sont pas obstruées, car une ventilation insuffisante peut entraîner une surchauffe.

: Assurez-vous qu’elles ne sont pas obstruées, car une ventilation insuffisante peut entraîner une surchauffe. Rétablissez l'alimentation : Une fois le nettoyage terminé, rebranchez l'onduleur et assurez-vous qu'il fonctionne correctement.

N'oubliez pas de suivre les instructions spécifiques du fabricant de votre onduleur, car celles-ci peuvent varier d'un modèle à l'autre. En cas de doute, consultez le manuel d'utilisation de l'onduleur ou contactez le fabricant pour des conseils supplémentaires.



